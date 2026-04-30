वैभव सूर्यवंशी के बैट में AI चिप! 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने किया बड़ा खुलासा
Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: बैट में AI चिप के दावों पर वैभव सूर्यवंशी का जबरदस्त जवाब
Published : April 30, 2026 at 5:01 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बैट को लेकर वायरल हो रहे 'AI चिप' के दावों पर जवाब दिया है. उन्होंने बड़े ही मजेदार और शांत अंदाज में जवाब दिया, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
वैभव ने मजाक में कहा कि उनके पास जो भी ताकत है, वह सीधे ऊपर वाले से मिली है. उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके बैट में कुछ लगा भी है, तो वह भगवान ने लगाया है और वह बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं.
वैभव की IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने एक्स पर एक वीडियो जारी की है. जिसमें वैभव से जब ये सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हारे बैट में AI चिप है? तो जवाब में वैभव हंसते हुए कहते हैं, 'भगवान ने लगाकर दिया है, ऊपर ही बोला था कि तुम्हारे बैट में कुछ लगाकर दे रहा हूं, उसी का इस्तेमाल करना.'
𝘉𝘢𝘵 𝘱𝘦 𝘈𝘐 𝘤𝘩𝘪𝘱 𝘩𝘢𝘪 𝘬𝘺𝘢 𝘵𝘶𝘮𝘩𝘢𝘳𝘦?— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 29, 2026
Vaibhav answers 😂💗 pic.twitter.com/uZcqABbaGS
वैभव का ये बयान उस समय आया है जब एक पाकिस्तानी विश्लेषक ने 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी की बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गया और मजाक में कहा कि उसके बैट की लैब में जांच होनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने इस युवा बल्लेबाज के शॉट लगाने की काबिलियत पर हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उसके बैट में AI चिप लगी हो.
🚨 Pakistani cricket 'expert' Dr Nauman Niaz claims Vaibhav Sooryavanshi has an AI chip in his bat— Brutal Truth (@sarkarstix) April 26, 2026
" sooryavanshi bats like he’s got an ai chip installed. just like we have doping tests, he should be tested too. this doesn’t look human."
🤡🤡 pic.twitter.com/3okFMHNMIi
बता दें की वैभव इन दिनों आईपीएल में अपने बैट से धूम मचा रहे हैं. आईपीएल के इस सीजन में अब तक खेले गए 9 मैच में वो 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 400 रन बना चुका है. जिसमें दो 15 गेंदों में फिफ्टी और एक 36 गेंदों में सेंचुरी भी शामिल है.
इस उम्र में ये खिलाड़ी बुमराह, कमिंस, हेजलवुड और बोल्ट जैसे तेज गेंदबाजों को छक्के मारने से भी नहीं डरा. इसी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट हैरान है और इसके बारे में बात करने पर मजबूर है.