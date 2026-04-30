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वैभव सूर्यवंशी के बैट में AI चिप! 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने किया बड़ा खुलासा

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बैट को लेकर वायरल हो रहे 'AI चिप' के दावों पर जवाब दिया है. उन्होंने बड़े ही मजेदार और शांत अंदाज में जवाब दिया, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वैभव ने मजाक में कहा कि उनके पास जो भी ताकत है, वह सीधे ऊपर वाले से मिली है. उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके बैट में कुछ लगा भी है, तो वह भगवान ने लगाया है और वह बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. वैभव की IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने एक्स पर एक वीडियो जारी की है. जिसमें वैभव से जब ये सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हारे बैट में AI चिप है? तो जवाब में वैभव हंसते हुए कहते हैं, 'भगवान ने लगाकर दिया है, ऊपर ही बोला था कि तुम्हारे बैट में कुछ लगाकर दे रहा हूं, उसी का इस्तेमाल करना.'