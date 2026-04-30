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वैभव सूर्यवंशी के बैट में AI चिप! 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने किया बड़ा खुलासा

Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: बैट में AI चिप के दावों पर वैभव सूर्यवंशी का जबरदस्त जवाब

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 5:01 PM IST

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Vaibhav Sooryavanshi AI Chip: भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बैट को लेकर वायरल हो रहे 'AI चिप' के दावों पर जवाब दिया है. उन्होंने बड़े ही मजेदार और शांत अंदाज में जवाब दिया, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

वैभव ने मजाक में कहा कि उनके पास जो भी ताकत है, वह सीधे ऊपर वाले से मिली है. उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके बैट में कुछ लगा भी है, तो वह भगवान ने लगाया है और वह बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

वैभव की IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने एक्स पर एक वीडियो जारी की है. जिसमें वैभव से जब ये सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हारे बैट में AI चिप है? तो जवाब में वैभव हंसते हुए कहते हैं, 'भगवान ने लगाकर दिया है, ऊपर ही बोला था कि तुम्हारे बैट में कुछ लगाकर दे रहा हूं, उसी का इस्तेमाल करना.'

वैभव का ये बयान उस समय आया है जब एक पाकिस्तानी विश्लेषक ने 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी की बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गया और मजाक में कहा कि उसके बैट की लैब में जांच होनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने इस युवा बल्लेबाज के शॉट लगाने की काबिलियत पर हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उसके बैट में AI चिप लगी हो.

बता दें की वैभव इन दिनों आईपीएल में अपने बैट से धूम मचा रहे हैं. आईपीएल के इस सीजन में अब तक खेले गए 9 मैच में वो 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 400 रन बना चुका है. जिसमें दो 15 गेंदों में फिफ्टी और एक 36 गेंदों में सेंचुरी भी शामिल है.

इस उम्र में ये खिलाड़ी बुमराह, कमिंस, हेजलवुड और बोल्ट जैसे तेज गेंदबाजों को छक्के मारने से भी नहीं डरा. इसी वजह से वर्ल्ड क्रिकेट हैरान है और इसके बारे में बात करने पर मजबूर है.

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