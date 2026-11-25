वैभव सूर्यवंशी का बड़ा खुलासा, इस दिग्गज खिलाड़ी से फोन पर बात करने के बाद जड़ा दोहरा शतक
वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 53 गेंदों में 28 छक्कों के साथ 204 रनों की पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया.
Published : November 25, 2026 at 10:35 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi double century: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मंगलवार को दोहा में इंडिया ए ने ग्रुप मैच में यूएई को 14.2 ओवर में ही 7 विकेट से मात दे दी. जिसका पूरा क्रेडिट 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जाता है. उन्होंने 52 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक जड़कर 250 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवर में ही चेस करने में अहम भूमिका निभाई. इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गया. जहां अब उसका सामना 26 नवंबर को श्रीलंका ए से होगा.
मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए. जिसमें लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन, 150 रन और 200 रन शामिल हैं. इसके अलावा एक पारी में सबसे ज्यादा 28 छक्कों का भी नया रिकॉर्ड बना दिया. इस तूफानी पारी के बाद हर कोई इस युवा खिलाड़ी की तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर उसके शानदार खेल की सराहना कर रहा है. लेकिन ये कोई भी नहीं जानता की वैभव को इतनी बड़ी पारी खेलने की प्रेणा कहां से मिली और किस खिलाड़ी से बात करने के बाद उन्होंने ये धकाकेदार पारी खेली.
A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
वैभव ने अब इस बारे में खुलासा किया है कि वो टूर्नामेंट में खराब फॉर्म की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे. वैभव नेपाल के खिलाफ पहले मैच में 26 रन और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद कतर की राजधानी दोहा में परेशान वैभव ने अपने फॉर्म को तलाश करने के लिए चार लोगों को फोन कर दिया. जिसमें उनके पिता, कोच, दोस्त और युवराज सिंह के नाम शामिल है.
वैभव ने बताया कि टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर और मेरे आदर्श खिलाड़ी युवराज सिंह से मारी आधा घंटा तक बात हुई. इस बातचीत के बाद वैभव ने अगले ही दिन क्रिकेट की दुनिया में कोहराम मचा दिया.
A record-shattering double century, a fearless display of power and an innings that left everyone in awe. 🫡 Watch India A in the Semi-Final of the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 on 27th Nov, 3:30 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
वैभव सूर्यवंशी का बड़ा खुलासा
BCCI द्वारा रीलीज किए गए वीडियों में वैभव ने कहा, 'कल के मैच से पहले मैंने युवराज सिंह सर से बात की. मैंने उनसे लगभग आधे घंटे तक बातचीत की. उन्होंने मुझे बल्लेबाजी के बारे में काफी कुछ समझाया. मैं काफी परेशान था, इसलिए मैंने उनसे खुलकर बात की और बताया कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने आधे घंटे तक मुझे सब कुछ अच्छे से समझाया. उन्होंने कहा कि अगर मैं 20 गेंदें खेल लेता हूं, तो स्कोर कुछ और ही होगा. उन्होंने मुझे कई तकनीकी बातें बताईं, जिससे मुझे मैच में बहुत मदद मिली.'
'युवराज सिंह सर मेरे आदर्श हैं'
वैभव सूर्यवंशी ने आगे कहा, 'युवराज सिंह सर मेरे आदर्श हैं. पिछले दो मैचों और कुछ घरेलू मैचों में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था और मैं खुद से यही पूछता रहता था कि आखिर हो क्या रहा है. फिर मैंने युवराज सर से बात की. जब आप अपने आदर्श से बात करते हैं, तो आप उनकी हर बात ध्यान से सुनते हैं. उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैंने उसे गौर से सुना. उन्होंने मुझे कई महत्वपूर्ण बातें बताईं. उन्होंने मुझे कुछ अहम सुझाव दिए, जिनसे मुझे बहुत मदद मिली.'
Since boomers at BCCI won't release the whole interview on any platform, here is the full interview of Vaibhav Sooryavanshi and how Yuvraj singh helped him. https://t.co/GatIeRUODj— Gangadhar (@gangadhar_11) November 25, 2026
क्रीज पर रुकना है
मैच खत्म होने के बाद वैभव ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड लेते समय भी यही बात दोहरा थी कि उनको क्रीज पर रुकना और लंबी पारी खेलनी है. लेकिन जब कुच बॉल खेलने के बाद उनको पता चला कि पिच में गेंदबाजों के लिए कोई खास मदद नहीं है तो फिर वो अपना स्वभाविक खेल खेलने लगे.
सूर्यवंशी ने कहा, 'पिछले दो मैचों में मैं सेट तो हो गया था, लेकिन अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाया. इसलिए योजना यही थी कि मैदान पर जाकर शुरुआत में थोड़ा समय लिया जाए. लेकिन एक-दो गेंद खेलने के बाद मुझे लगा कि पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने अपनी ताकतों पर भरोसा रखा. मेरी सोच यही थी कि मुझे देर तक बल्लेबाजी करनी है. अगर शुरुआत में खेल मेरे नियंत्रण में नहीं होता, तो मैं थोड़ा समय लेता। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मैं जल्दी ही खेल पर नियंत्रण पाने में सफल रहा, और फिर मैंने अपनी शर्तों पर बल्लेबाजी की.'
𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟: It was a 30-minute phone call with his idol Yuvraj Singh that unshackled Vaibhav Sooryavanshi 🙌 He then created history with a world record 52-ball 204. The teenage sensation takes us inside his unbelievable knock and reveals how the moment unfolded 👏 - By @Moulinparikh 🎥 🔽 Don't miss this one! #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/n3wLiiQkOj— BCCI (@BCCI) November 25, 2026
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