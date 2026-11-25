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वैभव सूर्यवंशी का बड़ा खुलासा, इस दिग्गज खिलाड़ी से फोन पर बात करने के बाद जड़ा दोहरा शतक

वैभव सूर्यवंशी दोहरा शतक जड़ने के बाद जश्न मनाते हुए ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi double century: एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मंगलवार को दोहा में इंडिया ए ने ग्रुप मैच में यूएई को 14.2 ओवर में ही 7 विकेट से मात दे दी. जिसका पूरा क्रेडिट 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को जाता है. उन्होंने 52 गेंदों में रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक जड़कर 250 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवर में ही चेस करने में अहम भूमिका निभाई. इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गया. जहां अब उसका सामना 26 नवंबर को श्रीलंका ए से होगा.

मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए. जिसमें लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन, 150 रन और 200 रन शामिल हैं. इसके अलावा एक पारी में सबसे ज्यादा 28 छक्कों का भी नया रिकॉर्ड बना दिया. इस तूफानी पारी के बाद हर कोई इस युवा खिलाड़ी की तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर उसके शानदार खेल की सराहना कर रहा है. लेकिन ये कोई भी नहीं जानता की वैभव को इतनी बड़ी पारी खेलने की प्रेणा कहां से मिली और किस खिलाड़ी से बात करने के बाद उन्होंने ये धकाकेदार पारी खेली.

वैभव ने अब इस बारे में खुलासा किया है कि वो टूर्नामेंट में खराब फॉर्म की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे. वैभव नेपाल के खिलाफ पहले मैच में 26 रन और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए. उसके बाद कतर की राजधानी दोहा में परेशान वैभव ने अपने फॉर्म को तलाश करने के लिए चार लोगों को फोन कर दिया. जिसमें उनके पिता, कोच, दोस्त और युवराज सिंह के नाम शामिल है. वैभव ने बताया कि टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर और मेरे आदर्श खिलाड़ी युवराज सिंह से मारी आधा घंटा तक बात हुई. इस बातचीत के बाद वैभव ने अगले ही दिन क्रिकेट की दुनिया में कोहराम मचा दिया. वैभव सूर्यवंशी का बड़ा खुलासा

BCCI द्वारा रीलीज किए गए वीडियों में वैभव ने कहा, 'कल के मैच से पहले मैंने युवराज सिंह सर से बात की. मैंने उनसे लगभग आधे घंटे तक बातचीत की. उन्होंने मुझे बल्लेबाजी के बारे में काफी कुछ समझाया. मैं काफी परेशान था, इसलिए मैंने उनसे खुलकर बात की और बताया कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने आधे घंटे तक मुझे सब कुछ अच्छे से समझाया. उन्होंने कहा कि अगर मैं 20 गेंदें खेल लेता हूं, तो स्कोर कुछ और ही होगा. उन्होंने मुझे कई तकनीकी बातें बताईं, जिससे मुझे मैच में बहुत मदद मिली.'