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IPL मैच खत्म होते ही वैभव सूर्यवंशी का घर से कार तक जाना हुआ मुश्किल, भीड़ ने घेरा

IPL खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर पहुंचे. वहां जाते ही लोगों की भीड़ इक्ट्ठा हो गई और सेल्फी लेने की होड़ मच गई.

VAIBHAV SOORYAVANSHI
अपने पैतृक घर पहुंते वैभव सूर्यवंशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 3:59 PM IST

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समस्तीपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको चौंकाने वाले वैभव सूर्यवंशी बुधवार को अपने पैतृक घर बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर पहुंचे. जैसे ही वैभव सूर्यवंशी की आने की खबर स्थानीय लोगों को लगी, उनके घर पर प्रशंसकों की भारी भीड़ जुट गई. आम से लेकर खास तक सभी क्रिकेटर की एक झलक पाना चाहते थे. इस दौरान बेंगलुरु के लिए रवाना होने के समय सूर्यवंशी को कार तक पहुंचने में भी भीड़ के कारण काफी दिक्कत आई.

पैतृक गांव पहुंचे वैभव सूर्यवंशी: जैसे ही प्रशंसकों को पता चला कि 15 साल का बल्ले का जादूगर घर आ गया है, वैसे ही इस सुपरस्टार से मिलने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. आम हो या खास सभी वैभव सूर्यवंशी के साथ फोटों खींचवाने के लिए उनके घर पहुंचने लगे.

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वैभव सूर्यवंशी के घर पर उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

परिजनों ने मीडिया से बनाई दूरी: इस दौरान समस्तीपुर के पूर्व राजद विधायक व बिहार विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी वैभव को सम्मानित करने उनके घर पंहुचे. वैभव ने अन्य कुछ चुनिंदा लोगों से भी मुलाकात की, जबकि उनके परिजनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी.

थोड़ी देर रुककर बेंगलुरु रवाना: वहीं जानकारी के अनुसार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी काफी कम देर ही अपने पैतृक आवास ताजपुर में रुके थे. मिली जानकारी के अनुसार, वह यहां से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए, जहां इंडिया 'ए' टीम के कैंप में शामिल होकर वह आगामी श्रीलंका दौरे के लिए अपनी तैयारियों का आगाज करेंगे.

घर के बाहर उमड़ी भीड़: वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में पहली बार आईपीएल में डेब्यू किया था, जिसके बाद से ही वे अपने बल्लेबाजी के लिए सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में जब वह अपने घर पहुंचे तो आसपास के गांव और शहरों से उनके फैंस मिलने के लिए पहुंचने लगे. इस दौरान हर कोई उनके करीब जाकर फोटो खींचवाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया. वैभव सूर्यवंशी ने कुछ खास लोगों से ही मुलाकात की.

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वैभव सूर्यवंशी का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

IPL 2026 में 776 रन बनाए: राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था. उस समय उनकी उम्र 14 साल थी. अपने डेब्यू सीजन के दौरान तीसरे ही मैच में सूर्यवंशी ने शतक जड़कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. आईपीएल 2026 की बात करें तो उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा प्लेयर बन चुके हैं.

इंडिया A स्क्वॉड में मिली जगह: अंडर- 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भी उन्होंने दमदार बल्लेबाजी कर शतक जड़ा और टीम को चैंपियन बनाया था. आईपीएल सीजन 2026 में वैभव ने एक शतक, 5 अर्धशतक और 72 छक्के का रिकॉर्ड बनाया है. उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें इंडिया ए स्क्वॉड में जगह दी है. अब वह 9 जून से श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में इंडियन टीम का हिस्सा होंगे.

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