ETV Bharat / sports

IPL मैच खत्म होते ही वैभव सूर्यवंशी का घर से कार तक जाना हुआ मुश्किल, भीड़ ने घेरा

समस्तीपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको चौंकाने वाले वैभव सूर्यवंशी बुधवार को अपने पैतृक घर बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर पहुंचे. जैसे ही वैभव सूर्यवंशी की आने की खबर स्थानीय लोगों को लगी, उनके घर पर प्रशंसकों की भारी भीड़ जुट गई. आम से लेकर खास तक सभी क्रिकेटर की एक झलक पाना चाहते थे. इस दौरान बेंगलुरु के लिए रवाना होने के समय सूर्यवंशी को कार तक पहुंचने में भी भीड़ के कारण काफी दिक्कत आई.

पैतृक गांव पहुंचे वैभव सूर्यवंशी: जैसे ही प्रशंसकों को पता चला कि 15 साल का बल्ले का जादूगर घर आ गया है, वैसे ही इस सुपरस्टार से मिलने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. आम हो या खास सभी वैभव सूर्यवंशी के साथ फोटों खींचवाने के लिए उनके घर पहुंचने लगे.

वैभव सूर्यवंशी के घर पर उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

परिजनों ने मीडिया से बनाई दूरी: इस दौरान समस्तीपुर के पूर्व राजद विधायक व बिहार विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी वैभव को सम्मानित करने उनके घर पंहुचे. वैभव ने अन्य कुछ चुनिंदा लोगों से भी मुलाकात की, जबकि उनके परिजनों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी.

थोड़ी देर रुककर बेंगलुरु रवाना: वहीं जानकारी के अनुसार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी काफी कम देर ही अपने पैतृक आवास ताजपुर में रुके थे. मिली जानकारी के अनुसार, वह यहां से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए, जहां इंडिया 'ए' टीम के कैंप में शामिल होकर वह आगामी श्रीलंका दौरे के लिए अपनी तैयारियों का आगाज करेंगे.

घर के बाहर उमड़ी भीड़: वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में पहली बार आईपीएल में डेब्यू किया था, जिसके बाद से ही वे अपने बल्लेबाजी के लिए सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में जब वह अपने घर पहुंचे तो आसपास के गांव और शहरों से उनके फैंस मिलने के लिए पहुंचने लगे. इस दौरान हर कोई उनके करीब जाकर फोटो खींचवाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया. वैभव सूर्यवंशी ने कुछ खास लोगों से ही मुलाकात की.