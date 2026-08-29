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'ईशान भैया को लगा कि वह...' दलीप ट्रॉफी में दो विकेट लेने पर वैभव सूर्यवंशी बोली बड़ी बात

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi on bowling: दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल में गेंद से धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वो विकेट लेने वाले बॉलर भी है. ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए वैभव ने एक ही ओवर में नॉर्थ ईस्ट जोन के दो खिलाड़ियों को आउट करके सुर्खियां बटोरी. उस मैच में उनकी टीम ने एक पारी और 210 रनों से जीत दर्ज की. 15 वर्षी वैभव सूर्यवंशी ने मैच में गेंदबाजी करने के बारे में बताया की उन्होंने गेंदबाजी करके कैसा महसूस किया. BCCI डोमेस्टिक द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सूर्यवंशी ने कहा, 'अगर आप किसी भी बल्लेबाज से पूछें, तो उन्हें बॉलिंग करना हमेशा पसंद आता है. एक बल्लेबाज को बॉलिंग करना और एक बॉलर को बैटिंग करना हमेशा उतना ही पसंद आता है.' ईशान भैया को लगा कि वह रिस्क ले रहे हैं

ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने जब अपने उपकप्तान वैभ सूर्यवंशी को मैच में गेंद थमाई तो उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और दो विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी के हुनर को सबके सामने ला दिया. वैभव ने कहा, 'सामने वाली टीम के विकेट नहीं गिर रहे थे, इसलिए मुझे दो या तीन ओवर बॉलिंग करने के लिए कहा गया. ईशान भैया को लगा कि वह रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं विकेट लेने वाला बॉलर हूं.'