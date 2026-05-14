वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में हुई एंट्री, BCCI ने ट्राई-सीरीज के लिए स्क्वाड का किया ऐलान
BCCI ने ट्राई-सीरीज 2026 के लिए भारत की 'ए' टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें तिलक वर्मा को टीम के कप्तान बनाया गया है.
Published : May 14, 2026 at 5:10 PM IST
India A Squad 2026: जहां क्रिकेट प्रेमी अभी IPL का मजा ले रहे हैं, वहीं BCCI ने एक और अहम सीरीज के लिए इंडिया 'A' टीम की घोषणा कर दी है. अगले महीने श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है. इस टीम का कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है. रियान पराग उप-कप्तान होंगे. इस सीरीज के लिए वैभव का भी चयन हुआ है.
IPL के सितारों को मिला मौका
वैभव के साथ-साथ, पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, आयुष बडोनी और विपराज निगम को भी पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली है. ऐसा लगता है कि इससे दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है, जो सोच रहे थे कि क्या वे कभी वैभव को टीम इंडिया की जर्सी में देख पाएंगे.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) May 14, 2026
India A squad for ODI tri-series in Sri Lanka announced.
The upcoming tri-series is scheduled to be held in June, 2026.
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ट्राई-सीरीज में दूसरी टीमें
शेड्यूल तय है, और यह सीरीज जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें एक-दूसरे का सामना करेंगी, ODI फॉर्मेट में खेली जाएगी. यह सीरीज 09 जून को श्रीलंका में शुरू होगी. पहले मैच में भारत का सामना मेजबान श्रीलंका से होगा. फाइनल मैच इसी महीने की 21 जून को खेला जाएगा.
ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया 'A' टीम:
तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान.
ट्राई-सीरीज का पूरा शेड्यूल
- 09 जून - IND A vs SL A
- 11 जून - IND A vs AFG A
- 13-जून - AFG A vs SL A
- 15-जून - IND A vs SL A
- 17-जून - IND A vs AFG A
- 19-जून - AFG A vs SL A
- 21-जून - फाइनल