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वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में हुई एंट्री, BCCI ने ट्राई-सीरीज के लिए स्क्वाड का किया ऐलान

वैभव सूर्यवंशी ( IANS )

India A Squad 2026: जहां क्रिकेट प्रेमी अभी IPL का मजा ले रहे हैं, वहीं BCCI ने एक और अहम सीरीज के लिए इंडिया 'A' टीम की घोषणा कर दी है. अगले महीने श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ट्राई-सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है. इस टीम का कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है. रियान पराग उप-कप्तान होंगे. इस सीरीज के लिए वैभव का भी चयन हुआ है. IPL के सितारों को मिला मौका

वैभव के साथ-साथ, पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, आयुष बडोनी और विपराज निगम को भी पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली है. ऐसा लगता है कि इससे दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है, जो सोच रहे थे कि क्या वे कभी वैभव को टीम इंडिया की जर्सी में देख पाएंगे.