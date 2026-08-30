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दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी, पहला DRS लेकर सबको चौंकाया

दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी, पहला DRS लेकर सबको चौंकाया ( IANS )