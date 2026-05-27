ETV Bharat / sports

29 गेंद, 97 रन, 12 छक्के: एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी का आया तूफान, टूटे कई सारे पूराने रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi Records: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंद में 97 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. 15 साल के राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 12 छक्के जड़े. जिसकी वजह से राजस्थान न्यू चंदीगढ़ में 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा.

अपनी इस रिकॉर्ड पारी के साथ वैभव ने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल समेत कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. आइए उन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

क्रिस गेल का टूटा रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 में वैभव अब तक 65 छक्के जड़ चुके हैं, जिसके साथ वो टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 2012 में आरसीबी के लिए खेलते हुए एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे.

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

65 - वैभव सूर्यवंशी (2026)

59 - क्रिस गेल (2012)

52 - आंद्रे रसेल (2019)

51 - क्रिस गेल (2013)

45 - जोस बटलर (2022)

बतौर अनकैप्ड सबसे ज्यादा रन

वैभव इस सीजन में अब तक 680 रन बना चुके हैं, जो की एक आईपीएल सीजन में किसी भी अनकैप्ड द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान के ही सशस्वी जायसवाल के नाम था. जिन्होने 2023 में कुल 625 रन बनाए थे.

IPL सीजन बतौर अनकैप्ड सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज