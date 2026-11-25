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एशिया कप राइजिंग स्टार्स: वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का बड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा एबी डिविलियर्स का बड़ा रिकॉर्ड ( IANS )

Vaibhav Sooryavanshi Record: भारत का 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इन दिनो कतर की राजधानी दोहा में अपने बल्ले से धूम मचा रहा है. मंगलवार (24 नवंबर) को ऐशिया कप राइजिंग स्टार्स के यूएई के खिलाफ एक मैच में वैभव ने अपनी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया कि हर कोई हैरान रह गया. बड़े से बड़ा खिलाड़ी वैभव की 53 गेंदों में खेली गई 204 रनों की तूफानी पारी को वीडियो गेम्स जैसा बताने पर मजबूर हो गया.

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस तेजतर्रार पारी में 7 चौके और 28 छक्के लगाए. उन्होंने 53 गेंदों में से 35 गेंदो को बाउंड्री के पार भेजा, जबकि 10 डॉट बॉल भी खेली. इसके अलावा वैभव न 6 सिंगल्स और 1 डबल लिया. कुल मिलाकर वैभव ने 388.90 की स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए. जिसकी वजह से इंडिया ए ने 250 रनों के लक्ष्य को 14.2 ओवर में ही चेज कर लिया.