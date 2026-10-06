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BCCI में निकली वैकेंसी, करीब एक करोड़ है सैलरी, जानें कैसे करें अप्लाई?

मुंबई: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को एक पद पर वैकेंसी निकाली है. जो पद चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुआ है. इसलिए बोर्ड ने उस पद को भरने के लिए एक आवेदन पत्र मांगे हैं.

अगरकर का कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त हो चुका है. अब पुरुष टीम की सिलेक्शन कमेटी में प्रज्ञान ओझा, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह मौजूदा सदस्य हैं. पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा फिलहाल चयन समिति के अंतरिम अध्यक्ष हैं.

पुरुष टीम की सिलेक्शन कमेटी में कुल पांच लोग होते हैं जो टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल और किसी भी अन्य फॉर्मेट में प्रतिनिधित्व के लिए सीनियर नेशनल पुरुष टीम को चुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं. यह कमेटी टैलेंट की पहचान करने और सीनियर नेशनल पुरुष टीम के लिए मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों की सैलरी लगभग 90 लाख होती है. जबकि चीफ सिलेक्टर की सैलरी तीन करोड़ तक होती है.

बोर्ड ने वैकंसी के साथ उस पद पर अप्लाई करने वालों के लिए मुख्य जिम्मेदारियां और योग्यता का भी जिक्र किया है.