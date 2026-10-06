BCCI में निकली वैकेंसी, करीब एक करोड़ है सैलरी, जानें कैसे करें अप्लाई?
BCCI ने पुरुष टीम की सिलेक्शन कमेटी में एक पद के लिए वैकेंसी निकाली है.
Published : October 6, 2026 at 8:23 PM IST
मुंबई: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को एक पद पर वैकेंसी निकाली है. जो पद चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुआ है. इसलिए बोर्ड ने उस पद को भरने के लिए एक आवेदन पत्र मांगे हैं.
अगरकर का कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त हो चुका है. अब पुरुष टीम की सिलेक्शन कमेटी में प्रज्ञान ओझा, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह मौजूदा सदस्य हैं. पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा फिलहाल चयन समिति के अंतरिम अध्यक्ष हैं.
पुरुष टीम की सिलेक्शन कमेटी में कुल पांच लोग होते हैं जो टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल और किसी भी अन्य फॉर्मेट में प्रतिनिधित्व के लिए सीनियर नेशनल पुरुष टीम को चुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं. यह कमेटी टैलेंट की पहचान करने और सीनियर नेशनल पुरुष टीम के लिए मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों की सैलरी लगभग 90 लाख होती है. जबकि चीफ सिलेक्टर की सैलरी तीन करोड़ तक होती है.
🚨BCCI invites applications for one position on the Men’s Selection Committee Details ▶️ https://t.co/9POlKGpzrt— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
बोर्ड ने वैकंसी के साथ उस पद पर अप्लाई करने वालों के लिए मुख्य जिम्मेदारियां और योग्यता का भी जिक्र किया है.
मुख्य जिम्मेदारियां
- पुरुषों की सिलेक्शन कमिटी का सदस्य इनके लिए जिम्मेदार होगा:
- टैलेंट की पहचान करते हुए और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार करते हुए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सबसे अच्छी सीनियर नेशनल पुरुष टीम चुनना.
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों के जरिए खिलाड़ियों को खोजना और उनका आकलन करना, और सभी फॉर्मेट में सीनियर नेशनल पुरुष टीम के चयन और विकास में योगदान देना.
- जरूरत पड़ने पर टीम की मीटिंग में शामिल होना और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय मैच देखने के लिए यात्रा करना.
- BCCI की एपेक्स काउंसिल को टीम के प्रदर्शन पर तिमाही मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके देना.
- टीम चयन पर मीडिया से बात करना.
- हर फॉर्मेट में टीम के लिए कप्तान नियुक्त करना.
कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं?
- कम से कम 7 टेस्ट मैच खेले हों या 30 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों.
- 10 वनडे इंटरनेशनल मैच और 20 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हों.
- खेल से कम से कम पांच साल पहले रिटायर हो चुके हों.
- कोई भी व्यक्ति जो BCCI के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों व विनियमों में बताई गई किसी भी क्रिकेट कमिटी का कुल पांच साल तक सदस्य रहा हो, वह पुरुषों की सिलेक्शन कमिटी का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा.
योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के जरिए 14 अक्टूबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (IST) तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं.
स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे के मूल्यांकन के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.