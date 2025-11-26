उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने जीता चेस वर्ल्ड कप, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनकर रचा इतिहास
FIDE World Cup 2025 Champion: चेस वर्ल्ड कप जीतने पर 19 वर्षीय जावोखिर सिंडारोव को 1,20,000 डालर का चेक मिला.
Published : November 26, 2025 at 9:01 PM IST
हैदराबाद: उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय जावोखिर सिंडारोव ने बुधवार 26 नवंबर को गोवा में एक टाईब्रेक फिनाले में चीन के वेई यी को हराकर चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.
एक ऐसे इवेंट में जहां नॉकआउट स्टेज से पहले एक के बाद एक फेवरेट टीमें बाहर हो रही थीं, सिंडारोव ने टूर्नामेंट की शुरुआत 16वीं सीड के तौर पर की. उनके लिए टाइटल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था. अपने ही देश के नोडिरबेक याकूबबोएव के खिलाफ एक करीबी सेमीफाइनल मैच में, वह टाईब्रेक तक पहुंचने के बाद ही जीते.
🇺🇿 19-year-old Javokhir Sindarov is now the youngest FIDE World Cup Winner, beating Levon Aronian’s previous record of 23! 🔥🏆#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/hlymt3CMkQ— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
वेई यी और सिंडारोव दोनों ने चैंपियनशिप राउंड में पहुंचकर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालीफाई किया. सिंडारोव ने दूसरे '15 + 10' रैपिड टाईब्रेक में जीत हासिल करने के बाद वेई को रोमांचक मुकाबले में हराकर ट्रॉफी अपने घर ले गए.
उनकी जीत शतरंज की दुनिया में एक बड़े बदलाव का भी संकेत है. डी. गुकेश की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत और दिव्या देशमुख की जीत के बाद, सिंडारोव एक साल से भी कम समय में कोई बड़ा वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.
🇺🇿 19-year-old Javokhir Sindarov wins the FIDE World Cup 2025!#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/71bNNuxwam— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
मंगलवार को खेला गया फाइनल मैच 50 चालों के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकल सका था तो दोनों खिलाड़ियों ड्रॉ पर सहमत हो गए, जिससे टाईब्रेक शोडाउन का माहौल बन गया.
जब बुधवार को तेज-तर्रार गेम शुरू हुए, तो सिंडारोव का शांत रहना बहुत जरूरी था. उन्होंने निर्णायक रूप से हराया. उन्होंने वेई यी को दूसरे '15 + 10' रैपिड टाईब्रेक में उन्हें पक्के इरादे और साफगोई से हराकर अपने शुरुआती करियर का सबसे बड़ा टाइटल जीता. उन्होंने 2 डालर मिलियन के टोटल प्राइज फंड वाले टूर्नामेंट में से टाइटल जीतने पर 120,000 डालर का चेक जीता.
🇺🇿 Javokhir Sindarov, moments after winning the FIDE World Cup 2025 — surrounded by family, fans, and pure joy. ✨#FIDEWorldCup #Goa pic.twitter.com/UgK9UxQllS— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2025
बता दें कि चेस वर्ल्ड कप 2025 का 11वां एडिशन 28 अक्टूबर को 206 खिलाड़ियों के साथ गोवा में शुरू हुआ था.