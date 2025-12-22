ETV Bharat / sports

औली विंटर गेम्स: UWGA को पर्यटन विभाग से पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार, सचिव बोले- ओलंपिक एसोसिएशन का मैंडेट

औली नेशनल विंटर गेम्स 2026 में 2026 में होने हैं नेशनल विंटर गेम्स (Photo courtesy - Uttarakhand Winter Games Association)

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हिमाचल और जम्मू कश्मीर को छोड़कर उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम अलॉट करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है. वह वजह है देश में मात्र औली आइस स्लोप का FIS यानि इंटरनेशनल स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन (International Ski and Snowboard Federation) से मान्यता प्राप्त होना.

औली में 2026 में होने हैं नेशनल विंटर गेम्स: उत्तराखंड में पर्यटन विभाग भले ही पर्यटन की नई संभावनाएं तलाशने का दावा करता है, लेकिन साल 1979 से उत्तराखंड में लगातार होते आ रहे औली विंटर गेम्स को लेकर इस बार पर्यटन विभाग कोई खास रुचि दिखाता नजर नहीं आ रहा है. यह तब हो रहा है जब भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा उत्तराखंड के औली में विंटर गेम अलॉट किए गए हैं.

देहरादून: पूरे देश में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मानक प्राप्त औली आइस स्लोप के चलते उत्तराखंड को एलॉट हुए नेशनल विंटर इवेंट पर्यटन विभाग की बाट जोह रहे हैं. उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित औली हिमालय की गोद में है. यहां सलालम, जायंट सलालम और स्नोबोर्डिंग जैसे इवेंट्स होते हैं. ये सब खूबियां इसे भारत का विंटर टूरिज्म सुपर जोन ( Winter Tourism Super Zone ) बनाती हैं. नेशनल विंटर गेम्स की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, लेकिन उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन (UWGA) का कहना है कि पर्यटन विभाग ने अभी तक इन्हें लेकर खास रुचि नहीं दिखाई है.

विंटर गेम्स एसोसिएशन ने कहा हम इवेंट के लिए तैयार हैं: उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अजय भट्ट का कहना है कि यह हमारे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है कि एक बार फिर से उत्तराखंड के औली में शीतकालीन खेलों के आयोजन को मंजूरी मिली है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन पिछले 35 सालों से लगातार उत्तराखंड में नेशनल विंटर गेम्स करवाती आ रही है, तो वहीं इस बार भी इस आयोजन को लेकर पूरी तरह से तैयार है.

विंटर गेम्स एसोसिएशन आयोजन को लेकर उत्साहित है (Photo courtesy - Uttarakhand Winter Games Association)

उन्होंने बताया कि केवल नेशनल ही नहीं बल्कि 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स भी उत्तराखंड के औली में आयोजित किए गए थे. यह आयोजन हर बार पर्यटन विभाग के सहयोग से करवाया जाता है, क्योंकि इन आयोजनों से उत्तराखंड के पर्यटन को ऑक्सीजन में एक बड़ा बूस्ट मिलता है. अजय भट्ट ने कहा कि इस बार भी उनके द्वारा पर्यटन विभाग को इस संबंध में सूचना जारी की गई है. पर्यटन विभाग के पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा है.

औली आइस स्लोप देश का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मानक प्राप्त स्थान है (Photo courtesy - Uttarakhand Winter Games Association)

विंटर गेम्स एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग पर लगाया उदासीनता का आरोप: उत्तराखंड विंटर गेम्स संगठन के सेक्रेटरी अजय भट्ट ने बताया कि-

नेशनल विंटर गेम्स के आयोजन में पूरे भारत के अलग-अलग राज्यों से लगभग तकरीबन 300 खिलाड़ियों का आगमन होता है. इनमें भारतीय सेना, BSF, CRPF और आईटीबीपी के भी खिलाड़ी मौजूद होते हैं. इस आयोजन के लिए काफी पहले से तैयारी करनी होती है. पर्यटन विभाग के साथ-साथ जोशीमठ के औली में मौजूद गढ़वाल मंडल विकास निगम के संसाधनों पर काफी निर्भरता रहती है. इसके लिए पर्यटन विभाग और जीएमवीएम से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें. लेकिन इस बार पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा कोई खास इंटरेस्ट इस संबंध में अभी तक नहीं दिखाया जा रहा है.

- अजय भट्ट, सेक्रेटरी, उत्तराखंड विंटर गेम्स -

नेशनल इवेंट पर होती हैं दुनिया भर की नजरें: अजय भट्ट ने कहा कि देश का जब कोई नेशनल इवेंट उत्तराखंड में होता है, तो निश्चित तौर से पूरे विश्व की कम्युनिटी की निगाहें उस इवेंट पर होती हैं. विंटर गेम से जुड़ी तमाम नई प्रतिभाओं को देखने के लिए देश-विदेश से भी लोग यहां पर आते हैं. ये उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी खोलता है. यही वजह है कि शुरू से ही इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड पर्यटन विभाग उठाता है.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की औली लोकेशन विंटर गेम्स के लिहाज से पूरे देश में एक बेहद प्रतिष्ठित लोकेशन है. हर कोई FIS अप्रूव्ड इस लोकेशन को लेकर इंटरेस्टेड रहता है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पर्यटन विभाग से अब तक कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आया है.

पर्यटन विभाग के उदासीन रवैए से विंटर गेम्स एसोसिएशन निराश भी है (Photo courtesy - Uttarakhand Winter Games Association)

पर्यटन विभाग नए इवेंट्स पर कर रहा है फोकस: वहीं, उत्तराखंड में प्रस्तावित नेशनल विंटर गेम्स के आयोजन और इस संबंध में जोशीमठ औली में पर्यटन विभाग की तैयारी को लेकर पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल का कहना है कि-

ये पर्यटन विभाग का नहीं, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का मैंडेट है और वो निश्चित करेंगे कि यह विंटर गेम्स किस तरह से होंगे. राज्य सरकार और विभाग एक सहायक की तौर पर मदद करेगी. हालांकि, फंड और बजट को लेकर पर्यटन सचिव का कहना है कि यह पूरी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ का एक इवेंट है और वही इसको लेकर बजट और फंड निर्धारित करेंगे.

- धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव, उत्तराखंड -

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में शीतकालीन खेल आयोजित होंगे तो उसमें पर्यटन विभाग की 100 फीसदी भागीदारी रहेगी. इसमें संबंधित एसोसिएसन के साथ सक्रिय भूमिका निभाएंगे. सचिव ने बताया कि पर्यटन मंत्री के साफ निर्देश हैं कि विभाग को विंटर टूरिज्म को ही प्रमोट करना है और विभाग उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ाने को लेकर लगातार नए इवेंट्स आयोजन करने की बात कर रहा है. पर्यटन सचिव का कहना है कि, जहां तक बात पर्यटन विभाग की है तो औली विभाग का गेस्ट हाउस है और यहां तमाम संसाधन है. इसको लेकर पर्यटन विभाग सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है.

औली उत्तराखंड के चमोली जिले में है (Photo courtesy - Uttarakhand Winter Games Association)

दयारा, औली या फिर खलिया टॉप में हम स्कीइंग कराएंगे. हम प्रदेश में स्कीइंग के नए स्लोप डेवलप कर रहे हैं. इसके अलावा हेलीकॉप्टर से स्कीइंग करवाने की योजना को लेकर भी प्लानिंग चल रही है. हिमाचल में हेलीकॉप्टर से स्कीइंग की काफी लोकप्रियता है. वही चीज हम उत्तराखंड में भी करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं.

- धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव, उत्तराखंड -

औली में 19 जनवरी से होने हैं नेशनल विंटर गेम्स: गौरतलब है कि साल 2026 में 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच औली में नेशनल विंटर गेम्स यानी आइस स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी. इस बार अल्पाइन के दोनों इवेंट सलालम और GS, स्नोबोर्डिंग व नॉर्डिक के सभी इवेंट होंगे. इसके अलावा स्की माउंटेनियरिंग के इवेंट भी अलॉट हुए हैं.

