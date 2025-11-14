Bihar Election Results 2025

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट, छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार, उत्तराखंड ने तीसरे दिन जीते 10 मेडल

देहरादून में चल रही 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आज तीसरा दिन था.

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट (@Uttarakhand Forest Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 14, 2025 at 7:51 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने तीसरे दिन भी गोल्ड से लेकर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की. इस दौरान वन विभाग के खिलाड़ियों ने 10 मेडल जीतकर पदक तालिका में पदकों की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी.

देहरादून में चल रही 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के तीसरे दिन उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पदक बढ़ाए. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत विभिन्न मैदानों पर आयोजित बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, रायफल शूटिंग, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स सहित कई स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया.

@Uttarakhand Forest Department
एथलेटिक्स में भी उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. (@Uttarakhand Forest Department)

खास बात ये है कि प्रमुख वन संरक्षक हॉफ से लेकर बाकी अफसरों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. बैडमिंटन प्रतियोगिता में असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात समेत कई राज्यों के बीच कड़ी टक्कर रही.

उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया. पावर लिफ्टिंग में तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान की टीमों के बीच ओपन मुकाबले हुए. वहीं वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, कर्नाटक और केरल सहित कई राज्यों ने हिस्सा लिया.

@Uttarakhand Forest Department
पदक तालिका में छत्तीसगढ़ नंबर एक पर है. (@Uttarakhand Forest Department)

रायफल शूटिंग में भी गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की टीमों के साथ मुकाबले हुए. इसके अलावा 200 मीटर दौड़, डिसकस थ्रो, ऊंची कूद, 400 मीटर पैदल रेस, 10,000 मीटर वॉक और क्रिकेट जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं.

पदक तालिका के अनुसार छत्तीसगढ़ 29 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि केरल और कर्नाटक दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं. उत्तराखंड ने अब तक 6 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर छठा स्थान बरकरार रखा है.

28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025
28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 (@Uttarakhand Forest Department)

उत्तराखंड की ज्योति जोशी ने लॉन टेनिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता. शांति देवी ने सीनियर वेटरन महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया. पावर लिफ्टिंग में चंदन सिंह ने 59 किलो वर्ग में रजत, जबकि वरिष्ठ वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया. तौसीफ अहमद ने 74 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जर्नैल सिंह ने 66 किलो वर्ग में रजत हासिल किया.

All India Forest Sports Meet 2025
उत्तराखंड ने तीसरे दिन जीते 10 मेडल (@Uttarakhand Forest Department)

एथलेटिक्स में भी उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते. 200 मीटर, 100 मीटर और वॉक रेस में खिलाड़ियों ने बढ़त बनाई. कुल मिलाकर तीसरे दिन उत्तराखंड ने अपने पदकों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की और टीम का मनोबल मजबूत किया. प्रतियोगिता के आगे के मुकाबलों में भी मेजबान राज्य से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

