ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट, छत्तीसगढ़ का दबदबा बरकरार, उत्तराखंड ने तीसरे दिन जीते 10 मेडल

ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट ( @Uttarakhand Forest Department )

देहरादून: उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने तीसरे दिन भी गोल्ड से लेकर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की. इस दौरान वन विभाग के खिलाड़ियों ने 10 मेडल जीतकर पदक तालिका में पदकों की संख्या बढ़ाकर 26 कर दी. देहरादून में चल रही 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के तीसरे दिन उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पदक बढ़ाए. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत विभिन्न मैदानों पर आयोजित बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, रायफल शूटिंग, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स सहित कई स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया. एथलेटिक्स में भी उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. (@Uttarakhand Forest Department) खास बात ये है कि प्रमुख वन संरक्षक हॉफ से लेकर बाकी अफसरों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. बैडमिंटन प्रतियोगिता में असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात समेत कई राज्यों के बीच कड़ी टक्कर रही. उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया. पावर लिफ्टिंग में तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान की टीमों के बीच ओपन मुकाबले हुए. वहीं वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, कर्नाटक और केरल सहित कई राज्यों ने हिस्सा लिया.