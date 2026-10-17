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महिला अंडर-19: उत्तराखंड की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, चंडीगढ़ को 7 विकेट से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह

उत्तराखंड की बेटियों का अंडर-19 महिला क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने चंडीगढ़ को सात विकेट से हराकर नॉकआउट राउंड में जगह पक्की कर ली है. गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों में भी दम दिखाया. वहीं टीम ने 73 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. चंडीगढ़ के नियमित अंतराल पर उनके विकेट गिरते रहे.

शानदार प्रदर्शन से हासिल की जीत: शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को मुंबई के एमसीए शरद पवार क्रिकेट अकादमी, बीकेसी में खेले गए मैच में उत्तराखंड ने चंडीगढ़ की टीम को सात विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ उत्तराखंड ने टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है. मुकाबले में उत्तराखंड की गेंदबाजों ने पहले चंडीगढ़ की बल्लेबाजी को कमजोर किया और फिर बल्लेबाजों ने बिना ज्यादा परेशानी के लक्ष्य हासिल कर लिया. चंडीगढ़ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट खोकर केवल 72 रन बना सकी. इसके जवाब में उत्तराखंड ने 14 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.