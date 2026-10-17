महिला अंडर-19: उत्तराखंड की बेटियों का शानदार प्रदर्शन, चंडीगढ़ को 7 विकेट से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह
उत्तराखंड की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने चंडीगढ़ को हराकर नॉकआउट राउंड में जगह पक्की की
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 17, 2026 at 11:48 AM IST
देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने चंडीगढ़ को सात विकेट से हराकर नॉकआउट राउंड में जगह पक्की कर ली है. गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों में भी दम दिखाया. वहीं टीम ने 73 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. चंडीगढ़ के नियमित अंतराल पर उनके विकेट गिरते रहे.
शानदार प्रदर्शन से हासिल की जीत: शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को मुंबई के एमसीए शरद पवार क्रिकेट अकादमी, बीकेसी में खेले गए मैच में उत्तराखंड ने चंडीगढ़ की टीम को सात विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ उत्तराखंड ने टूर्नामेंट के नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है. मुकाबले में उत्तराखंड की गेंदबाजों ने पहले चंडीगढ़ की बल्लेबाजी को कमजोर किया और फिर बल्लेबाजों ने बिना ज्यादा परेशानी के लक्ष्य हासिल कर लिया. चंडीगढ़ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट खोकर केवल 72 रन बना सकी. इसके जवाब में उत्तराखंड ने 14 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.
शुरुआत में ही लड़खड़ा गई चंडीगढ़ की टीम: टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी चंडीगढ़ की टीम उत्तराखंड के गेंदबाजी आक्रमण के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिरने लगे. चंडीगढ़ को पहला झटका पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद से पहले ही लग गया, जब तैशा मंचंदा बिना खाता खोले आउट हो गईं. इसके कुछ ही गेंद बाद अन्नवी राणा भी अपना खाता खोले बिना पवेलियन लौट गईं.
शुरुआती दो विकेट बिना कोई रन बने गिरने से चंडीगढ़ की टीम दबाव में आ गई. इसके बाद भी उत्तराखंड की गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और चंडीगढ़ की टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही. पूरी पारी में टीम 20 ओवर खेलकर 72 रन ही बना सकी और उसके आठ बल्लेबाज आउट हुए. उत्तराखंड की गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी, जिसका फायदा टीम को दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते समय मिला.
गेंदबाजों ने बरपाया कहर: उत्तराखंड की जीत में गेंदबाजों की भूमिका सबसे अहम रही. दानू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. उन्होंने चंडीगढ़ की बल्लेबाजी को झटके देकर टीम को कम स्कोर पर रोकने में बड़ी भूमिका निभाई. वहीं कनिका नेगी ने किफायती गेंदबाजी की, उन्होंने अपने चार ओवर में केवल छह रन दिए और दो बल्लेबाजों को आउट किया.
कनिका की गेंदबाजी के सामने चंडीगढ़ की बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करती नजर आईं. इसके अलावा धारा ने दो विकेट और तन्वी तोमर ने एक विकेट अपने नाम किया. उत्तराखंड की गेंदबाजों ने मिलकर चंडीगढ़ को 72 रन पर रोक दिया. इस प्रदर्शन ने उत्तराखंड के सामने लक्ष्य को आसान बना दिया और टीम को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. कम स्कोर पर विपक्षी टीम को रोकने के बाद उत्तराखंड के बल्लेबाजों के पास जीत हासिल करने का अच्छा मौका था, जिसे उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया.
धृति और निर्जला की पारी ने दिलाई आसान जीत: 73 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने शुरुआत में कुछ विकेट जरूर गंवाए, लेकिन इससे टीम की जीत की राह मुश्किल नहीं हुई. करिना, अनन्या मेहरा और तन्वी तोमर जल्दी आउट हो गईं. हालांकि, इसके बाद धृति आनंद और निर्जला महरा ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को जीत की ओर बढ़ाया. धृति आनंद ने नाबाद 31 रन बनाए, उन्होंने 45 गेंदों का सामना करते हुए एक चौका और एक छक्का लगाया.
वहीं निर्जला महरा ने नाबाद 20 रन की पारी खेली. उन्होंने 21 गेंदों पर दो चौके लगाए. दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. उनकी साझेदारी की मदद से उत्तराखंड ने 14 ओवर में ही 73 रन बना लिए और सात विकेट से जीत दर्ज की. छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य बनाए रखा और टीम को किसी बड़े दबाव में नहीं आने दिया.
नॉकआउट में पहुंची उत्तराखंड की टीम: चंडीगढ़ के खिलाफ यह जीत उत्तराखंड की अंडर-19 महिला टीम के लिए अहम रही. टीम ने गेंदबाजों ने चंडीगढ़ को बड़ा स्कोर बनाने से रोका, जबकि बल्लेबाजों ने मिले मौके का फायदा उठाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ उत्तराखंड ने महिला अंडर-19 टी20 ट्रॉफी एलीट के नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब टीम की नजरें टूर्नामेंट के अगले चरण में बेहतर प्रदर्शन करने पर होंगी. चंडीगढ़ के खिलाफ मिली सात विकेट की जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा. खास बात यह रही कि उत्तराखंड ने पहले गेंद से विपक्षी टीम पर दबाव बनाया और फिर बल्लेबाजी में समझदारी दिखाते हुए मैच अपने नाम कर लिया. अब नॉकआउट मुकाबलों में भी टीम से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.
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