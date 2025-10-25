ETV Bharat / sports

उत्तराखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम घोषित, इन 16 खिलाड़ियों को मिला मौका

अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का पहला अभ्यास शिविर 26 अक्टूबर से औरंगाबाद महाराष्ट्र में शुरू होगा

UNDER 19 WOMENS CRICKET TEAM
उत्तराखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और उप कप्तान (Photo courtesy: CAU)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 12:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) ने राज्य की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का चयन कर लिया है. यह चयन बीसीसीआई के घरेलू सत्र 2025-26 के लिए किया गया है. टीम में युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा. चयन प्रक्रिया में राज्य भर से सैकड़ों प्रतिभावान लड़कियों ने भाग लिया. अंतिम टीम में 16 खिलाड़ियों को जगह दी गई है.

उत्तराखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम घोषित: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ उत्तराखंड की सचिव किरण वर्मा रौतेला ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड में महिला क्रिकेट को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. उत्तराखंड की एकता बिष्ट, मानसी जोशी और स्नेह राणा जैसी दिग्गजों ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है.

जयपुर में हुए ट्रायल मैचों के बाद घोषित हुई टीम: चयन ट्रायल अक्टूबर के प्रारंभिक दिनों में विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए थे. हरिद्वार में 3 व 4 अक्टूबर को एसएस क्रिकेट एकडमी क्रिकेट मैदान पर महिला अंडर-19 ट्रायल हुए. प्रैक्टिस मैच जयपुर में संपन्न हुए. एसोसिएशन की सचिव किरण वर्मा ने बताया कि-

16 खिलाड़ियों का हुआ चयन: ट्रायल में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया गया. यह टीम न केवल राज्य की युवा प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देगी, बल्कि आगामी अंडर-19 महिला चैलेंजर ट्रॉफी और अन्य बीसीसीआई टूर्नामेंटों में भाग लेगी.

टीम में निम्नलिखित 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है

  1. भूमि उमर, विकेट कीपर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़ (कप्तान)
  2. कनिका नेगी, ऑफ स्पिनर/बाएं हाथ की बल्लेबाज़ (उप कप्तान)
  3. धृति अरनाल, दाएं हाथ की बल्लेबाज़
  4. सोना, विकेटकीपर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़
  5. तन्वी जोमर, दाएं हाथ की बल्लेबाज़/ऑफ स्पिनर
  6. करीना, बाएं हाथ की बल्लेबाज़/ऑफ स्पिनर
  7. वैशाली तिवारी, ऑफ स्पिनर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़
  8. निर्जला मेहरा, दाएं हाथ की बल्लेबाज़/दाएं हाथ की मीडियम पेस
  9. रुद्रा शर्मा, बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर/बाएं हाथ की बल्लेबाज़
  10. अनन्या मेहरा, बाएं हाथ की स्पिनर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़
  11. उन्नति सिंह, दाएं हाथ की मीडियम पेसर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़
  12. प्रिया राज, दाएं हाथ की मीडियम पेसर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़
  13. करुणा शेट्टी, ऑफ स्पिन/दाएं हाथ की बल्लेबाज़ (ऑलराउंडर)
  14. नंदिनी शर्मा, दाएं हाथ की बल्लेबाज़/बाएं हाथ की स्पिनर
  15. प्रीति प्रजापति, विकेटकीपर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़
  16. तमन्ना, दाएं हाथ की मीडियम पेसर/दाएं हाथ की बल्लेबाज़

टीम में 5 सपोर्ट स्टाफ हैं

  1. हेड कोच- श्राबनी देबनाथ
  2. ट्रेनर- फरहा सैफ
  3. मैनेजर- आशिका रांगड़
  4. फीजियो- ओमी यादव
  5. ऑब्ज़र्वर- मीनाक्षी नेगी

सीएयू के अध्यक्ष ने ये कहा: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने बताया कि-

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड 2018 में बीसीसीआई से पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद से महिला क्रिकेट पर विशेष ध्यान दे रहा है. राज्य की महिला टीम ने हाल के वर्षों में वुमेंस सीनियर वनडे ट्रॉफी और टी20 ट्रॉफी में फाइनल तक पहुंचकर अच्छा प्रदर्शन किया है. अंडर-19 स्तर पर यह चयन राज्य की पहली पूर्ण फॉर्मेट टीम को मजबूत करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह टीम आगामी आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 के लिए प्रतिभाओं को तैयार करने में मददगार साबित होगी, जहां भारत ने पिछले संस्करण में खिताब जीता था.
-दीपक मेहरा, अध्यक्ष, सीएयू-

एकता बिष्ट ने दी प्रतिक्रिया: ट्रायल में भाग लेने वाली कई लड़कियां पहाड़ी इलाकों से हैं, जहां क्रिकेट कोचिंग की सुविधाएं सीमित हैं. एसोसिएशन ने घोषणा की है कि चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर कैंप और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे. एकता बिष्ट जैसी पूर्व खिलाड़ी ने चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है. उत्तराखंड की बेटियां क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं.

26 अक्टूबर से औरंगाबाद में लगेगा कैंप: टीम का पहला अभ्यास शिविर 26 अक्टूबर से औरंगाबाद महाराष्ट्र में शुरू होगा. यह चयन न केवल खेल बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगा. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी है और राज्यवासियों से समर्थन की अपील की है.
ये भी पढ़ें: कॉर्बेट नगरी रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच, उत्तराखंड और रेलवे का मुकाबला आज से शुरू

TAGGED:

UTTRAKHAND UNDER 19 TEAM 2025
BCCI WOMENS CRICKET
UTTARAKHAND WOMENS CRICKET TEAM
WOMENS CRICKET TEAM CAMP
UNDER 19 WOMENS CRICKET TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.