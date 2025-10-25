ETV Bharat / sports

उत्तराखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम घोषित, इन 16 खिलाड़ियों को मिला मौका

उत्तराखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और उप कप्तान ( Photo courtesy: CAU )

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) ने राज्य की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम का चयन कर लिया है. यह चयन बीसीसीआई के घरेलू सत्र 2025-26 के लिए किया गया है. टीम में युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा. चयन प्रक्रिया में राज्य भर से सैकड़ों प्रतिभावान लड़कियों ने भाग लिया. अंतिम टीम में 16 खिलाड़ियों को जगह दी गई है.

उत्तराखंड अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम घोषित: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ उत्तराखंड की सचिव किरण वर्मा रौतेला ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड में महिला क्रिकेट को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. उत्तराखंड की एकता बिष्ट, मानसी जोशी और स्नेह राणा जैसी दिग्गजों ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है.

जयपुर में हुए ट्रायल मैचों के बाद घोषित हुई टीम: चयन ट्रायल अक्टूबर के प्रारंभिक दिनों में विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए थे. हरिद्वार में 3 व 4 अक्टूबर को एसएस क्रिकेट एकडमी क्रिकेट मैदान पर महिला अंडर-19 ट्रायल हुए. प्रैक्टिस मैच जयपुर में संपन्न हुए. एसोसिएशन की सचिव किरण वर्मा ने बताया कि-

16 खिलाड़ियों का हुआ चयन: ट्रायल में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया गया. यह टीम न केवल राज्य की युवा प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देगी, बल्कि आगामी अंडर-19 महिला चैलेंजर ट्रॉफी और अन्य बीसीसीआई टूर्नामेंटों में भाग लेगी.

टीम में निम्नलिखित 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है