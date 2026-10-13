रणजी ट्रॉफी 2026-27: पहले मैच में उत्तराखंड ने रेलवे पर कसा शिकंजा, बोरा के पंजे और सौरभ के शतक से ली 192 रन की लीड
बुधवार को मैच का आखिरी दिन है, ऐसे में उत्तराखंड की टीम को लीड के आधार 3 अंक मिलेंगे, अगर जीते तो 6 अंक मिलेंगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 5:09 PM IST
देहरादून/मुंबई: उत्तराखंड और रेलवे के बीच खेले जा रहे रणजी सीजन 2026-27 के पहले इलीट ग्रुप के मैच में तीसरे दिन उत्तराखंड ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली है. मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में चल रहे इस मैच में उत्तराखंड ने अपनी पहली पारी में 400 रनों का आंकड़ा पार किया. इस तरह उत्तराखंड ने पहली पारी में 192 रनों की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. कल बुधवार को मैच का आखिरी दिन है. अभी दोनों टीमों की दूसरी पारियां बची हैं. रेलवे पर हार का खतरा मंडरा रहा है. अगर उत्तराखंड की टीम जीती तो पूरे 6 अंक मिलेंगे. अगर पारी से जीती तो एक बोनस अंक के साथ 7 अंक मिल सकते हैं.
उत्तराखंड ने रेलवे की पहली पारी 278 पर समेटी: रणजी ट्रॉफी सीजन 2026-27 के मुकाबले देश भर में 11 अक्टूबर को शुरू हुए थे. मुंबई के सीसीआई ग्राउंड पर उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था. रेलवे को उत्तराखंड के गेंदबाजों ने 8वें ओवर में 278 रनों पर ऑल आउट कर दिया था.
उत्तराखंड के गेंदबाजों का रेलवे के पास नहीं था जवाब: रेलवे की ओर से सिर्फ विवेक सिंह ही लंबी पारी खेल पाए थे. उन्होंने 112 रन बनाए. बाकी कोई बल्लेबाज 50 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सका था. वो तो पुछल्ले बल्लेबाजों तौफीक मंडल 33, राज चौधरी 25 और कुणाल यादव ने 34 रनों की पारियों नहीं खेली होती तो रेलवे की पारी 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाती.
देवेंद्र बोरा ने सीजन के पहले ही मैच में लिए 5 विकेट: उत्तराखंड की ओर से देवेंद्र बोरा रेलवे के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. बोरा ने अपने रणजी सीजन की शुरुआत शानदार पांच विकेटों से की. उन्होंने 19 ओवर में सिर्फ 49 रन देकर 5 विकेट चटकाए. सदाबहार स्पिनर मयंक मिश्रा ने 3 विकेट चटकाए. जन्मेजय जोशी और अवनीश सुधा को 1-1 विकेट मिले.
उत्तराखंड के बल्लेबाजों ने दिखाया दम: उत्तराखंड ने अपनी पहली पारी की शुरुआत शानदार अंदाज में की. दोनों ओपनरों आरव महाजन और देगा निश्चल ने पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़े. जब लगा कि ये जोड़ी अब जम गई है और उत्तराखंड को पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देगी, तभी देगा निश्चल 33 रन बनाकर आउट हो गए. देगा के आउट होने के बाद कप्तान कुणाल चंदेला ने क्रीज संभाली. लेकिन स्कोर बोर्ड पर एक रन और जुड़ा था कि आरव महाजन भी आउट हो गए. आरव ने 30 रन बनाए.
कप्तान कुणाल चंदेला ने बनाए 43 रन: इसके बाद कप्तान कुणाल चंदेला और इंडिया अंडर 19 टीम के हीरो लक्ष्य रायचंदानी ने मोर्चा संभाला. दोनों सावधानी के साथ स्कोर को 100 के पार ले गए. तभी टीम के 110 रन के स्कोर पर लक्ष्य रायचंदानी 21 रन बनाकर आउट हो गए. टीम को सबसे बड़ा झटका 168 के स्कोर पर लगा जब कप्तान कुणाल चंदेला 43 रन बनाकर आउट हो गए.
ऑलराउंडर सुचित ने बनाई फिफ्टी: इसके बाद अवनीश सुधा और ऑलराउंडर जगदीश सुचित ने मोर्चा संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 117 रनों की बेशकीमती साझेदारी की. टीम के 285 के स्कोर पर जगदीश सुचित 62 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट गए. लेकिन बड़ी बात ये थी कि उत्तराखंड ने रेलवे से पहली पारी के आधार पर निर्णायक लीड हासिल कर ली थी.
विकेट कीपर सौरभ रावत ने बदला मैच का नक्शा: खेल का असली मजा तब आया जब विकेट कीपर सौरभ रावत क्रीज पर आए. सौरभ ने बेहतरीन बल्लेबाजी की. हालांकि अवनीश सुधा उनके आने के थोड़ी ही देर बाद आउट हो गए. सुधा दुर्भाग्यशाली रहे कि 90 रन पर एक वेल डिजर्व सैंचुरी से सिर्फ 10 रन से चूक गए. लेकिन इससे सौरभ रावत पर कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने मयंक मिश्रा के साथ टीम के लिए एक ऐसी साझेदारी निभाई जो उत्तराखंड के रणजी कैंपेन के पहले मैच में उन्हें पहली पारी की लीड के आधार पर निर्णायक अंक दिलाने के लिए पर्याप्त थे.
सौरभ रावत ने सीजन की शुरुआत शतक से की: सौरभ रावत और मयंक मिश्रा के बीच 144 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई. टीम के 439 रनों के योग पर मयंक मिश्रा शानदार अर्धशतक 51 बनाकर आउट हुए. सौरभ रावत मनभावन सेंचुरी 107 रन बनाकर आउट हो गए. उत्तराखंड के पुछल्लों को निपटाने में रेलवे को ज्यादा देर नहीं लगी.
रेलवे की ओर से कुणाल यादव और राज चौधरी ने 3-3 विकेट लिए. आदर्श सिंह को 2 विकेट मिले. जुबेर अली और मोहम्मद सैफ को 1-1 विकेट मिले.
रेलवे ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में बिना नुकसान के 34 रन बना लिए हैं. अभी वो उत्तराखंड की लीड से 158 रन पीछे हैं. उन्हें इतने ही रन पारी की हार से बचने को चाहिए.
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