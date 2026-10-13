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रणजी ट्रॉफी 2026-27: पहले मैच में उत्तराखंड ने रेलवे पर कसा शिकंजा, बोरा के पंजे और सौरभ के शतक से ली 192 रन की लीड

उत्तराखंड के लिए 5 विकेट लेने वाले देवेंद्र बोरा और शतकवीर सौरभ रावत ( Courtesy- CAU )

देहरादून/मुंबई: उत्तराखंड और रेलवे के बीच खेले जा रहे रणजी सीजन 2026-27 के पहले इलीट ग्रुप के मैच में तीसरे दिन उत्तराखंड ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत बना ली है. मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में चल रहे इस मैच में उत्तराखंड ने अपनी पहली पारी में 400 रनों का आंकड़ा पार किया. इस तरह उत्तराखंड ने पहली पारी में 192 रनों की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. कल बुधवार को मैच का आखिरी दिन है. अभी दोनों टीमों की दूसरी पारियां बची हैं. रेलवे पर हार का खतरा मंडरा रहा है. अगर उत्तराखंड की टीम जीती तो पूरे 6 अंक मिलेंगे. अगर पारी से जीती तो एक बोनस अंक के साथ 7 अंक मिल सकते हैं.

उत्तराखंड ने रेलवे की पहली पारी 278 पर समेटी: रणजी ट्रॉफी सीजन 2026-27 के मुकाबले देश भर में 11 अक्टूबर को शुरू हुए थे. मुंबई के सीसीआई ग्राउंड पर उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था. रेलवे को उत्तराखंड के गेंदबाजों ने 8वें ओवर में 278 रनों पर ऑल आउट कर दिया था.

उत्तराखंड के गेंदबाजों का रेलवे के पास नहीं था जवाब: रेलवे की ओर से सिर्फ विवेक सिंह ही लंबी पारी खेल पाए थे. उन्होंने 112 रन बनाए. बाकी कोई बल्लेबाज 50 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सका था. वो तो पुछल्ले बल्लेबाजों तौफीक मंडल 33, राज चौधरी 25 और कुणाल यादव ने 34 रनों की पारियों नहीं खेली होती तो रेलवे की पारी 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाती. देवेंद्र बोरा ने सीजन के पहले ही मैच में लिए 5 विकेट: उत्तराखंड की ओर से देवेंद्र बोरा रेलवे के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे. बोरा ने अपने रणजी सीजन की शुरुआत शानदार पांच विकेटों से की. उन्होंने 19 ओवर में सिर्फ 49 रन देकर 5 विकेट चटकाए. सदाबहार स्पिनर मयंक मिश्रा ने 3 विकेट चटकाए. जन्मेजय जोशी और अवनीश सुधा को 1-1 विकेट मिले. उत्तराखंड के बल्लेबाजों ने दिखाया दम: उत्तराखंड ने अपनी पहली पारी की शुरुआत शानदार अंदाज में की. दोनों ओपनरों आरव महाजन और देगा निश्चल ने पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़े. जब लगा कि ये जोड़ी अब जम गई है और उत्तराखंड को पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देगी, तभी देगा निश्चल 33 रन बनाकर आउट हो गए. देगा के आउट होने के बाद कप्तान कुणाल चंदेला ने क्रीज संभाली. लेकिन स्कोर बोर्ड पर एक रन और जुड़ा था कि आरव महाजन भी आउट हो गए. आरव ने 30 रन बनाए. कप्तान कुणाल चंदेला ने बनाए 43 रन: इसके बाद कप्तान कुणाल चंदेला और इंडिया अंडर 19 टीम के हीरो लक्ष्य रायचंदानी ने मोर्चा संभाला. दोनों सावधानी के साथ स्कोर को 100 के पार ले गए. तभी टीम के 110 रन के स्कोर पर लक्ष्य रायचंदानी 21 रन बनाकर आउट हो गए. टीम को सबसे बड़ा झटका 168 के स्कोर पर लगा जब कप्तान कुणाल चंदेला 43 रन बनाकर आउट हो गए.