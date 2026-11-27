BCCI अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी, हरियाणा को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंचा उत्तराखंड
मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया था. इसी जीत के साथ उत्तराखंड सेमीफाइनल में पहुंच गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 9:41 PM IST
देहरादून/रांची: बीसीसीआई अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी एलीट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड की अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने हरियाणा को 21 रन से हरा दिया है. इस जीत के साथ उत्तराखंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. यह मुकाबला बीसीसीआई अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी एलीट के तहत खेला गया. मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ.
पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 138 रन: हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. उत्तराखंड की बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की. उन्होंने संयम और आक्रामकता का अच्छा तालमेल दिखाया. उत्तराखंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बनाए. हरियाणा को जीत के लिए 139 रन का लक्ष्य मिला.
हरियाणा की पारी 117 रन पर सिमटी: लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम शुरू से दबाव में दिखी. उत्तराखंड की गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की. हरियाणा के बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना सके. टीम के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे. पूरी टीम 19.1 ओवर में 117 रन पर ऑलआउट हो गई. उत्तराखंड ने यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला 21 रन से जीत लिया.
स्कोर सारांश:
- उत्तराखंड: 138/4 (20 ओवर)
- हरियाणा: 117 ऑलआउट (19.1 ओवर)
- परिणाम: उत्तराखंड 21 रन से जीता
- प्लेयर ऑफ द मैच: निशा मिश्रा (4 विकेट)
निशा मिश्रा बनीं जीत की नायिका: उत्तराखंड की जीत में गेंदबाज निशा मिश्रा की अहम भूमिका रही. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके. उनके इस प्रदर्शन ने हरियाणा की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. निशा मिश्रा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
क्रिकेट एसोसिएशन ने दी बधाई: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सचिव किरण वर्मा ने टीम को बधाई दी. उन्होंने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के प्रयासों की सराहना की. किरण वर्मा ने कहा कि टीम ने अपने परिश्रम और अनुशासन से प्रदेश का मान बढ़ाया है. हरियाणा जैसी मजबूत टीम को हराना खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को दर्शाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम सेमीफाइनल में भी जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचेगी.
प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि: यह जीत राज्य में महिला क्रिकेट के लिए बेहद उत्साहजनक है. बीसीसीआई की इस बड़ी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचना टीम की मेहनत का नतीजा है. अब प्रदेश के खेल प्रेमियों की नजरें सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी हैं.
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