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BCCI अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी, हरियाणा को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंचा उत्तराखंड

BCCI अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी ( ETV Bharat )

देहरादून/रांची: बीसीसीआई अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी एलीट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड की अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने हरियाणा को 21 रन से हरा दिया है. इस जीत के साथ उत्तराखंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. यह मुकाबला बीसीसीआई अंडर-23 महिला टी-20 ट्रॉफी एलीट के तहत खेला गया. मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ.

पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 138 रन: हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. उत्तराखंड की बल्लेबाजों ने सधी हुई शुरुआत की. उन्होंने संयम और आक्रामकता का अच्छा तालमेल दिखाया. उत्तराखंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बनाए. हरियाणा को जीत के लिए 139 रन का लक्ष्य मिला.