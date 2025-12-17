ETV Bharat / sports

UPL में करोड़ों खर्च, सैयद मुश्ताक अली टी20 में फिसड्डी रही उत्तराखंड की टीम, अब IPL ऑक्शन पर नजरें

उत्तराखंड की क्रिकेट टीम सैयद मुश्ताक अली टी20 प्रतियोगिता में 7 में से 5 मैच हारकर बाहर हो गई

Syed Mushtaq Ali T20
घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड का निराशाजनक प्रदर्शन (Photo courtesy - CAU)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : December 17, 2025 at 11:06 AM IST

धीरज सिंह सजवाण

देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट को लेकर भले ही कई बड़े-बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो राज्य की टीम की हालत पतली है. इस बार सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. स्थिति ये रही कि उत्तराखंड की टीम सुपर लीग के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई.

सैयद मुश्ताक अली टी20 में फिसड्डी रही उत्तराखंड की टीम: पिछले दो साल से उत्तराखंड में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने को लेकर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड कई बड़े आयोजन कर रही है. पिछले दो सालों में उत्तराखंड प्रीमियर लीग के तहत भी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं. इन आयोजनों की चमक दमक और बॉलीवुड सेलिब्रिटियों पर उड़ाए जाने वाले पैसे के पीछे एसोसिएशन का यही तर्क रहता है कि प्रदेश में क्रिकेट के माहौल को तैयार किया जा रहा है. नई प्रतिभाओं को लगातार निखारा जा रहा है. लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के रूप में इसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है.

Syed Mushtaq Ali T20
UPL में करोड़ों खर्च, सैयद मुश्ताक अली टी20 में फिसड्डी (Photo courtesy - CAU)

यूपीएल भी नहीं कर सका कई कमाल: उत्तराखंड में करवाए गए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा क्रिकेट के भव्य उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) के सीजन 2 के बाद उत्तराखंड की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी में 5 में से केवल 2 मैच जीती है. वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उत्तराखंड लीग चरण में ही बाहर हो गया. उत्तराखंड की टीम ने सात मैच खेले. इनमें से टीम केवल दो ही मैच जीत पाई. इस खराब प्रदर्शन के कारण सीएयू की टीम सुपर लीग चरण में प्रवेश नहीं कर पाई.

सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट में उत्तराखंड का निराशाजनक प्रदर्शन

  1. 26 नवंबर से शुरू हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 26 नवंबर को हुए पहले मैच में उत्तराखंड, कर्नाटक से 5 विकेट से हारा
  2. 28 नवंबर को हुए दूसरे मैच में उत्तराखंड ने सौराष्ट्र को 6 विकेट हराया
  3. 30 नवंबर को हुए उत्तराखंड को अपने तीसरे मैच में तमिलनाडु से 5 विकेट से हार मिली
  4. 2 दिसंबर को उत्तराखंड और राजस्थान के बीच हुए मैच में राजस्थान ने 73 रन से जीत हासिल की
  5. 4 दिसंबर को एक और मैच में उत्तराखंड को झारखंड से 7 विकेट की हार मिली
  6. 6 दिसंबर को उत्तराखंड ने त्रिपुरा से 4 विकेट से हराया
  7. 8 दिसंबर को उत्तराखंड अपने सातवें मैच में दिल्ली से 18 रन से हार गया

एसएमटी में 5 मैच हारा उत्तराखंड: इस तरह से सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में उत्तराखंड ने 7 लीग मैच खेले. इनमें से केवल दो में जीत हासिल कर पाई. टीम 5 मैच हार गई. इस तरह से उत्तराखंड ने खुद को एलीट ग्रुप में खेल कर ही संतुष्ट किया और वहीं से बाहर हो गया. वहीं इसके बाद मंगलवार को आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन प्रक्रिया शुरू हुई. ऑक्शन में उत्तराखंड की टीम के टी20 में खराब प्रदर्शन की छाया दिखी. अभी तक उत्तराखंड के किसी खिलाड़ी का नाम नहीं आया है.

Syed Mushtaq Ali T20
यूपीएल से सीएयू को काफी उम्मीदें थी, जो पूरी नहीं हुईं (Photo courtesy - CAU)

हेड कोच को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद: उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL के बाद टीम के इस निराशाजनक परफॉर्मेंस को लेकर क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के हेड कोच मनीष झा का कहना है कि-

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में उत्तराखंड ने अच्छा स्टार्ट लिया था. लेकिन बीच में जाकर थोड़ा परफॉर्मेंस गड़बड़ हुई. उत्तराखंड की टीम ने कर्नाटक और सौराष्ट्र के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस किया. सौराष्ट्र से उत्तराखंड ने मैच जीता. हालांकि कर्नाटक से खेलते हुए आखिरी क्षणों में मैच हाथ से निकल गया. खिलाड़ियों को मोमेंटम अच्छा बना हुआ था. लेकिन मैच फिनिश करने के समय इन एक्सपीरियंस यूनिट्स की वजह से मैच लूज हो गया.
-मनीष झा, हेड कोच, उत्तराखंड-

फिनिश करने में कमजोर है टीम: हेड कोच ने बताया कि बॉलिंग में उत्तराखंड की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. हमारी एक्सपीरियंस टीम है लेकिन बैटिंग यूनिट थोड़ा कम अनुभवी है. इसलिए मैच को फिनिश करने में चैलेंज देखने को मिले. उन्होंने कहा कि प्रेशर में फिनिश करने को लेकर टीम थोड़ा सा कमजोर रही, इसी वजह से मैच हाथ से निकले.

Syed Mushtaq Ali T20
यूपीएल की चमक-दमक के बाद घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड का बुझा प्रदर्शन (Photo courtesy - CAU)

IPL ऑक्शन में निराशा: मंगलवार को IPL 2026 के लिए अबू धाबी में ऑक्शन हुआ. उत्तराखंड का कोई भी चेहरा आईपीएल प्लेयर के रूप में सेलेक्ट नहीं किया गया है. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के हेड कोच ने कहा कि अभी तो कोई नाम उत्तराखंड से ऑक्शन में नहीं आया है. लेकिन उम्मीद है कि बुधवार को डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो ऑक्शन होना है, उसमें उत्तराखंड के कुछ खिलाड़ियों के नाम आ सकते हैं. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के आठ खिलाड़ियों का नाम ऑक्शन लिस्ट में शामिल है. इसमें आकाश मधवाल, कुणाल चंदेला, सुचित, राजन सहित कल 7 से 8 खिलाड़ी उत्तराखंड के आईपीएल 2026 के ऑक्शन लिस्ट में हैं. बुधवार तक उत्तराखंड के कुछ खिलाड़ियों के नाम आने की उम्मीद है.
