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उत्तराखंड की नन्हीं टेबल टेनिस चैंपियन, 12 साल की कायरा भंडारी सीनियर्स को दे रही कड़ी टक्कर

उत्तराखंड की टेबल टेनिस प्लेयर कायरा भंडारी सिर्फ 12 साल की उम्र में सभी जूनियर कैटेगरी के साथ सीनियर वूमेंस में भी खेलती हैं

TABLE TENNIS PLAYER KAIRA BHANDARI
12 साल की उभरती टेबल टेनिस प्लेयर कायरा भंडारी (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 9:23 AM IST

5 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड के टेबल टेनिस टीम में एक ऐसी भी खिलाड़ी हैं, जो महज 12 साल की ही हैं, लेकिन हर वर्ग के खिलाड़ियों को टक्कर दे रही हैं. दरअसल टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में तीन वर्ग हैं जिसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर शामिल हैं. हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड टेबल टेनिस टीम की खिलाड़ी कायरा भंडारी की जो अंडर- 13 यानी सब जूनियर वर्ग में होने के बावजूद उत्तराखंड की ओर से सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कर चुकी हैं. खास बात यह है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कायरा भंडारी ने तीन गोल्ड मेडल एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेटल भी हासिल किया है.

उत्तराखंड की 12 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी कायरा भंडारी: भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की ओर से देहरादून के परेड ग्राउंड मल्टीपरपज हॉल में आयोजित 87वीं इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कायरा भंडारी, उत्तराखंड टीम की ओर से खेल रही हैं. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उत्तराखंड टेबल टेनिस टीम की खिलाड़ी कायरा भंडारी ने कहा कि टेबल टेनिस खेलना उन्होंने चार साल पहले शुरू किया.

उत्तराखंड की उभरती टेबल टेनिस प्लेयर 12 साल की कायरा भंडारी (ETV Bharat)

उससे पहले वो लॉन टेनिस खेलती थी. उन्होंने 6 साल की उम्र से ही लॉन टेनिस खेलना शुरू कर दिया था. दो साल तक उन्होंने लॉन टेनिस खेला. फिर लॉन टेनिस में ज्यादा पसंद नहीं आया. इसके बाद उनके पिता ने सुझाव दिया कि वो टेबल टेनिस खेलें. जिसके बाद उन्होंने 8 साल की उम्र से ही टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया.

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अपनी मां लतिका के साथ कायरा भंडारी (Photo- ETV Bharat)

सभी कैटेगरी में खेलती हैं 12 साल की कायरा: टीटी खिलाड़ी कायरा भंडारी ने कहा कि वो रोजाना 6 से 8 घंटे टेबल टेनिस खेलती हैं. वो साथ ही में पढ़ाई भी करती हैं. ऐसे में उनकी क्लास मिस न हों इसके लिए वो ऑनलाइन पढ़ाई करती हैं. उन्होंने बताया कि पैसिफिक टेबल टेनिस सेंटर में भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच पराग अग्रवाल से पिछले डेढ़ साल से ट्रेनिंग ले रही हैं. साथ ही बताया कि पिछले साल वो अंडर 13 में थीं. ऐसे में अगले साल वो अंडर 15 में शामिल हो जाएंगी.

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कोच पराग अग्रवाल के साथ कायरा (Photo Source- Kaira Family)

ऐसे में उनका लक्ष्य है कि अंडर 15 में रहते हुए भारतीय टेबल टेनिस टीम में जगह बनाएं. इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रही हैं. कायरा भंडारी ने कहा कि उनकी फैमिली ने हमेशा उनको सपोर्ट किया है. इसके साथ ही उनके पैरेंट्स स्टडी में भी हेल्प करते हैं. वो जो टेबल टेनिस खेल रही हैं, उसमें उनके माता पिता का बड़ा रोल है.

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एक्शन में कायरा भंडारी (Photo Source- Kaira Family)

खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान: कायरा भंडारी की माता लतिका भंडारी ने कहा कि जब कोरोना का समय चल रहा था, उस दौरान स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही थी. तब खेलकूद और अन्य एक्टिविटी के प्रति इसको प्रोत्साहित किया था. इसके साथ ही बचपन से ही उन्होंने कायरा को खेलकूद के प्रति बढ़ावा दिया है. साथ ही कहा कि उन्होंने पढ़ा था कि टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है, जिसको खेलने से पूरा ब्रेन सक्रिय होता है. कायरा भंडारी के दादा भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे. ऐसे में कायरा की खेल के साथ ही पढ़ाई भी अच्छी चल रही है. उनका मानना है कि बच्चे की रुचि जिसमें हो उसे करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसके साथ पढ़ाई के लिए भी समय निकालता है.

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पुरस्कार लेते हुए कायरा भंडारी (Photo Source- Kaira Family)

कायरा ने ऐसे शुरू किया टेबल टेनिस खेलना: लतिका भंडारी ने बताया कि जब कायरा ने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है. लेकिन जब उसके बारे पता किया तो फिर कायरा की ट्रेनिंग के लिए एकेडमी सर्च करनी शुरू की. इसके बाद फिर कायरा को ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी में एडमिशन कराया गया. उसके बाद एकेडमी के कोच ने भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच को रिकमेंड किया. जिसके बाद वो वर्तमान समय में भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच से ट्रेनिंग ले रही हैं. इसकी वजह से कायरा और उनकी मां लखनऊ में रहती हैं, ताकि कायरा को प्रॉपर और बेहतर ट्रेनिंग मिल सके. इसके साथ ही वो अपनी बेटी के साथ टूर्नामेंट्स में भी जा रही हैं. यानी उनका पूरा फोकस कायरा को टेबल टेनिस खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है.

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कायरा सभी एज ग्रुप और सीनियर लेवल पर टेबल टेनिस खेल रही हैं (Photo Source- Kaira Family)

बेटी के लिए मां ने छोड़ा अपना करियर: लतिका भंडारी ने साथ ही बताया कि कायरा, खेल में करियर बनाए इसके लिए उन्होंने अपना कैरियर छोड़ दिया और पूरी तरह कायरा के साथ जुटी हुई हैं. साथ ही कायरा का न्यूट्रिशियन लेवल देखना, फिजियो, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज पर भी ध्यान दिया जा रहा है. इसके साथ ही कोच पराग अग्रवाल जो डायरेक्शन देते हैं, उसी के अनुसार न्यूट्रिशियन लेवल, फिजियो, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज पर ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही कहा कि कोच का मानना है कि कायरा में इतना पोटेंशियल है कि वो अगले एक दो साल में भारतीय टीम में शामिल हो सकती है.

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ट्रॉफी और मेडल के साथ कायरा (Photo Source- Kaira Family)
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