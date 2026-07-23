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उत्तराखंड खेल नीति में 'भूल' गए दिव्यांग खिलाड़ी! रेखा आर्या ने जताया खेद तो बिफर पड़ी कांग्रेस

खेल मंत्री ने जताया खेद: यह नजारा न केवल असहज करने वाला था. बल्कि, दिव्यांग खिलाड़ियों के सम्मान और गरिमा से भी जुड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा करता है. इसी मुद्दे पर जब खेल मंत्री रेखा आर्या से सवाल किया गया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं विकसित करने के दौरान त्रिशूल शूटिंग रेंज में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त एक्सेसिबल सुविधाएं क्यों नहीं बनाई गईं? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनकी खेल नीति में दिव्यांग खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया था. मंत्री के इस बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया.

देहरादून: उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले राज्य सरकार ने विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने के बड़े-बड़े दावे किए थे. करोड़ों रुपए खर्च कर नए स्टेडियम, शूटिंग रेंज और अन्य खेल सुविधाएं तैयार की गईं, लेकिन अब उन्हीं दावों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ खेल संसाधनों की योजना पर सवाल खड़े किए हैं. बल्कि, दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता पर भी बहस छेड़ दी है. इस पूरे विवाद को और बढ़ा दिया है खेल मंत्री रेखा आर्या के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि 'हमारी खेल नीति में दिव्यांग खिलाड़ी नहीं हैं.'

दिव्यांग खिलाड़ी और परिजनों ने सुनाई पीड़ा: वहीं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में मौजदू त्रिशूल शूटिंग रेंज में आए पैरा खिलाड़ियों और उनके परिजनों का कहना है कि यदि किसी खेल परिसर का निर्माण या आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो उसमें सभी खिलाड़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए. विशेष रूप से तब, जब देश में लंबे समय से दिव्यांगजनों के अधिकारों, समान अवसर और सुगम्य भारत अभियान को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हों.

शूटिंग रेंज में पैरा खिलाड़ी परेशान (फोटो- ETV Bharat)

ऐसे में किसी खेल परिसर में बुनियादी दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं का अभाव और उस पर दिया गया यह बयान कई सवाल खड़े करता है. दिव्यांग खिलाड़ियों के परिजनों ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है. एक परिजन ने कहा कि खिलाड़ियों को कंधे पर उठाकर प्रतियोगिता स्थल तक ले जाना बेहद पीड़ादायक अनुभव था. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश और राज्य का नाम रोशन करने आते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं.

एक पैरा खिलाड़ी के परिजन का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

उनका कहना है कि यदि पहले से दिव्यांग अनुकूल व्यवस्था होती, तो खिलाड़ियों को इस तरह की कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ता. एक अन्य अभिभावक ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात करती है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो यह चिंता का विषय है, उनका कहना है कि खेल अवसंरचना का उद्देश्य सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देना होना चाहिए, न कि किसी वर्ग को अनदेखा करना.

सरकार पर बरसी कांग्रेस: वहीं, इस मामले पर विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है. विपक्ष में मौजदू कांग्रेस ने खेल मंत्री के इस बयान को हास्यासपद बतनाते हुए कहा कि जब ये लोग पॉलिसी बनाते हैं तो ये अक्सर लोगों को भूल जाते हैं, इन्हे केवल अपना कमीशन याद रहता है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में जब खेल संरचनाओं का विकास किया गया, तो यहां पर दिव्यांग खिलाड़ियो को भुला दिया गया, ये बीजेपी की सोच को दिखाता है. उन्होंने कहा कि आज पैरा खेलों में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

गौर हो कि केंद्र सरकार लगातार दिव्यांगजनों के सम्मान, समान भागीदारी और सुगम पहुंच को लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से दिव्यांग खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते रहे हैं और उन्हें समाज की मुख्यधारा में समान अवसर देने पर जोर देते रहे हैं. पैरालंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय दिव्यांग खिलाड़ियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है. ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्य, जिसने हाल ही में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, वहां खेल सुविधाओं में दिव्यांग खिलाड़ियों की जरूरतों की अनदेखी और उस पर मंत्री का यह बयान स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया है.

सुविधाएं न होने से पैरा खिलाड़ी परेशान (फोटो- ETV Bharat)

अब सवाल केवल एक खराब लिफ्ट का नहीं है. सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए की लागत से खेल संसाधन विकसित किए जा रहे थे, तब क्या दिव्यांग खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को योजना का हिस्सा बनाया गया था? यदि नहीं तो क्या भविष्य में बनने वाली खेल परियोजनाओं में सार्वभौमिक पहुंच (यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी) को अनिवार्य बनाया जाएगा? और यदि खेल नीति में वास्तव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं, तो क्या सरकार इसमें संशोधन कर उन्हें समान महत्व देगी?

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