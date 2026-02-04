ETV Bharat / sports

आखिरी लीग मैच का दोहरा शतक करेगा टॉनिक का काम, कप्तान चंदेला बोले हर खिलाड़ी दे रहा 100 फीसदी

उत्तराखंड की टीम का क्वार्टरफाइनल में झारखंड से है मुकाबला, कप्तान कुणाल चंदेला ने आखिरी लीग मैच में जमाया दोहरा शतक

CAPTAIN KUNAL CHANDELA INTERVIEW
Etv Bharat (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026 at 10:29 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

धीरज सजवाण

देहरादून: BCCI द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में चौथी बार एंट्री करने वाली टीम उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि रेड बॉल क्रिकेट में टीम काफी अच्छा कर रही है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार नया कीर्तिमान स्थापित होगा.

रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल से पहले उत्तराखंड के कप्तान का इंटरव्यू: देहरादून में अपने होम ग्राउंड में रविवार को लीग मैचों के आखिरी दिन असम को हराकर उत्तराखंड की क्रिकेट टीम अब चौथी बार रणजी के नॉकआउट में पहुंची है. देहरादून से झारखंड क्वार्टरफाइनल का अपना पहले मैच खेलने के लिए रवाना होने से पहले उत्तराखंड के कैप्टन कुणाल चंदेला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

उत्तराखंड के रणजी कप्तान कुणाल चंदेला का इंटरव्यू (Video- ETV Bharat)

कुणाल चंदेला ने बताया अच्छा मोमेंटम बना है: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कुणाल ने कहा कि अभी टीम का बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है. जिस तरह से टीम शुरू से ही रेड बॉल क्रिकेट को लेकर बहुत अच्छा कर रही है, इससे उम्मीद बंधी है. उन्होंने बताया इस बार शुरुआत में उत्तराखंड ने कई ऐसी टीमों से जीत हासिल की जिसने टीम को केवल प्वाइंट टेबल में अंक ही नहीं दिए बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत भी दी. उन्होंने कहा कि सर्विसेज, हरियाणा, त्रिपुरा और असम को हराया जैसी टीमों पर जीत हासिल करने से मनोबल बढ़ा है. हमारी टीम का फ्लो अभी अच्छा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि अभी तक भी टीम के हर एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख कर अपना सौ फीसदी दिया है. आगे भी इसी तरह से टीम अपनी ताकत को लेकर जाएगी.

Captain Kunal Chandela Interview
कप्तान कुणाल चंदेला क्वार्टरफाइनल में जीत के प्रति आश्वस्त हैं (Photo courtesy - CAU)

कुणाल ने सबकी मेहनत को दिया श्रेय: कुणाल चंदला ने रेड बॉल क्रिकेट में टीम के परफॉर्मेंस को लेकर कहा कि टीम इन 8 सालों में 4 बार क्वालीफाई कर हम नॉकआउट तक पहुंचे हैं जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि एक छोटे राज्य और नई एसोसिएशन के लिए यह एक संतोषजनक बात है. हमारे पास इस बार भी मौका है. उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे एसोसिएशन की भूमिका हो या फिर मैनेजमेंट की बात की जाये, सपोर्ट स्टाफ और कोच सभी की मेहनत को यह दिखाता है.

वहीं इसके अलावा व्हाइट बॉल क्रिकेट में उम्मीद के मुताबिक परफार्मेंस ना होने पर कैप्टन कुणाल का कहना है कि व्हाइट बॉल में भी टीम एक दम बुरा प्रदर्शन कर रही है यह कहना ठीक नहीं होगा. उन्होंने कहा कि व्हाइट बॉल में कुछ छोटी गलतियां जो हाथ से मौका छीन कर ले जाती हैं. बस इतना सा ही फर्क रह जाता है. उन्होंने कहा कि वही प्लेयर हैं और वही स्ट्रेंथ भी है. व्हाइट बॉल में अच्छे प्रदर्शन की बदोलत ही टीम के तीन तीन खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं. बस बात इतनी सी है कि प्लेयर यदि किसी बड़े खिलाड़ी के सामने खेल रहा है और अनुभव की कमी है या प्रेशर हैंडल में थोड़ी सी भी चूक हुई तो मैच वहां पर पलट जाता है. लेकिन टीम अपने सभी पहलुओं पर काम कर रही है और जल्द उस में भी बेहतर रिजल्ट सामने होंगे.

Captain Kunal Chandela Interview
उत्तराखंड की रणजी टीम झारखंड रवाना होने से पहले ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए (Photo courtesy - CAU)

पहले दिल्ली से खेलते थे कुणाल चंदेला: आपको बता दें कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कैप्टन कुणाल चंदेला का जन्म दिल्ली में 7 जुलाई 1994 को हुआ. वो राइट हैंड मिडिल आर्डर बल्लेबाज हैं. राइट-आर्म मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं. कुणाल के क्रिकेट का सफर दिल्ली की सड़कों से शुरू होकर अब उत्तराखंड की रणजी टीम में कप्तानी तक पहुंच चुका है. IPL या इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक नहीं खेल पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार अपनी छाप छोड़ी है.

कुणाल चंदेला की क्रिकेट में रही इस तरह की शुरुआत

  • 2017-18 रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए फर्स्ट-क्लास डेब्यू, 25 नवंबर 2017 को खेला था पहला मैच
  • दिल्ली टीम में शुरुआत में संघर्ष रहा, लेकिन अनुभव कमाया
  • लिस्ट A डेब्यू: ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में Prime Bank Cricket Club के लिए 7 फरवरी 2018 को
  • दिल्ली के लिए 2017 से 2020 तक खेले. ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बना पाए, इसलिए टीम बदलने का फैसला किया

उत्तराखंड से कुणाल ने की नई शुरुआत, मिली कप्तानी

  • 2021-22 से उत्तराखंड टीम में शामिल हुए कुणाल बहुत कम समय में टीम के मुख्य बल्लेबाज बन गए
  • उत्तराखंड के लिए रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में निभाई अहम भूमिका
  • 2025-26 रणजी ट्रॉफी में कुणाल ने कप्तानी संभाली. असम के खिलाफ होम ग्राउंड देहरादून में पहली डबल सेंचुरी मारी
  • 297 गेंदों में 15 चौके, 6 छक्कों की मदद से बनाए 207 रन. कप्तानी में पहला बड़ा स्कोर और टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया

कुणाल की कप्तानी में पहली बार में ही नॉक आउट में पहुंची उत्तराखंड की टीम: इस तरह से कुणाल के करियर में यही सबसे रोचक फैक्टर है कि दिल्ली को छोड़ कर उत्तराखंड से नई शुरुआत ने उन्हें टर्निंग प्वाइंट दिया. जहां एक तरफ दिल्ली में उनका ग्राफ गिरता जा रहा था, तो उत्तराखंड आने पर उनका ग्राफ ऊपर चढ़ा. उत्तराखंड में अब उन्हें कप्तानी सौंपी गई है और पहली ही बार में उन्होंने टीम को नॉक आउट में पहुंचाया है. 2025-26 सीजन में उनकी 207 रन की पारी उत्तराखंड के लिए ग्रुप स्टेज में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनी है.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

UTTARAKHAND JHARKHAND RANJI MATCH
RANJI TROPHY QUARTERFINAL 2026
रणजी कप्तान कुणाल चंदेला इंटरव्यू
उत्तराखंड झारखंड क्वार्टरफाइनल मैच
CAPTAIN KUNAL CHANDELA INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.