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उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026: देहरादून वॉरियर्स बनी चैंपियन, फाइनल में हरिद्वार को हराया

देहरादून वॉरियर्स ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 3 का खिताब जीत लिया है. देहरादून वॉरियर्स ने हरिद्वार इल्मास को 36 रनों से हराया.

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देहरादून वॉरियर्स बनी चैंपियन, (फोटो सोर्स: सीएयू)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 7:46 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 8:54 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में देहरादून वॉरियर्स ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सीजन-3 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में देहरादून ने हरिद्वार इल्मास को 36 रन से हराया.

देहरादून वॉरियर्स ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में भी अपनी लय बरकरार रखी. लीग स्टेज में टीम ने छह में से चार मुकाबले जीते थे. शानदार नेट रन रेट के चलते देहरादून की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर रही थी. फाइनल में भी टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में हरिद्वार को पीछे छोड़ते हुए खिताब पर कब्जा किया. फाइनल मुकाबले में देहरादून वॉरियर्स के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. महज 22 रन के स्कोर पर देहरादून के दो विकेट गिर गए. इसके बाद कप्तान कुणाल चंदेला ने पारी को संभाला. तेजी से रन बनाने का सिलसिला शुरू किया.

कुणाल चंदिला ने खेली दमदार पारी: कुणाल चंदिला ने कप्तानी पारी खेलते हुए सिर्फ 51 गेंदों में 90 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उन्होंने 176.47 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. कुणाल ने एक तरफ पारी को संभाला तो दूसरी तरफ हरिद्वार के गेंदबाजों पर लगातार दबाव भी बनाया. कप्तान का साथ मोहम्मद उजैर मलिक ने दिया. उजैर ने 46 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए. दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई अहम साझेदारी ने देहरादून को शुरुआती झटकों से बाहर निकाला. जिसके बाद टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ी.

देहरादून वॉरियर्स ने फाइनल में बनाये 197 रन: देहरादून वॉरियर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 197 रन बनाए. हरिद्वार इल्मास के सामने अब खिताब जीतने के लिए 198 रन का लक्ष्य था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरिद्वार इल्मास की शुरुआत बेहद खराब रही. पहली ही ओवर की तीसरी गेंद पर टीम ने बिना खाता खोले अपना पहला विकेट गंवा दिया. इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका. देहरादून के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही सटीक गेंदबाजी की. हरिद्वार के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

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उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 (फोटो सोर्स: सीएयू)

आखिरी दम तक लड़ती रही हरिद्वार: हरिद्वार की आधी टीम महज 68 रन के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी. एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी. हालांकि शाश्वत डंगवाल ने अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी से मैच में रोमांच जरूर पैदा किया. शाश्वत डंगवाल ने 31 गेंदों में 59 रन बनाए. उनकी पारी में 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. उन्होंने तेजी से रन बनाकर हरिद्वार की वापसी की उम्मीद जगाई. दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त साथ नहीं मिला. लगातार विकेट गिरने के कारण हरिद्वार की टीम दबाव से बाहर नहीं निकल सकी.

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देहरादून वॉरियर्स बनी चैंपियन (फोटो सोर्स: सीएयू)

देहरादून की जीत में आदित्य रावत बने हीरो: देहरादून की जीत में गेंदबाज आदित्य रावत सबसे बड़े हीरो रहे. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3.4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने हरिद्वार के मध्य और निचले क्रम को पूरी तरह बिखेर दिया. आदित्य रावत के अलावा अभिषेक सिंह ने 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट लिए. सुमित जुयाल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. देवेंद्र एस. बोरा और नीरज सिंह राठौर को भी एक-एक विकेट मिला.आखिरकार हरिद्वार इल्मास की पूरी टीम 19.4 ओवर में 161 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके साथ ही देहरादून वॉरियर्स ने 36 रन से मुकाबला जीत लिया.

Last Updated : October 1, 2026 at 8:54 PM IST

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