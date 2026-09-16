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उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 3: ड्राफ्ट के बाद साफ हुई टीमों की तस्वीर, 21 सितंबर से होगा महामुकाबला

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के लिए खिलाड़ियों का ड्राफ्ट पूरा होने के बाद सभी टीमों की तस्वीर साफ हो गई है. आगामी 21 सितंबर से देहरादून में शुरू होने जा रहे यूपीएल सीजन 3 में पुरुषों की 7 और महिलाओं की 4 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग यानी UPL के तीसरे सीजन को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. मंगलवार को यूपीएल सीजन 3 की तारीखों के ऐलान के बाद बुधवार यानी 16 सितंबर को पुरुष और महिला वर्ग के प्लेयर्स ड्राफ्ट भी फाइनल हो गए. इसके साथ ही लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों के स्क्वाड तय हो गए हैं.

अब सभी की नजरें 21 सितंबर से शुरू होने वाले क्रिकेट के इस बड़े आयोजन पर टिक गई हैं. UPL का तीसरा सीजन 21 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार पुरुष वर्ग में सात और महिला वर्ग में चार टीमें मैदान में उतरेंगी. यानी करीब दस दिनों तक देहरादून में उत्तराखंड के क्रिकेटरों का टी 20 मुकाबला देखने को मिलेगा.

अंडर 23, अंडर 19 और अनकैप्ड खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल: ड्राफ्ट की खास बात ये रही कि टीमों ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अंडर 23, अंडर 19 और अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी बड़ी संख्या में अपनी स्क्वाड में शामिल किया है. यानी UPL 3 में उत्तराखंड के स्थापित खिलाड़ियों के साथ नई प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा.

इससे लीग का फोकस केवल मुकाबलों तक सीमित नहीं बल्कि, राज्य के युवा क्रिकेटरों को बड़े स्तर पर एक्सपोजर देने पर भी दिखाई देता है. इससे पहले लीग के लिए 7 पुरुष आइकॉन खिलाड़ियों के नाम घोषित किए गए थे, जिनमें आकाश मधवाल, जगदीशा सुचित, कुणाल चंदेला, अवनीश सुधा, युवराज चौधरी, तेजस्वी जायसवाल और मयंक मिश्रा शामिल हैं.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग में भिड़ेंगी कई टीमें (फोटो- ETV Bharat)

पुरुष वर्ग में पिथौरागढ़ हरिकेन्स, यूएसएन इंडियंस, नैनीताल टाइगर्स, ऋषिकेश रिवर किंग्स, हरिद्वार एल्मास, टिहरी टाइटंस और देहरादून वॉरियर्स अपनी-अपनी टीमों के साथ मैदान में उतरेंगे. ड्राफ्ट में पिथौरागढ़ हरिकेन्स के स्क्वाड में अंजनेया सूर्यवंशी, प्रियांशु बरस्वाल, सत्यम बालियान और वैभव भट्ट जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ अंडर 23 और अंडर 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. टीम के आइकॉन खिलाड़ी मयंक मिश्रा हैं.

इसी तरह यूएसएन इंडियंस की टीम में आदित्य सेठी, हर्ष राणा, पीयूष जोशी और रोहित डंगवाल जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ युवा खिलाड़ियों को जगह दी गई है. जबकि, सुचित जे टीम के आइकॉन खिलाड़ी हैं. नैनीताल टाइगर्स की स्क्वाड में आरव महाजन, अवनीश सुधा, मुकेश गुप्ता और राहुल राज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. यहां अवनीश सुधा को आइकॉन खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है.

ऋषिकेश रिवर किंग्स की टीम में अखिल सिंह रावत, आशीष चौधरी, दिक्षांशु नेगी और प्रशांत चौहान जैसे सीनियर खिलाड़ी हैं. जबकि, आकाश मधवाल को आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर टीम में जगह मिली है. हरिद्वार एल्मास की टीम में जनमेजय जोशी, सौरभ रावत, सौरव चौहान और शाश्वत डंगवाल के साथ युवराज चौधरी आइकॉन खिलाड़ी हैं. वहीं, टिहरी टाइटंस में आर्यन शर्मा, निखिल हर्ष, रविंदर नेगी और विजय शर्मा के साथ तेजस्वी जायसवाल को आइकॉन खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है.