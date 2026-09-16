उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 3: ड्राफ्ट के बाद साफ हुई टीमों की तस्वीर, 21 सितंबर से होगा महामुकाबला
राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में होंगे उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 3 के मुकाबले, पुरुष की 7 और महिला की 4 टीमें खेलेंगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 16, 2026 at 10:52 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के लिए खिलाड़ियों का ड्राफ्ट पूरा होने के बाद सभी टीमों की तस्वीर साफ हो गई है. आगामी 21 सितंबर से देहरादून में शुरू होने जा रहे यूपीएल सीजन 3 में पुरुषों की 7 और महिलाओं की 4 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी.
उत्तराखंड प्रीमियर लीग यानी UPL के तीसरे सीजन को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. मंगलवार को यूपीएल सीजन 3 की तारीखों के ऐलान के बाद बुधवार यानी 16 सितंबर को पुरुष और महिला वर्ग के प्लेयर्स ड्राफ्ट भी फाइनल हो गए. इसके साथ ही लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों के स्क्वाड तय हो गए हैं.
अब सभी की नजरें 21 सितंबर से शुरू होने वाले क्रिकेट के इस बड़े आयोजन पर टिक गई हैं. UPL का तीसरा सीजन 21 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार पुरुष वर्ग में सात और महिला वर्ग में चार टीमें मैदान में उतरेंगी. यानी करीब दस दिनों तक देहरादून में उत्तराखंड के क्रिकेटरों का टी 20 मुकाबला देखने को मिलेगा.
अंडर 23, अंडर 19 और अनकैप्ड खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल: ड्राफ्ट की खास बात ये रही कि टीमों ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अंडर 23, अंडर 19 और अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी बड़ी संख्या में अपनी स्क्वाड में शामिल किया है. यानी UPL 3 में उत्तराखंड के स्थापित खिलाड़ियों के साथ नई प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा.
इससे लीग का फोकस केवल मुकाबलों तक सीमित नहीं बल्कि, राज्य के युवा क्रिकेटरों को बड़े स्तर पर एक्सपोजर देने पर भी दिखाई देता है. इससे पहले लीग के लिए 7 पुरुष आइकॉन खिलाड़ियों के नाम घोषित किए गए थे, जिनमें आकाश मधवाल, जगदीशा सुचित, कुणाल चंदेला, अवनीश सुधा, युवराज चौधरी, तेजस्वी जायसवाल और मयंक मिश्रा शामिल हैं.
पुरुष वर्ग में पिथौरागढ़ हरिकेन्स, यूएसएन इंडियंस, नैनीताल टाइगर्स, ऋषिकेश रिवर किंग्स, हरिद्वार एल्मास, टिहरी टाइटंस और देहरादून वॉरियर्स अपनी-अपनी टीमों के साथ मैदान में उतरेंगे. ड्राफ्ट में पिथौरागढ़ हरिकेन्स के स्क्वाड में अंजनेया सूर्यवंशी, प्रियांशु बरस्वाल, सत्यम बालियान और वैभव भट्ट जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ अंडर 23 और अंडर 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. टीम के आइकॉन खिलाड़ी मयंक मिश्रा हैं.
इसी तरह यूएसएन इंडियंस की टीम में आदित्य सेठी, हर्ष राणा, पीयूष जोशी और रोहित डंगवाल जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ युवा खिलाड़ियों को जगह दी गई है. जबकि, सुचित जे टीम के आइकॉन खिलाड़ी हैं. नैनीताल टाइगर्स की स्क्वाड में आरव महाजन, अवनीश सुधा, मुकेश गुप्ता और राहुल राज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. यहां अवनीश सुधा को आइकॉन खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है.
ऋषिकेश रिवर किंग्स की टीम में अखिल सिंह रावत, आशीष चौधरी, दिक्षांशु नेगी और प्रशांत चौहान जैसे सीनियर खिलाड़ी हैं. जबकि, आकाश मधवाल को आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर टीम में जगह मिली है. हरिद्वार एल्मास की टीम में जनमेजय जोशी, सौरभ रावत, सौरव चौहान और शाश्वत डंगवाल के साथ युवराज चौधरी आइकॉन खिलाड़ी हैं. वहीं, टिहरी टाइटंस में आर्यन शर्मा, निखिल हर्ष, रविंदर नेगी और विजय शर्मा के साथ तेजस्वी जायसवाल को आइकॉन खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है.
देहरादून वॉरियर्स में सीनियर के साथ युवाओं का संतुलन: होम टीम देहरादून वॉरियर्स की बात करें तो ड्राफ्ट में टीम ने सीनियर, अंडर 23, अंडर 19 और अनकैप्ड खिलाड़ियों का संतुलन तैयार किया है. टीम में आदित्य रावत, देवेंद्र बोरा, कुणाल चंदेला, नीरज राठौर और संस्कार रावत को सीनियर वर्ग में जगह मिली है. कुणाल चंदेला टीम के आइकॉन खिलाड़ी हैं.
अंडर 23 वर्ग में निशु पटेल, सुमित जुयाल, सागर सिंह रावत और विदित जोशी शामिल हैं. जबकि, अंडर 19 में अंश जोशी, पूर्वांश ध्रुव, प्रियंशु फरत्याल और उजैर मलिक को जगह मिली है. इसके अलावा प्रांजल सिंह रायकवाल, सोनू सैनी, आयुष चौहान, शौर्य प्रताप सिंह, तक्ष रावत, कवित मिश्रा और अभिषेक सिंह अनकैप्ड वर्ग में टीम का हिस्सा हैं.
देहरादून वॉरियर्स के खास प्लेयर
- आइकॉन प्लेयर– कुणाल चंदेला
- सीनियर– आदित्य रावत, देवेंद्र बोरा, नीरज राठौर, संस्कार रावत
- अंडर 23– निशु पटेल, सुमित जुयाल, सागर सिंह रावत, विदित जोशी
- अंडर 19– अंश जोशी, पूर्वांश ध्रुव, प्रियंशु फरत्याल, उजैर मलिक
महिला वर्ग में चार टीमें लेंगी हिस्सा: महिला वर्ग में इस बार चार टीमें हिस्सा लेंगी. पिथौरागढ़ हरिकेन्स, देहरादून वॉरियर्स, मसूरी क्वींस और बागेश्वर एरियल महिला UPL 3 में आमने-सामने होंगी. महिला वर्ग में भी आइकॉन खिलाड़ियों की मौजूदगी देखने को मिलेगी. पिथौरागढ़ हरिकेन्स में राघवी बिष्ट, देहरादून वॉरियर्स में श्वेता वर्मा, मसूरी क्वींस में नंदिनी कश्यप और बागेश्वर एरियल में प्रेमा रावत को आइकॉन खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है. ड्राफ्ट सूची में इन टीमों के साथ युवा और सीनियर खिलाड़ियों का मिश्रण दिखाई देता है.
महिला देहरादून वॉरियर्स की टीम में धारा रावत, समृद्धि नैथानी, सोयाली महांता, वेदिका अहलावत और याशी जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. वहीं, अंकिता बिष्ट, श्वेता वर्मा, सफीना, मुस्कान कुमारी, अमीषा बहुखंडी, प्रीति भंडारी, मिनाक्षी जोशी, नीलम भारद्वाज और तारा बिष्ट जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं.
अंडर 19 वर्ग में वैशाली तुलैरा और करीना सिंह को जगह मिली है. मसूरी क्वींस में जनवी नौटियाल, रोशनी डानू, संजीवनी रावत, सिदरा फारूकी और योगिता रावत जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ नंदिनी कश्यप, आरती भंडारी, पूजा राज, प्रियंशी तोमर, कल्पना वर्मा, याशिका बौंथियाल और अन्य सीनियर खिलाड़ी शामिल हैं.
वहीं, बागेश्वर एरियल की टीम में भूमिक़ा जलाल, देवेशी, दीक्षा तोमर, लवधी पंथारी और रीता जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ कंचन परिहार, लक्ष्मी बसेरा, मेघा सैनी, रितिका सुप्याल, प्रेमा रावत, कनिका नेगी, नंदिनी कौशिक, आराधना चौहान और सोना जैसे सीनियर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. अंडर 19 वर्ग में आध्या अग्रवाल और निर्जला महरा टीम का हिस्सा हैं.
पिथौरागढ़ हरिकेन्स की महिला टीम में भी राघवी बिष्ट के साथ नीलम बिष्ट, भूमि उमर, गायत्री आर्या, साक्षी जोशी और सभ्या नेगी जैसे सीनियर खिलाड़ियों को जगह दी गई है. यूपीएल 3 की तारीखों के ऐलान और प्लेयर्स ड्राफ्ट के पूरा होने के साथ अब लीग का अगला चरण मैदान पर मुकाबलों का होगा.
21 सितंबर से देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पुरुष और महिला क्रिकेटरों की टी-20 जंग शुरू होगी. लीग के जरिए उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और प्रतिस्पर्धी मंच मिलेगा. इस बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों की भागीदारी के चलते देहरादून में क्रिकेट का यह आयोजन राज्य के क्रिकेट कैलेंडर में खास जगह बनाएगा. वहीं, प्लेयर्स ड्राफ्ट के बाद देहरादून वॉरियर्स के टीम मालिक शैलेंद्र भदौरिया ने भी टीम और आगामी सीजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी.
"देहरादून वॉरियर्स ने ड्राफ्ट में खिलाड़ियों के चयन के दौरान टीम की जरूरत और संतुलन को ध्यान में रखा है. कोशिश है कि युवा खिलाड़ियों को मौका मिले. इसके लिए अनुभवी खिलाड़ियों का रहना काफी अहम है."- शैलेंद्र भदौरिया, टीम मालिक, देहरादून वॉरियर्स
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