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यूपीएल सीजन 3 में 60 से ज्यादा नए चेहरों की एंट्री, धमाकेदार होगी ओपनिंग सेरेमनी, जानिए डिटेल

देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट फैंस एक बार फिर टी20 के रोमांच के लिए तैयार हैं. 21 सितंबर से देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) के तीसरे सीजन की शुरुआत होने जा रही है. लीग के मैच जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे राज्य के युवा खिलाड़ियों और क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह भी बढ़ रहा है.

यूपीएल सीजन 3 को लेकर सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने जानकारी दी. उन्होंने कहा उत्तराखंड को बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता और मान्यता करीब 6-7 साल पहले, यानी 2019 में मिली थी. इतने कम समय में राज्य की टीमों और खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे वह बड़ी उपलब्धि मानते हैं. महिम वर्मा ने कहा उत्तराखंड की पुरुष टीम अपनी मेहनत के दम पर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है. हमारी महिला टीम दो-दो बार राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन चुकी है.

उनके मुताबिक, अब उत्तराखंड का टैलेंट सिर्फ राज्य या घरेलू क्रिकेट तक सीमित नहीं है. राज्य के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम और देश की सबसे बड़ी टी20 लीग्स तक अपनी जगह बनाई है. महिम वर्मा ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रेमा रावत ने भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाई. अंडर-19 भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी लक्षय चंदानी को मिली. प्रियांशु सिंह भी भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा बने. इसके अलावा उत्तराखंड के कई खिलाड़ी आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग (WPL) में खेल रहे हैं. यूपीएल सीजन 3 को लेकर सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने जानकारी दी. उन्होंने बताया

जिला स्तर की टी20 लीग्स का नया प्रयोग, ड्राफ्ट में आए 60 से ज्यादा नए चेहरे: हर सीजन UPL को लेकर फैंस के बीच यह सवाल रहता है कि इस बार नया क्या देखने को मिलेगा. महिम वर्मा ने बातचीत में बताया इस बार CAU ने खिलाड़ियों तक पहुंचने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है. अब तक ज्यादातर खिलाड़ी जिला ट्रायल्स के जरिए राज्य स्तर के क्रिकेट तक पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार CAU ने राज्य के अलग-अलग जिलों में जिला स्तर की टी20 लीग्स कराने पर फोकस किया. उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी और देहरादून जैसे जिलों में बाकायदा टी20 लीग्स कराई गईं. खास बात यह रही कि इन मैचों का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया. इसका सीधा असर UPL Season 3 के प्लेयर्स ड्राफ्ट में दिखाई दिया.

इस बार ड्राफ्ट में 60 से ज्यादा ऐसे नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जो इन जिला टी20 लीग्स में प्रदर्शन करके सामने आए हैं. ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें इससे पहले राज्य स्तर पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. जिला स्तर पर उनके प्रदर्शन को देखा गया. इसके बाद उन्हें UPL के ड्राफ्ट तक पहुंचने का मौका मिला.