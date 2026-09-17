यूपीएल सीजन 3 में 60 से ज्यादा नए चेहरों की एंट्री, धमाकेदार होगी ओपनिंग सेरेमनी, जानिए डिटेल
यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में कुमाऊं का एक मशहूर म्यूजिकल बैंड परफॉर्म करेगा. साथ ही बॉलीवुड का भी तड़का लगेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 17, 2026 at 7:30 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट फैंस एक बार फिर टी20 के रोमांच के लिए तैयार हैं. 21 सितंबर से देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) के तीसरे सीजन की शुरुआत होने जा रही है. लीग के मैच जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे राज्य के युवा खिलाड़ियों और क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह भी बढ़ रहा है.
यूपीएल सीजन 3 को लेकर सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने जानकारी दी. उन्होंने कहा उत्तराखंड को बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता और मान्यता करीब 6-7 साल पहले, यानी 2019 में मिली थी. इतने कम समय में राज्य की टीमों और खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे वह बड़ी उपलब्धि मानते हैं. महिम वर्मा ने कहा उत्तराखंड की पुरुष टीम अपनी मेहनत के दम पर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है. हमारी महिला टीम दो-दो बार राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन चुकी है.
उनके मुताबिक, अब उत्तराखंड का टैलेंट सिर्फ राज्य या घरेलू क्रिकेट तक सीमित नहीं है. राज्य के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम और देश की सबसे बड़ी टी20 लीग्स तक अपनी जगह बनाई है. महिम वर्मा ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रेमा रावत ने भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाई. अंडर-19 भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी लक्षय चंदानी को मिली. प्रियांशु सिंह भी भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा बने. इसके अलावा उत्तराखंड के कई खिलाड़ी आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग (WPL) में खेल रहे हैं. यूपीएल सीजन 3 को लेकर सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने जानकारी दी. उन्होंने बताया
जिला स्तर की टी20 लीग्स का नया प्रयोग, ड्राफ्ट में आए 60 से ज्यादा नए चेहरे: हर सीजन UPL को लेकर फैंस के बीच यह सवाल रहता है कि इस बार नया क्या देखने को मिलेगा. महिम वर्मा ने बातचीत में बताया इस बार CAU ने खिलाड़ियों तक पहुंचने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है. अब तक ज्यादातर खिलाड़ी जिला ट्रायल्स के जरिए राज्य स्तर के क्रिकेट तक पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार CAU ने राज्य के अलग-अलग जिलों में जिला स्तर की टी20 लीग्स कराने पर फोकस किया. उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी और देहरादून जैसे जिलों में बाकायदा टी20 लीग्स कराई गईं. खास बात यह रही कि इन मैचों का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया. इसका सीधा असर UPL Season 3 के प्लेयर्स ड्राफ्ट में दिखाई दिया.
इस बार ड्राफ्ट में 60 से ज्यादा ऐसे नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जो इन जिला टी20 लीग्स में प्रदर्शन करके सामने आए हैं. ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें इससे पहले राज्य स्तर पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. जिला स्तर पर उनके प्रदर्शन को देखा गया. इसके बाद उन्हें UPL के ड्राफ्ट तक पहुंचने का मौका मिला.
यूपीएल में बॉलीवुड का तड़का, फ्री एंट्री: UPL अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गया है. स्टेडियम में होने वाले मैचों के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी भी लोगों के लिए आकर्षण का हिस्सा रहती है. इस बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने खास इंतजामात किये हैं. इस बार भी स्टेडियम में एंट्री फ्री रखी गई है. देहरादून और आसपास के क्रिकेट फैंस बिना टिकट के मैच देखने स्टेडियम पहुंच सकते हैं. ओपनिंग सेरेमनी में भी लोकल टैलेंट को जगह दी गई है.
ओपनिंग सेरेमनी में कुमाऊं का एक मशहूर म्यूजिकल बैंड परफॉर्म करेगा. इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर भी ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा रहेंगी. महिला फाइनल में भी स्पेशल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस रखी गई है. 1 अक्टूबर को होने वाले UPL फाइनल के लिए किसी बड़े नेशनल या इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है. पिछले सीजन की बात करें तो बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही और मशहूर रैपर बादशाह की परफॉर्मेंस ने फैंस का खूब मनोरंजन किया था. इस बार भी क्रिकेट के साथ एंटरटेनमेंट का हिस्सा लोगों के लिए खास रहने वाला है.
पढ़ें- उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 3: ड्राफ्ट के बाद साफ हुई टीमों की तस्वीर, 21 सितंबर से होगा महामुकाबला
पढ़ें- उत्तराखंड प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का बजा बिगुल! 21 सितंबर से देहरादून में क्रिकेट का महारोमांच