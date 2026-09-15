ETV Bharat / sports

उत्तराखंड प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का बजा बिगुल! 21 सितंबर से देहरादून में क्रिकेट का महारोमांच

आयोजकों के मुताबिक, महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस बार महिला वर्ग में 4 टीमें खिताबी जंग के लिए मैदान में उतरेंगी. ये बेटियां क्रिकेट के मैदान पर रनों की बारिश करती और गिल्लियां गिराती नजर आएंगी. आयोजकों ने कहा कि, यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि ये राज्य के युवाओं के लिए क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का सीधा और सबसे प्रभावशाली प्रवेश द्वार है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपीएल के बारे में आयोजकों ने बताया कि, इस बार यूपीएल का मंच और भी ज्यादा विशाल और रंगारंग होने वाला है. क्योंकि आयोजकों ने पुरुष और महिला क्रिकेट, दोनों ही वर्गों में रोमांच का तड़का लगाने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बार पुरुषों के वर्ग में 7 टीमें और महिला वर्ग में 4 टीमें एक-दूसरे को टक्कर देती नजर आएंगी.

देहरादून: उत्तराखंड के खेल प्रेमियों और क्रिकेट के दीवानों के लिए उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 के शुरू होने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. आज 15 सितंबर को उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) 2026 के तीसरे सीजन की तारीखों का ऐलान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया. सीएयू ने बताया कि 21 सितंबर से देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर में यूपीएल 2026 का आगाज होगा. सीरीज का फाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर 2026 को खेला जाएगा.

पुरुष आइकन खिलाड़ी:

आकाश मधवाल

युवराज चौधरी

कुणाल चंदेला

सुचित जे

तेजस्वी जायसवाल

मयंक मिश्रा

अवनीश सुधा

महिला वर्ग की 4 स्टार टीमें:

मसूरी क्वींस

बागेश्वर एरियल

पिथौरागढ़ हरिकेन्स

देहरादून वॉरियर्स

महिला आइकन खिलाड़ी:

प्रेमा रावत

राघवी बिष्ट

नंदिनी कश्यप

श्वेता वर्मा

UPL 2026 की खास बातें:

प्रदर्शन के आधार पर हर साल 10-15 खिलाड़ी आईपीएल ट्रायल्स में जाते हैं.

ड्राफ्ट में खिलाड़ी: 450 प्लस खिलाड़ियों का पूल चयन के लिए तैयार.

450 प्लस खिलाड़ियों का पूल चयन के लिए तैयार. व्यूअरशिप: पिछले सीजन 2 करोड़+ दर्शकों तक पहुंच.

पिछले सीजन 2 करोड़+ दर्शकों तक पहुंच. सांस्कृतिक तड़का: ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे स्थानीय कलाकार.

पिछले सीजनों में डिजिटल और टीवी के माध्यम से इस लीग ने 2 करोड़ से ज्यादा की व्यूअरशिप हासिल की थी. इस बार यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. हर साल हमारे राज्य के 10 से 15 युवा टैलेंट आईपीएल ट्रायल्स के लिए इसी लीग में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर चुने जाते हैं. यह लीग उन अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो भारतीय क्रिकेट टीम से खेलने का सपने देखते हैं.

- नवनीत मिश्रा, सीओओ, UPL 2026 -

इस बार दर्शकों के लिए स्टेडियम का अनुभव अलग रहने वाला है. मैचों के रोमांच के साथ-साथ लीग की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी को बेहद खास और विशाल स्तर पर आयोजित किया जाएगा. इसमें विशेष रूप से उत्तराखंड के स्थानीय कलाकारों को अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए मंच दिया जाएगा. आयोजकों को पूरी उम्मीद है कि इस बार स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा और हर मैच में 'फुल हाउस' का नजारा देखने को मिलेगा.

- किरन वर्मा, सचिव CAU -

आयोजक इस सीजन को पहले और दूसरे सीजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इस वक्त चयन पूल में लगभग 450 खिलाड़ी शामिल हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. 16 सितंबर को होने वाले ड्राफ्ट में इन खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा और यह तय किया जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम की जर्सी पहनेगा. सबसे बड़ी और खास बात है कि उत्तराखंड के वे सभी खिलाड़ी जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या आईपीएल में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, वे सभी इस घरेलू लीग में अपनी-अपनी टीमों के लिए पसीना बहाते नजर आएंगे.

- सुनील जोशी, चैयरमेन, UPL 2026 -

खास बात है इस सीजन महिला टीमों में कुछ फेरबदल भी देखने को मिलेगा. सीजन 2 में टिहरी क्वींस नाम की टीम थी जो इस सीजन में नहीं दिखेगी. इसके अलावा हरिद्वार स्टॉर्म नाम की टीम भी इस सीरीज में नहीं है. इसके अलावा मसूरी थंडर्स का नाम मसूरी क्वींस किया गया है. बागेश्वर एरियल और देहरादून वॉरियर्स नाम की नई टीमें शामिल हुई हैं.

21 सितंबर से देहरादून के रायपुर स्टेडियम में स्थानीय क्रिकेट का 10 दिवसीय महाकुंभ शुरू हो रहा है. यह टूर्नामेंट उत्तराखंड के नए और संघर्षशील खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म और मंच लेकर आएगा.

ये भी पढ़ें: