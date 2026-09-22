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उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026: दूसरे दिन बागेश्वर एरियल और मसूरी क्वींस की शानदार जीत

बागेश्वर एरियल ने 19.1 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. टीम की जीत में नंदिनी कौशिक की पारी अहम रही. उन्होंने 35 गेंदों में 41 रन बनाकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आखिरी ओवरों में बागेश्वर की बल्लेबाजों ने जरूरी रन जुटाए और 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

उनकी पारी की बदौलत टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. 136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बागेश्वर एरियल को शुरुआत से ही आसान रन चेज नहीं मिला. टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, लेकिन बल्लेबाजों ने दबाव के बीच संयम बनाए रखा.

बागेश्वर एरियल ने आखिरी ओवर में हासिल किया लक्ष्य: दिन के पहले मुकाबले में बागेश्वर एरियल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पिथौरागढ़ हरिकेन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 135 रन बनाए. पिथौरागढ़ की पारी में गायत्री आर्य ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 41 रन बनाए.

उत्तराखंड प्रीमियर लीग (UPL) 2026 के तीसरे सीजन में महिला वर्ग के मुकाबलों का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को टूर्नामेंट के दूसरे दिन राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दो मुकाबलों में बागेश्वर एरियल और मसूरी क्वींस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. जहां पहले मुकाबले में बागेश्वर एरियल ने पिथौरागढ़ हरिकेन्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया. वहीं, दूसरे मैच में मसूरी क्वींस ने देहरादून वॉरियर्स को 8 विकेट से मात दी.

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 में रोमांच बढ़ता जा रहा है. दूसरे दिन बागेश्वर एरियल ने पिथौरागढ़ हरिकेन्स को 3 विकेट से हराया. जबकि, मसूरी क्वींस ने देहरादून वॉरियर्स पर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. वहीं, महिला वर्ग के मुकाबलों के साथ अब टूर्नामेंट का रोमांच लगातार बढ़ रहा है. दूसरे दिन बागेश्वर एरियल की रोमांचक जीत और मसूरी क्वींस के एकतरफा प्रदर्शन ने प्रतियोगिता में आगे की जंग को और दिलचस्प बना दिया है.

निशा मिश्रा की घातक गेंदबाजी, मसूरी क्वींस की आसान जीत: दूसरे मुकाबले में मसूरी क्वींस और देहरादून वॉरियर्स आमने-सामने थीं. मसूरी क्वींस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. देहरादून वॉरियर्स की बल्लेबाजी मसूरी की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकी. पूरी टीम 19 ओवर में 123 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

यूपीएल सीजन 3 में महिला वर्ग का मुकाबल (फोटो सोर्स- CAU)

देहरादून की ओर से प्रीति भंडारी ने एक छोर संभालते हुए 38 गेंदों में 59 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिल सका. मसूरी क्वींस की गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और विकेट हासिल करती रहीं. मसूरी की ओर से निशा मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. उनकी सटीक गेंदबाजी ने देहरादून की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. इस शानदार प्रदर्शन के लिए निशा मिश्रा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

कप्तान नंदिनी कश्यप ने संभाला मोर्चा: 124 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मसूरी क्वींस ने बेहद संयमित बल्लेबाजी की. कप्तान नंदिनी कश्यप ने पारी की कमान संभालते हुए नाबाद 62 रन बनाए. उन्होंने 64 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी के दौरान धैर्य के साथ रन जुटाए. मसूरी क्वींस ने 18.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 125 रन बनाए और मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया. कप्तान की नाबाद पारी ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

मैदान में खिलाड़ी (फोटो सोर्स- CAU)

हर मैच के लिए अलग रणनीति पर जोर: मैच के बाद मसूरी क्वींस की कप्तान नंदिनी कश्यप ने टीम की रणनीति और तैयारियों को लेकर कहा कि टीम हर मुकाबले को अलग तरीके से देख रही है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तैयारी लगातार चल रही है और विरोधी टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का अध्ययन कर रणनीति तैयार की जा रही है.

"हम बहुत तैयारी कर रहे हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम हर टीम के खिलाफ अलग रणनीति बना रहे हैं. हम विरोधी बल्लेबाजों और गेंदबाजों का अध्ययन करके अपनी योजनाएं तैयार कर रहे हैं और अब तक वे योजनाएं बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं. हम फाइनल समेत आने वाले मैचों में भी इसी दृष्टिकोण के साथ उतरेंगे."- नंदिनी कश्यप, कप्तान, मसूरी क्वींस

पिच ने भी बदला मैच का मिजाज: नंदिनी कश्यप ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच को लेकर भी अपनी राय साझा की. उन्होंने कहा कि पिछले मुकाबले की तुलना में मंगलवार को पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर थी. हालांकि, पारी के बाद के हिस्से में गेंद थोड़ी नीची रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद विकेट अच्छा स्कोरिंग विकेट था. उन्होंने कहा कि विपक्षी टीम को 20 से 30 रन कम स्कोर पर रोकने में मसूरी के गेंदबाजों ने शानदार भूमिका निभाई, जिससे लक्ष्य का पीछा करना आसान हुआ.

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