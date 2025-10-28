ETV Bharat / sports

ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते 8 मेडल, डीजीपी ने किया सम्मानित

देहरादून: जम्मू कश्मीर में चल रही 10th ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर 2025 प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. उत्तराखंड पुलिस ने राष्ट्रभर की टीमों के बीच अपनी बेहतरीन खेल भावना और अनुशासन का लोहा मनवाया. यह प्रतियोगिता 07 से 16 अक्टूबर, 2025 तक श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुई, जिसमें देशभर की लगभग 30 राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की टीमों ने प्रतिभाग किया.

ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर में छाए उत्तराखंड के खिलाड़ी: पुलिस मुख्यालय, देहरादून में दीपम सेठ, पुलिस महानिदेशक ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु निरंतर अभ्यास, मेहनत और समर्पण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया.इस मौके पर नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था/सचिव उत्तराखंड पुलिस स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड, धीरेन्द्र गुंज्याल, उप पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था भी उपस्थित रहे.

पुलिस टीम ने 8 मेडल जीते: ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में पंचक स्लाट में अभिषेक वर्मा और गायत्री नेगी ने गोल्ड और ईशू भारती ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. कराटे में मोहित कापड़ी ब्रॉन्ज मेडल जीता. ताईक्वान्डो में नितेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता. वुशु में लविश कुमार ने सिल्वर, शुभम चौधरी और सागर ने ब्रॉन्ज मेडल जीते. इस तरह से उत्तराखंड पुलिस ने कुल मिलाकर 3 स्वर्ण पदक एक रजत पदक और चार कांस्य पदक के साथ कुल आठ पदक जीते हैं.