उत्तराखंड के हाथ से निकली रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल की मेजबानी, जानिये वजह

उत्तराखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में झारखंड को जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में एक पारी और छह रन से हराकर इतिहास रचा था. गेंदबाज मयंक मिश्रा और अभय नेगी के शानदार प्रदर्शन ने टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंचाया. सेमीफाइनल में उत्तराखंड का सामना केएल राहुल की अगुवाई वाली कर्नाटक टीम से होना था. जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ी शामिल हैं.

बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर राकेश कुमार ने देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशन स्टेडियम का निरीक्षण किया. जिसमें स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड को उच्च स्तरीय मुकाबले के लिए अनुपयुक्त पाया गया. इसके बाद रणजी सेमीफाइनल मैच को उत्तराखंड से हटाकर उत्तर प्रदेश के किसी स्टेडियम में आयोजित करने का फैसला लिया गया. अब यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम या कानपुर के ग्रीन पार्क में हो सकता है.

देहरादून: उत्तराखंड में मौजूद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के खराब हालत के चलते BCCI के पिच क्यूरेटर ने यहां रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल करवाने से मना कर दिया है. सूत्रों के अनुसार यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम या कानपुर के ग्रीन पार्क में हो सकता है.

यदि यह मुकाबला देहरादून में होता तो राज्य के क्रिकेट प्रेमियों को शीर्ष खिलाड़ियों को नजदीक से देखने का अवसर मिलता. साथ ही इससे स्थानीय युवाओं को प्रेरणा, पर्यटन को बढ़ावा और राज्य की खेल पहचान को मजबूती मिलती, लेकिन स्टेडियम की बदहाल स्थिति ने इस अवसर को हाथ से निकाल दिया.

बीसीसीआई निरीक्षण में पिच की सतह असमान पाई गई. जल निकासी व्यवस्था को कमजोर बताया गया. नियमित रखरखाव की कमी उजागर हुई. इन खामियों को देखते हुए बोर्ड ने स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में उच्च स्तरीय मुकाबले का आयोजन जोखिम भरा हो सकता है.इस पूरे मामले पर हमने खेल मंत्री रेखा आर्य और विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा से भी पक्ष लेना चाहा लेकिन उनकी तरफ़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया.

बता दें राज्य सरकार देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के समय समय पर दावे करती है. मुख्यमंत्री स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देने की बात कही जाती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से अलग नजर आई. स्टेडियम हाल के वर्षों में बड़े क्रिकेट आयोजनों की बजाय कॉर्पोरेट लीग और अन्य कार्यक्रमों तक सीमित रहा है. जिससे पिच और बुनियादी ढांचे की स्थिति लगातार बिगड़ती गई.उधर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने भी इस फैसले पर खेद जताया है. उन्होंने कहा स्टेडियम के उन्नयन के लिए प्रयास किए जाएंगे.

