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उत्तराखंड के लक्ष्य रायचंदानी बने इंडिया U19 ODI टीम के कप्तान, द्रविड़ और सहवाग के बेटे इनकी कप्तानी में खेलेंगे

देहरादून: उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. उत्तराखंड के प्रतिभाशाली क्रिकेटर लक्ष्य रायचंदानी को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के वनडे मैचों की कप्तानी सौंपी गई है. इसके साथ ही लक्ष्य अंडर 19 टीम की मल्टी डे मैचों (टेस्ट मैच) के उप कप्तान भी होंगे. उत्तराखंड के खिलाड़ी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर सीएयू के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों में खुशी की लहर है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के लिए इंडिया अंडर 19 टीम घोषित: बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया U19 मेन्स टूर ऑफ इंडिया के लिए इंडिया U19 स्क्वाड की घोषणा कर दी है. मेन्स सिलेक्शन कमिटी ने ऑस्ट्रेलिया U19 के आने वाले इंडिया टूर के लिए इंडिया U19 स्क्वाड की घोषणा की है, जिसमें तीन वन-डे मैच और दो मल्टी-डे मैच शामिल हैं.

उत्तराखंड के लक्ष्य रायचंदानी बने इंडिया अंडर 19 वनडे टीम के कप्तान: वनडे के लिए इंडिया अंडर 19 टीम की कप्तानी उत्तराखंड के खिलाड़ी लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है. दिलचस्प बात ये है कि लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के बेटे खेलेंगे. दोनों पूर्व खिलाड़ियों को बेटों को भी इंडिया अंडर 19 वनडे टीम में जगह मिली है.

भारत अंडर 19 वनडे टीम इस प्रकार है...

राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटों को भी मिली टीम में जगह: वन-डे मैचों के लिए इंडिया U19 स्क्वाड: लक्ष्य रायचंदानी (C), यशबर्धन चौहान (VC), रजत बघेल (WK), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेट कीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल

भारत-ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीमों के बीच तीन वनडे होंगे: आस्ट्रेलिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम 3 वनडे खेलेगी. ये मैच 18 सितंबर, 21 सितंबर और 23 सितंबर को राजकोट में खेले जाएंगे.