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उत्तराखंड के लक्ष्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी, U19 एशिया कप में होंगे टीम इंडिया के कप्तान, द्रविड़ और सहवाग भी टीम में

लक्ष्य रायचंदानी इंडिया अंडर 19 टीम के कप्तान ( Courtesy- CAU )

देहरादून: BCCI की जूनियर क्रिकेट चयन समिति ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय जूनियर टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान उत्तराखंड के उभरते युवा क्रिकेटर लक्ष्य रायचंदानी की सौंपी गई है. लक्ष्य पहले से ही जूनियर इंडिया की वनडे टीम की कप्तानी कर रहे थे. अब उन्हें एशिया कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए भी टीम की कमान सौंपी गई है.

उत्तराखंड के लक्ष्य को जूनियर एशिया कप के लिए इंडिया अंडर 19 टीम की कमान: उत्तराखंड के लक्ष्य रायचंदानी के नेतृत्व वाली टीम में दिग्गज बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटे भी जूनियर एशिया कप का हिस्सा हैं. यानी अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग दोनों लक्ष्य रायचंदानी की कप्तानी में खेलेंगे.