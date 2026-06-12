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उत्तराखंड के लिए खुशखबरी, राज्य के दो खिलाड़ियों का इंडिया U-19 क्रिकेट टीम में चयन, लक्ष्य बने उप कप्तान

देहरादून: उत्तराखंड क्रिकेट के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की जूनियर चयन समिति द्वारा श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम की घोषणा की गई. टीम में उत्तराखंड के दो युवा खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. हल्द्वानी के लक्ष्य रायचंदानी को भारतीय अंडर-19 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. चंपावत निवासी और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के छात्र प्रियांशु फर्तियाल को मल्टी-डे टीम में शामिल किया गया है.

उत्तराखंड के दो खिलाड़ियों का भारतीय जूनियर टीम में चयन: बीसीसीआई की ओर से जारी टीम सूची के अनुसार भारतीय अंडर-19 टीम आगामी श्रीलंका दौरे पर तीन वनडे और दो चार दिवसीय मुकाबले खेलेगी. इस दौरे के लिए घोषित वनडे और मल्टी-डे दोनों टीमों में लक्ष्य रायचंदानी को उपकप्तान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. वहीं उपकप्तान जैसी जिम्मेदारी मिलना उनके प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता पर चयनकर्ताओं के भरोसे को दर्शाता है.

लक्ष्य रायचंदानी भारतीय अंडर-19 टीम में चुने गए, उप कप्तान भी बने: लक्ष्य रायचंदानी पिछले कुछ वर्षों से घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अपनी तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी और मैच की परिस्थितियों के अनुसार खेल को नियंत्रित करने की क्षमता के कारण उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया. उत्तराखंड की विभिन्न आयु वर्ग की टीमों के लिए खेलते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अब भारतीय अंडर-19 टीम के उपकप्तान के रूप में उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

चंपावत के प्रियांशु फर्तियाल भी भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा बने: वहीं दूसरी ओर चंपावत के युवा बल्लेबाज प्रियांशु फर्तियाल का मल्टी-डे टीम में चयन भी प्रदेश के लिए गर्व की बात है. वर्तमान में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे प्रियांशु ने लंबे प्रारूप के क्रिकेट में अपनी तकनीक और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी से पहचान बनाई है. घरेलू स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन का ही परिणाम है कि उन्हें भारतीय अंडर-19 मल्टी-डे टीम में जगह मिली है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि प्रियांशु के पास लंबी पारियां खेलने की क्षमता है और यही गुण उन्हें भविष्य में बड़े स्तर पर सफलता दिला सकता है.

ईटीवी भारत ने की लक्ष्य रायचंदानी से बात: इंडिया अंडर 19 टीम के उप कप्तान बनाए गए लक्ष्य रायचंदानी से ईटीवी भारत ने बात की. लक्ष्य ने बताया कि उन्होंने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. 2023-24 के सत्र में लक्ष्य अंडर 16 के 5 मैचों में 833 रन बनाकर देश के नंबर वन बल्लेबाज रहे. लक्ष्य रायचंदानी को इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का खेल अच्छा लगता है. उनके खेल में भी रूट जैसी ही नजाकत और नफासत झलकती है.

लक्ष्य को कैसे मिली इंडिया अंडर-19 टीम में चयन की जानकारी: लक्ष्य रायचंदानी ने बताया कि उन्हें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने फोन करके उनके इंडिया अंडर 19 टीम में चयन और उप कप्तानी मिलने की सूचना दी. ये खबर सुनते ही वो खुशी के मारे उछल पड़े. लक्ष्य ने बताया कि वो श्रीलंका दौरे पर अपना स्वाभाविक खेल खेलने की कोशिश करेंगे.