भारत की अंडर 19 टीम में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन, जानें कौन हैं वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर

अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए और इंडिया बी की टीमें घोषित: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए यू-19 और इंडिया बी यू-19 की टीमों की घोषणा कर दी है. इस सीरीज में भारत के अलावा अफगानिस्तान यू-19 की टीम भी हिस्सा लेगी. यह टूर्नामेंट 17 नवंबर से 30 नवंबर तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में खेला जाएगा, जो युवा क्रिकेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा.

देहरादून: बीसीसीआई अंडर-19 त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए और इंडिया बी की टीमें घोषित कर दी हैं. उत्तराखंड के दो खिलाड़ियों को इस ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में जगह मिली है. इस खबर से उत्तराखंड के खेल जगत में खुशी की लहर है.

भारत की अंडर 19 टीम में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन: खास बात यह है कि इंडिया ए यू-19 टीम में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (सीएयू) के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी- लक्ष्य रायचंदानी और आदित्य रावत को स्थान मिला है. यह चयन उत्तराखंड के युवा क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो राज्य स्तर पर उभरते सितारों की क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करेगा. इस स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर इन दोनों खिलाड़ियों के लिए आगे रणजी ट्रॉफी और भारतीय टीम के लिए रास्ता बनाना आसान हो जाएगा.

उत्तराखंड के जूनियर क्रिकेटर लक्ष्य राजचंदानी (Photo courtesy: CAU)

सीएयू ने जताई खुशी: इस चयन पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) के पदाधिकारियों ने बधाई देते हुए कहा, "लक्ष्य रायचंदानी और आदित्य रावत के चयन से हम सभी गर्वित हैं. यह उत्तराखंड क्रिकेट के सुनहरे भविष्य का संकेत है. इन युवाओं को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, वे निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेंगे.

सीएयू सचिव ने दी शुभकामनाएं: सीएयू के वर्तमान सचिव किरण वर्मा ने कहा-

यह ऐतिहासिक क्षण है. हमारे राज्य के ये दोनों खिलाड़ी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक हैं. बीसीसीआई द्वारा दिए गए इस अवसर का सदुपयोग करते हुए वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगे. सीएयू की ओर से इन्हें शुभकामनाएं और पूरे राज्य की शुभेच्छा.

-किरण वर्मा, सचिव, सीएयू-

विराट, रोहित, ऋषभ और गिल ने अंडर 19 से कमाया था नाम: यह सीरीज न केवल युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि आने वाले यू-19 विश्व कप के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी. क्रिकेट प्रेमी इस टूर्नामेंट पर नजरें गड़ाए हुए हैं, जहां नई पीढ़ी के सितारे उभरने की उम्मीद है. गौरतलब है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और हरभजन सिंह जैसे सितारे अंडर 19 क्रिकेट में चमकने के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल हुए थे.

