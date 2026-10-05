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कॉमनवेल्थ स्कूल चेस टूर्नामेंट में उत्तराखंड की कैया का मलेशिया में कमाल, भारत के लिए जीता सिल्वर मेडल

कॉमनवेल्थ स्कूल चेस टूर्नामेंट में उत्तराखंड की कैया का मलेशिया में कमाल ( PHOTO-PANKAJ DHAYANI )

देहरादून: उत्तराखंड की युवा शतरंज खिलाड़ी कैया ध्यानी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक हासिल किया है. मलेशिया में 4 से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे पहले कॉमनवेल्थ स्कूल चेस टूर्नामेंट 2026 में 11 वर्षीय कैया ने अंडर-11 गर्ल्स रैपिड चेस वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 5 अक्टूबर को रैपिड चेस वर्ग के मुकाबले पूरे होने के बाद कैया ने यह उपलब्धि हासिल की. वह देहरादून के सीजेएम स्कूल की छात्रा हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ-साथ अपने गृह राज्य उत्तराखंड का नाम भी रोशन कर रही हैं.