कॉमनवेल्थ स्कूल चेस टूर्नामेंट में उत्तराखंड की कैया का मलेशिया में कमाल, भारत के लिए जीता सिल्वर मेडल
उत्तराखंड की कैया ध्यानी ने मलेशिया कॉमनवेल्थ स्कूल चेस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 8:54 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की युवा शतरंज खिलाड़ी कैया ध्यानी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक हासिल किया है. मलेशिया में 4 से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे पहले कॉमनवेल्थ स्कूल चेस टूर्नामेंट 2026 में 11 वर्षीय कैया ने अंडर-11 गर्ल्स रैपिड चेस वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 5 अक्टूबर को रैपिड चेस वर्ग के मुकाबले पूरे होने के बाद कैया ने यह उपलब्धि हासिल की. वह देहरादून के सीजेएम स्कूल की छात्रा हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ-साथ अपने गृह राज्य उत्तराखंड का नाम भी रोशन कर रही हैं.
कॉमनवेल्थ देशों के स्कूली खिलाड़ियों को एक मंच पर लाने वाली इस प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु वर्गों में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं. इसी प्रतियोगिता के अंडर-11 गर्ल्स रैपिड वर्ग में कैया ने रजत पदक हासिल कर अपनी पहचान बनाई है. कैया की इस उपलब्धि की खास बात यह भी है कि वह पढ़ाई के साथ शतरंज को भी बराबर समय दे रही हैं. देहरादून की छात्रा कैया का शैक्षणिक प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही कैया के लिए यह अंतरराष्ट्रीय पदक उनके अब तक के शतरंज सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है. कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने और पदक जीतने से उनके परिवार, स्कूल और उत्तराखंड के खेल जगत में भी खुशी का माहौल है.
रैपिड चेस में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अब कैया की नजर इसी टूर्नामेंट के अगले चरण पर है. प्रतियोगिता में 6 अक्टूबर से क्लासिकल चेस चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है. क्लासिकल चेस में खिलाड़ियों को रैपिड मुकाबलों की तुलना में अधिक समय मिलता है और इसमें रणनीति, धैर्य और लंबी अवधि की योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
-पंकज ध्यानी, कैया के पिता-
कैया ध्यानी का अगला मुकाबला क्लासिकल चेस में होगा. 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में वह एक बार फिर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. रैपिड वर्ग में पदक जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा और अब उनकी कोशिश क्लासिकल चेस में भी बेहतर प्रदर्शन करने की होगी. देहरादून की कैया ध्यानी ने पहले ही कॉमनवेल्थ स्कूल चेस टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग में सिल्वर मेडल के साथ भारत और उत्तराखंड के नाम एक उपलब्धि दर्ज करा दी है.
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