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उत्तराखंड में 5638.8 मीटर की ऊंचाई पर 100 मील दौंड़ेंगे एथलीट, माणा पास से दुनिया की हाई एल्टीट्यूड रेस को देंगे चुनौती

उत्तराखंड में होगी देश की सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर अल्ट्रा मैराथन: अगर ये योजना परवान चढ़ी, तो दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में धावक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच दौड़ते नजर आएंगे. यह आयोजन उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ ही सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का अवसर भी बनेगा. प्रस्तावित दौड़ को दुनिया की चौथी सबसे ऊंचाई पर होने वाली रेस बनाने की तैयारी है.

माणा पास से 100 मील की अल्ट्रा मैराथन होगी (ETV Bharat Graphics)

हिमालय की दुर्गम चोटियों पर 100 मील की अल्ट्रा मैराथन: उत्तराखंड के सीमांत गांवों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने के लिए अब हिमालय की दुर्गम चोटियों को खेल के मैदान में बदलने की तैयारी है. भारत के पहले गांव माणा से दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई पर होने वाली अल्ट्रा मैराथन में शामिल एक बड़ी दौड़ आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है. प्रस्ताव के मुताबिक लगभग 100 मील की इस अल्ट्रा रन की शुरुआत माणा पास से होगी. करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई से शुरू होने वाली इस दौड़ का उच्चतम बिंदु 5638.8 रहेगा. दौड़ा का समापन औली में प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है. इसके बाद पर्यटन विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.

माणा पास अल्ट्रा मैराथन होगी तो ये देश के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर होने का रिकॉर्ड बनाएगी (Courtesy: Department of Tourism)

अल्ट्रा मैराथन सीमांत क्षेत्रों में बढ़ाएगी पर्यटन: योजना के मुताबिक यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं होगी, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने और पलायन से प्रभावित गांवों को फिर से आबाद करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी बनेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर के धावकों को उत्तराखंड के ऐसे इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश है, जहां प्राकृतिक सुंदरता तो भरपूर है, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्यटन की संभावनाओं का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाया है.

माणा पास से 100 मील की मैराथन की योजना: प्रस्तावित अल्ट्रा रन का रूट इसे सामान्य मैराथन से बिल्कुल अलग बनाएगा. योजना के अनुसार, दौड़ माणा पास से शुरू होकर माणा गांव, पांडुकेश्वर होते हुए औली तक पहुंचेगी. इस दौरान धावक हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सीमांत भूभाग से गुजरेंगे. करीब 100 माइल्स यानी लगभग 161 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस दौड़ में ऊंचाई के साथ मौसम, ऑक्सीजन की उपलब्धता और दुर्गम रास्तों की चुनौतियां भी अहम होंगी.

माणा की अल्ट्रा मैराथन लद्दाख का रिकॉर्ड तोड़ेगी (ETV Bharat Graphics)

माणा पास बहुत दुर्गम इलाका है: माणा पास का इलाका अपनी भौगोलिक स्थिति और कठिन परिस्थितियों के कारण बेहद खास है. यहां इतनी ऊंचाई पर लंबी दूरी की दौड़ आयोजित करना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी. यही वजह है कि आयोजन की योजना बनाने के साथ इसके रूट, सुरक्षा, धावकों की शारीरिक क्षमता, मौसम और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी काम करना होगा.

माणा पास अल्ट्रा मैराथन को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की कोशिश: पर्यटन विभाग का प्रयास है कि इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान मिले और दुनिया के अलग-अलग देशों के धावक उत्तराखंड के इस हिस्से में पहुंचें. इससे राज्य की पहचान केवल धार्मिक पर्यटन या सामान्य पर्वतीय पर्यटन तक सीमित न रहकर हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी मजबूत हो सकती है.

अभी तक भारत में सबसे ऊंचाई पर लद्दाख में मैराथन हुई है (ETV Bharat Graphics)

दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची अल्ट्रा रन की तैयारी: इस प्रस्तावित दौड़ को ऊंचाई के लिहाज से दुनिया के प्रमुख अल्ट्रा रन आयोजनों में शामिल करने की तैयारी है. पर्यटन विभाग के अनुसार यदि योजना तय स्वरूप में सफलतापूर्वक आयोजित होती है, तो यह भारत की सबसे ऊंचाई पर होने वाली अल्ट्रा रन होगी. इसे दुनिया की चौथी सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली अल्ट्रा रन के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा जा रहा है.

हाई एल्टीट्यूड पर कम होती है ऑक्सीजन: दुनिया के ऊंचाई वाले इलाकों में आयोजित होने वाली मैराथन और अल्ट्रा रन में धावकों को सामान्य दौड़ के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. अधिक ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ऐसे में लंबी दूरी तय करने के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि ऊंचाई के अनुकूल ढलने की तैयारी भी जरूरी होती है.

माणा में 5638.8 मीटर की ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन होगी (ETV Bharat Graphics)

कम ऑक्सीजन में मैराथन दौड़ना चुनौतीपूर्ण होता है: उत्तराखंड में प्रस्तावित इस आयोजन की खासियत यह है कि यहां धावकों को हिमालय के सीमांत क्षेत्र में दौड़ने का अनुभव मिलेगा. बर्फ से प्रभावित ऊंचे पहाड़ी इलाके, दुर्गम रास्ते और मौसम में तेजी से होने वाले बदलाव इस आयोजन को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं. हालांकि दौड़ की वास्तविक ऊंचाई, रूट और आयोजन की अंतिम रूपरेखा निर्धारित होने के बाद ही इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार हो रही रूपरेखा: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के अनुसार-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस आयोजन की योजना तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित करना है.-धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन विभाग-

देश की सबसे ऊंचाई वाली अल्ट्रा मैराथन से मिलेगी उत्तराखंड को वैश्विक पहचान: गर्ब्याल के मुताबिक आयोजन को लेकर अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है. यदि इसे प्रस्तावित स्वरूप में आयोजित किया जाता है, तो यह भारत की सबसे ऊंचाई पर होने वाली अल्ट्रा रन होगी. साथ ही इसे वैश्विक स्तर पर ऊंचाई के लिहाज से प्रमुख आयोजनों में शामिल करने की संभावना भी है.

चिली सबसे ऊंचाई पर मैराथन कराने में पहले नंबर पर है (ETV Bharat Graphics)

100 मील की अल्ट्रा मैराथन को व्यावहारिक रूप देने की चुनौती: पर्यटन विभाग के सामने अब इस प्रस्ताव को व्यावहारिक स्वरूप देने की चुनौती है. इतनी ऊंचाई पर लंबी दूरी की दौड़ के लिए रूट निर्धारण, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय, चिकित्सा सुविधाएं, आपातकालीन बचाव व्यवस्था और धावकों के लिए जरूरी इंतजाम अहम होंगे. आयोजन की तारीख और पंजीकरण समेत अन्य विवरण भी अंतिम योजना तैयार होने के बाद तय किए जाने हैं.

वाइब्रेंट विलेज योजना को रिवर्स प्लानिंग से जोड़ने की कोशिश: इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू सीमांत गांवों को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश है. केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं, आजीविका और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है. उत्तराखंड में भी कई सीमांत गांव ऐसे हैं, जहां से बेहतर अवसरों की तलाश में लोगों का पलायन हुआ है.