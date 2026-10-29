उत्तराखंड में 5638.8 मीटर की ऊंचाई पर 100 मील दौंड़ेंगे एथलीट, माणा पास से दुनिया की हाई एल्टीट्यूड रेस को देंगे चुनौती
उत्तराखंड में सरहद के गांव से दौड़ेंगे धावक, माणा पास से देश की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन की तैयारी, रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 5:23 PM IST
देहरादून: पिछले दिनों पिथौरागढ़ में हुई आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 की सफलता से धामी सरकार बहुत खुश है. उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा से देश की सबसे ऊंचाई पर 100 माइल्स अल्ट्रा मैराथन आयोजित करने की तैयारी है. माणा पास से इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की दौड़ को शुरू करने का प्लान बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जिसके बाद अब इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है.
उत्तराखंड में होगी देश की सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर अल्ट्रा मैराथन: अगर ये योजना परवान चढ़ी, तो दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में धावक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच दौड़ते नजर आएंगे. यह आयोजन उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ ही सीमांत क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने का अवसर भी बनेगा. प्रस्तावित दौड़ को दुनिया की चौथी सबसे ऊंचाई पर होने वाली रेस बनाने की तैयारी है.
हिमालय की दुर्गम चोटियों पर 100 मील की अल्ट्रा मैराथन: उत्तराखंड के सीमांत गांवों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने के लिए अब हिमालय की दुर्गम चोटियों को खेल के मैदान में बदलने की तैयारी है. भारत के पहले गांव माणा से दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई पर होने वाली अल्ट्रा मैराथन में शामिल एक बड़ी दौड़ आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है. प्रस्ताव के मुताबिक लगभग 100 मील की इस अल्ट्रा रन की शुरुआत माणा पास से होगी. करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई से शुरू होने वाली इस दौड़ का उच्चतम बिंदु 5638.8 रहेगा. दौड़ा का समापन औली में प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है. इसके बाद पर्यटन विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.
अल्ट्रा मैराथन सीमांत क्षेत्रों में बढ़ाएगी पर्यटन: योजना के मुताबिक यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं होगी, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने और पलायन से प्रभावित गांवों को फिर से आबाद करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी बनेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर के धावकों को उत्तराखंड के ऐसे इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश है, जहां प्राकृतिक सुंदरता तो भरपूर है, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्यटन की संभावनाओं का अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाया है.
माणा पास से 100 मील की मैराथन की योजना: प्रस्तावित अल्ट्रा रन का रूट इसे सामान्य मैराथन से बिल्कुल अलग बनाएगा. योजना के अनुसार, दौड़ माणा पास से शुरू होकर माणा गांव, पांडुकेश्वर होते हुए औली तक पहुंचेगी. इस दौरान धावक हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सीमांत भूभाग से गुजरेंगे. करीब 100 माइल्स यानी लगभग 161 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस दौड़ में ऊंचाई के साथ मौसम, ऑक्सीजन की उपलब्धता और दुर्गम रास्तों की चुनौतियां भी अहम होंगी.
माणा पास बहुत दुर्गम इलाका है: माणा पास का इलाका अपनी भौगोलिक स्थिति और कठिन परिस्थितियों के कारण बेहद खास है. यहां इतनी ऊंचाई पर लंबी दूरी की दौड़ आयोजित करना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी. यही वजह है कि आयोजन की योजना बनाने के साथ इसके रूट, सुरक्षा, धावकों की शारीरिक क्षमता, मौसम और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी काम करना होगा.
माणा पास अल्ट्रा मैराथन को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की कोशिश: पर्यटन विभाग का प्रयास है कि इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान मिले और दुनिया के अलग-अलग देशों के धावक उत्तराखंड के इस हिस्से में पहुंचें. इससे राज्य की पहचान केवल धार्मिक पर्यटन या सामान्य पर्वतीय पर्यटन तक सीमित न रहकर हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी मजबूत हो सकती है.
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची अल्ट्रा रन की तैयारी: इस प्रस्तावित दौड़ को ऊंचाई के लिहाज से दुनिया के प्रमुख अल्ट्रा रन आयोजनों में शामिल करने की तैयारी है. पर्यटन विभाग के अनुसार यदि योजना तय स्वरूप में सफलतापूर्वक आयोजित होती है, तो यह भारत की सबसे ऊंचाई पर होने वाली अल्ट्रा रन होगी. इसे दुनिया की चौथी सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली अल्ट्रा रन के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा जा रहा है.
हाई एल्टीट्यूड पर कम होती है ऑक्सीजन: दुनिया के ऊंचाई वाले इलाकों में आयोजित होने वाली मैराथन और अल्ट्रा रन में धावकों को सामान्य दौड़ के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. अधिक ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. ऐसे में लंबी दूरी तय करने के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि ऊंचाई के अनुकूल ढलने की तैयारी भी जरूरी होती है.
कम ऑक्सीजन में मैराथन दौड़ना चुनौतीपूर्ण होता है: उत्तराखंड में प्रस्तावित इस आयोजन की खासियत यह है कि यहां धावकों को हिमालय के सीमांत क्षेत्र में दौड़ने का अनुभव मिलेगा. बर्फ से प्रभावित ऊंचे पहाड़ी इलाके, दुर्गम रास्ते और मौसम में तेजी से होने वाले बदलाव इस आयोजन को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं. हालांकि दौड़ की वास्तविक ऊंचाई, रूट और आयोजन की अंतिम रूपरेखा निर्धारित होने के बाद ही इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार हो रही रूपरेखा: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के अनुसार-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस आयोजन की योजना तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित करना है.-धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन विभाग-
देश की सबसे ऊंचाई वाली अल्ट्रा मैराथन से मिलेगी उत्तराखंड को वैश्विक पहचान: गर्ब्याल के मुताबिक आयोजन को लेकर अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है. यदि इसे प्रस्तावित स्वरूप में आयोजित किया जाता है, तो यह भारत की सबसे ऊंचाई पर होने वाली अल्ट्रा रन होगी. साथ ही इसे वैश्विक स्तर पर ऊंचाई के लिहाज से प्रमुख आयोजनों में शामिल करने की संभावना भी है.
100 मील की अल्ट्रा मैराथन को व्यावहारिक रूप देने की चुनौती: पर्यटन विभाग के सामने अब इस प्रस्ताव को व्यावहारिक स्वरूप देने की चुनौती है. इतनी ऊंचाई पर लंबी दूरी की दौड़ के लिए रूट निर्धारण, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय, चिकित्सा सुविधाएं, आपातकालीन बचाव व्यवस्था और धावकों के लिए जरूरी इंतजाम अहम होंगे. आयोजन की तारीख और पंजीकरण समेत अन्य विवरण भी अंतिम योजना तैयार होने के बाद तय किए जाने हैं.
वाइब्रेंट विलेज योजना को रिवर्स प्लानिंग से जोड़ने की कोशिश: इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू सीमांत गांवों को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश है. केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं, आजीविका और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है. उत्तराखंड में भी कई सीमांत गांव ऐसे हैं, जहां से बेहतर अवसरों की तलाश में लोगों का पलायन हुआ है.
अल्ट्रा मैराथन से रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने की मंशा: ऐसे में पर्यटन विभाग इस आयोजन को रिवर्स प्लानिंग की अवधारणा से जोड़कर देख रहा है. आमतौर पर पर्यटन योजनाओं में पहले सुविधाएं विकसित की जाती हैं और फिर पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास होता है. इसके विपरीत, इस पहल में अंतरराष्ट्रीय स्तर की गतिविधि के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही बढ़ाने और उसके आधार पर स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश होगी.
उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में बढ़ेगा पर्यटन: यदि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से धावक माणा और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तो उनके साथ सहयोगी दल, प्रशिक्षक, आयोजक और अन्य पर्यटक भी आ सकते हैं. इससे स्थानीय होमस्टे, होटल, परिवहन, खानपान और दूसरे पर्यटन व्यवसायों को काम मिलने की संभावना बनेगी.
स्थानीय लोगों को मिलेगा अल्ट्रा मैराथन का लाभ: हालांकि इसका वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब आयोजन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े और पर्यटन से होने वाली आय का एक हिस्सा सीधे सीमांत गांवों तक पहुंचे. स्थानीय युवाओं को गाइड, ट्रेकिंग सहयोगी, परिवहन सेवा प्रदाता और आयोजन प्रबंधन से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं. इस तरह खेल के आयोजन को स्थानीय रोजगार और आजीविका से जोड़ने की संभावना है.
धार्मिक पर्यटन से आगे बढ़कर एडवेंचर स्पोर्ट्स की पहचान: उत्तराखंड की पहचान लंबे समय से चारधाम यात्रा, हिमालयी तीर्थस्थलों और प्राकृतिक पर्यटन के लिए रही है. राज्य में पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग और लंबी दूरी की दौड़ जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाएं भी मौजूद हैं. माणा पास से प्रस्तावित अल्ट्रा रन इसी दिशा में एक नई पहल बन सकती है.
औली पहले से ही शीतकालीन पर्यटन और स्कीइंग के लिए जाना जाता है. दूसरी ओर माणा और आसपास का सीमांत क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक परिवेश के कारण अलग पहचान रखता है. इन दोनों क्षेत्रों को एक लंबी दूरी की दौड़ के माध्यम से जोड़ने से पर्यटन का नया सर्किट विकसित करने की संभावना बन सकती है.
अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के जरिए किसी क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने के उदाहरण दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं. उत्तराखंड में भी यदि इस तरह की प्रतियोगिता नियमित रूप से आयोजित होती है तो राज्य को एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रचारित करने में मदद मिल सकती है.
चिली में हो चुकी दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर मैराथन: लद्दाख की ऊंचाइयों से आगे निकलने की तैयारी: भारत में लद्दाख मैराथन को ऊंचाई पर आयोजित होने वाली प्रमुख मैराथन में गिना जाता है. इसके विभिन्न रेस वर्गों में लगभग 11,500 से 17,618 फीट (5369.96 मीटर) तक की ऊंचाई पर दौड़ने का अनुभव मिलता है. दूसरी ओर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटियों में शामिल चिली के ओजोस डेल सालाडो 6,893 मीटर, बोलिविया के सेरो उटुरुंकु 6,008 मीटर और तंजानिया के माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर की ऊंचाई पर मैराथन आयोजित हो चुकी हैं.
ऐसे में उत्तराखंड का प्रस्तावित आयोजन ऊंचाई और दुर्गम भूभाग के लिहाज से खास महत्व रखता है. हालांकि किसी दौड़ को भारत या दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा रन घोषित करने के लिए उसके वास्तविक रूट, अधिकतम ऊंचाई और अन्य आयोजनों के प्रमाणित आंकड़ों की तुलना जरूरी होगी.
माणा पास से औली तक होगी 100 मील की अल्ट्रा मैराथन: फिलहाल पर्यटन विभाग की योजना सीमांत क्षेत्र में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की संभावनाएं तलाशने की है. यदि यह योजना जमीन पर उतरती है, तो माणा पास से औली तक का रास्ता धावकों के लिए कठिन चुनौती के साथ उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने का माध्यम भी बन सकता है.
उत्तराखंड में तमाम अल्ट्रा मैराथन का हिस्सा रह चुके धावक इसे सरकार का बेहतरीन प्रयास बताते हैं. वो कहते हैं कि इससे रिवर्स प्लान को भी बल मिलेगा साथ ही राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में भी स्थितियां बेहतर होंगी.
आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 के विजेता दिगंबर ने क्या कहा: 24 अक्टूबर को आदि कैलाश परिक्रम रन-2.0 में 70 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन जीतने वाले उत्तराखंड के एथलीट दिगंबर सिंह कुंवर का कहना है कि-
सरकार का प्रयास अच्छा है. हम जैसे युवा धावकों के लिए ये दौड़ अच्छा मौका होगा. इससे हमारे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों को पर्यटन से फायदा मिलेगा. जब हम दुनिया की चौथी सबसे ऊंची हाईट पर अल्ट्रा मैराथन होगी तो दुनिया की नजर पड़ेगी. इससे पर्यटन बढे़गा और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
-दिगंबर सिंह, आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 के विजेता एथलीट-
उत्तराखंड में खेलों को लेकर माहौल बदला है. बीते सालों से मैराथन और अल्ट्रा मैराथन इवेंट की बाढ़ सी आ गई है. हम एथलीटों को दौड़ने में मजा आ रहा है. 100 मील की अल्ट्रा मैराथन का रोमांच अलग ही होगा. देश के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर दौड़ने की चुनौती सुनकर ही रोमांच पैदा कर रही है. उभरते धावकों को ये अल्ट्रा मैराथन बहुत अच्छा अनुभव देगी.
-मीनाक्षी नेगी, आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 की विजेता एथलीट-
24-26 अक्टूबर तक पिथौरागढ़ में हुई थी आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0: इसी महीने की 24 अक्टूबर से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 आयोजित हुई थी. इसमें देश-दुनिया के 1100 एथलीट ने हिस्सा लिया था. उत्तराखंड के चमोली जिले के दिगंबर सिंह कुंवर ने पुरुषों की 70 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन जीती थी. महिला वर्ग में पौड़ी गढ़वाल की मीनाक्षी नेगी 70 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में जीत हासिल की थी. इस आयोजन का लक्ष्य उत्तराखंड के दूर-दराज के प्राकृतिक सुंदरता लिए स्थानों को खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों की नजर में लाना था. यही लक्ष्य लेकर माणा पास 100 मील अल्ट्रा मैराथन को लेकर भी है.
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