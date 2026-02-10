ETV Bharat / sports

रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में उत्तराखंड की एंट्री से CAU में खुशी की लहर, अध्यक्ष बोले- टीम ने की कड़ी मेहनत

उत्तराखंड की टीम के रणजी सेमीफाइनल में पहुंचने पर सीएयू खुश: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने कहा कि यह उत्तराखंड राज्य के लिए बेहद फक्र की बात है कि टीम BCCI के रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहली बार पहुंची है. साथ ही उन्होंने कहा कि-

देहरादून: उत्तराखंड की क्रिकेट टीम पहली बार देश की सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. सेमीफाइनल में टीम का मुकाबला कर्नाटक से होना है. टीम की इस सफलता से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में खुशी की लहर है. सीएयू के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने उत्तराखंड की क्रिकेट टीम को इसका श्रेय दिया है.

यह कोई इत्तेफाक नहीं है. इसके लिए टीम की कड़ी मेहनत की. एसोसिएशन की सहभागिता के चलते यह हुआ है. जिस तरह से लगातार पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड क्रिकेट में सुधार हुआ है, तो वह दिन भी दूर नहीं है, जब रणजी ट्रॉफी उत्तराखंड की टीम उठाएगी. उत्तराखंड की लड़कियां भी बहत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं. खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से निश्चित रूप से उत्तराखंड के क्रिकेट का उज्ज्वल भविष्य दिखता है.

-दीपक मेहरा, अध्यक्ष, सीएयू-

उत्तराखंड पहले भी तीन बार क्वार्टरफाइनल में पहुंचा है: आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड की टीम पहले भी तीन बार क्वार्टर फाइनल नॉक आउट तक पहुंच चुकी है. अब चौथी बार में टीम ने क्वार्टरफाइनल का बैरियार तोड़ा है. क्वार्टर फाइनल मैच से पहले ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए टीम के कोच मनीष झा और कप्तान कुणाल चंदेला ने कहा था कि इस बार टीम का मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है. टीम अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है. टीम ने क्वार्टरफाइनल में झारखंड को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भर दिया है.

क्वार्टरफाइनल में जीत के बाद जश्न (Photo courtesy: CAU)

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व सचिव महिम वर्मा ने भी इसे टीम की बड़ी उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि मान्यता मिलने के 8 साल के अंदर सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ी बात है.

सेमीफाइनल में उत्तराखंड का मुकाबला कर्नाटक से होगा (Photo courtesy: CAU)

15 फरवरी से हैं रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल: गौरतलब है कि रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले 15 फरवरी से खेले जाएंगे. उत्तराखंड का सेमीफाइनल में मुकाबला सबसे मजबूत टीम कर्नाटक से है. उत्तराखंड की प्रतिभावान टीम का कर्नाटक की टेस्ट प्लेयरों से लैस अनुभवी टीम से होगा. उधर दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू एंड कश्मीर का मुकाबला बंगाल की टीम से होगा. क्वार्टरफाइनल में उत्तराखंड ने झारखंड को हराया था. कर्नाटक ने मुंबई को मात दी. जम्मू एंड कश्मीर ने मध्य प्रदेश को शिकस्त दी. बंगाल की टीम आंध्र प्रदेश को पराजित करने वाली है. आज आखिरी दिन आंध्र प्रदेश की दूसरी पारी लड़खड़ा चुकी है. उन पर पारी की हार का खतरा है.

ये भी पढ़ें: