उत्तराखंड की क्रिकेटर स्नेह राणा ने अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, रेलवे विभाग में इस पोस्ट पर हैं तैनात
क्रिकेट महिला विश्व कप विजेता टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा ने प्रतिका रावल और रेणुका सिंह के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की.
Published : November 14, 2025 at 6:23 PM IST
देहरादून: आईसीसी वनडे क्रिकेट महिला विश्व कप 2025 विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा ने अपनी टीम की सदस्य प्रतिका रावल और रेणुका सिंह के साथ नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी भी भेंट की. जबकि, अश्विनी वैष्णव ने स्नेह समेत अन्य खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी.
बता दें कि उत्तराखंड की ऑल राउंडर खिलाड़ी स्नेह राणा रेल विभाग में कार्यरत है. जो उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल का प्रतिनिधित्व करती हैं. स्नेह राणा साल 2018 से भारतीय रेल से जुड़ी हुई हैं. दाएं हाथ की ऑफ स्पिन बॉलर और मध्यक्रम की बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली स्नेह ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में भारत के लिए अहम भूमिका निभाई थी.
वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी प्रतिका रावल, स्नेहा राणा और रेणुका सिंह ने नई दिल्ली स्थित रेल भवन में माननीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी से सौजन्य मुलाकात की। खिलाड़ियों ने रेल मंत्री को अपने ऑटोग्राफ वाली जर्सी भी भेंट की।
स्नेह राणा ने अपने विश्व कप अभियान का समापन 6 मैचों में 7 विकेट लेकर किया. जिसमें 2/32 का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल है. उन्होंने बल्ले से भी बहुमूल्य योगदान दिया और 49.50 की प्रभावशाली औसत से 99 रन बनाए. वहीं, दिल्ली की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल का प्रतिनिधित्व करती हैं. प्रतीका अप्रैल 2023 में भारतीय रेल में शामिल हुईं और हाल ही में उन्हें वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया.
विश्व कप के शुरुआती दौर में चोट लगने के बावजूद वो पूरे टूर्नामेंट में अपनी साथियों के लिए प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बनी रहीं. प्रतीका रावल अपनी संयमित बल्लेबाजी और सटीक पारी बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं. पिछले साल के आखिर में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से प्रतिका लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं.
विश्व कप में रेणुका सिंह ठाकुर ने भी किया कमाल: हिमाचल प्रदेश की दाएं हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन का प्रतिनिधित्व करती हैं. रेणुका दिसंबर 2020 में भारतीय रेल में शामिल हुईं और तब से लगातार मैच विजेता रही हैं. उन्होंने भारत की कई जीत में अहम भूमिका निभाई है.
This moment shall be etched in my life forever. We are World Champions today. We have waited so long for this day.
And this ended absolutely fantastically.#CWC25 #WorldChampions #Dream pic.twitter.com/2QiFeHfqpW
हाल ही में हुए विश्व कप के दौरान उन्होंने 3 अहम विकेट लेकर भारत के सफल अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद रेणुका का उनके गांव वालों और स्थानीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. जिसमें भारत की पहली महिला विश्व कप जीतने में उनके योगदान का जश्न मनाया गया.
भारतीय रेल खेल प्रतिभाओं को निखारने में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. इसके खिलाड़ी ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं. रेलवे के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न समेत कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान हासिल कर चुके हैं.
