दूसरी बार रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा उत्तराखंड, असम को एक पारी 42 रनों से हराया

देहरादून: उत्तराखंड के लिए रणजी ट्रॉफी का 2025-26 का सीजन सफलता और एक उम्मीद लेकर आया है. अपने इलीट ग्रुप सी के आखिरी मैच में असम को एक पारी 42 रन से हराकर उत्तराखंड प्वाइंट टैली में दूसरे नंबर पर रहा. इस तरह उत्तराखंड ने रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है. आइए आपको रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन की पूरी डिटेल बताते हैं.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची उत्तराखंड: उत्तराखंड की रणजी टीम ने अपने आखिरी लीग मैच में असम को एक पारी से हराकर एक बोनस अंक के साथ 7 अंक लेकर कुल 29 अंकों के साथ अपने इलीट ग्रुप सी (Elite, Group C) में प्वाइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया. बंगाल की टीम ने हरियाणा को हराकर उत्तराखंड का काम आसान कर दिया. इसके साथ ही उत्तराखंड की टीम रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है.

उत्तराखंड ने 7 में से 4 मैच जीते: उत्तराखंड ने रणजी सीजन 2025-26 में कुल 7 लीग मैच खेले. इनमें से उसे 4 मैचों में जीत हासिल की. 2 मैचों में हार मिली. एक मैच का परिणाम नहीं निकला. उत्तराखंड ने सर्विसेज, हरियाणा, त्रिपुरा और असम को हराया. बंगाल और गुजरात से उन्हें हार मिली. रेलवे के खिलाफ उत्तराखंड का मैच बेनतीजा रहा. इस मैच में लीड लेने पर उन्हें 3 अंक मिले थे.

पहले मैच में बंगाल से हारे: इस सीजन में उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी लीग मैचों में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. 15 से 18 अक्टूबर 2025 तक कोलकाता में खेले गए पहले मैच में उन्हें बंगाल की टीम ने 8 विकेट से हरा दिया था. उत्तराखंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 213 रनों पर आउट हो गई थी. भारतीय टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने 3 और जायसवाल ने 4 विकेट लिए थे.

इसके जवाब में बंगाल की टीम ने पहली पारी में सुदीप चटर्जी के शानदार 98 रन और सुमंत गुप्ता की 82 रनों की पारी की बदौलत 323 रन बनाकर 110 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली थी. रोहित शर्मा को पहली बॉल पर आउट करके चर्चित हुए देवेंद्र सिंह बोरा ने रणजी ट्रॉफी में भी धमाकेदार शुरुआत करते हुए 6 विकेट लिए थे.

दूसरी पारी में भी उत्तराखंड की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई. हिमाचल प्रदेश छोड़कर उत्तराखंड आए प्रशांत चोपड़ा के 82 और कप्तान कुणाल चंदेला के 72 रनों के बावजूद टीम 265 रन बनाकर आउट हो गई. इस बार मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए. बंगाल ने सिर्फ सिर्फ 2 विकेट खोकर आसानी से 156 रन बनाकर मैच जीत लिया. शमी प्लेयर ऑफ द मैच बने.

रेलवे के खिलाफ दूसरा मैच ड्रॉ रहा: उत्तराखंड का सीजन का दूसरा मैच 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 के बीच नैनीताल जिले के रामनगर में खेला गया. रामनगर को पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी मिली थी. रेलवे के खिलाफ उनका ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन इसमें पहली पारी में बढ़त के आधार पर उत्तराखंड को 3 अंक मिले. रेलवे की पहली में मयंक मिश्रा ने 6 विकेट चटकाए. बैटिंग में युवराज चौधरी ने 92 और कप्तान कुणाल चंदेला ने 50 रनों की पारियां खेली. मयंक मिश्रा प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

सर्विसेज के खिलाफ 17 रन से मैच जीता: उत्तराखंड का तीसरा मैच 1 से 4 नवंबर तक सर्विसेज के खिलाफ दिल्ली के पालम एयर फोर्स ग्राउंड पर खेला गया. उत्तराखंड ने ये मैच 17 रन से जीतकर अपनी जीत का खाता खोला. लो स्कोरिंग वाले इस मैच में उत्तराखंड ने पहली पारी में सिर्फ 257 रन बनाए. इसमें कर्नाटक से उत्तराखंड आए जगदीश सुचित के 67 और विकेट कीपर सौरभ रावत के 56 रनों का महत्वपूर्ण योगदान था.

सर्विसेज की पहली पारी 223 रनों पर सिमट गई. मयंक मिश्रा ने 4 और जगदीश सुचित ने 3 विकेट चटकाए. दूसरी पारी में उत्तराखंड सिर्फ 88 रनों पर सिमट गई. टीम के सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाई की संख्या पार कर सके. उत्तराखंड की टीम पर ये कहर अर्जुन शर्मा ने 6 विकेट लेकर बरपाया था.

उत्तराखंड ने सर्विसेज को 123 रन का लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया और उनकी दूसरी पारी सिर्फ 105 रनों पर समेट दी. मयंक मिश्रा ने 5 विकेट चटकाए. जगदीश सुचित ने दूसरी पारी में 2 विकेट लिए और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने. उत्तराखंड के लिए आरव महाजन ने डेब्यू किया. इस जीत से उत्तराखंड के पूरे 6 अंक मिले.

हरियाणा को उनके घर में पारी से हराया: उत्तराखंड ने अपना चौथा रणजी लीग मैच हरियाणा के खिलाफ रोहतक के लाहली में खेला. 8 नवंबर से 10 11 नवंबर तक खेले गए इस मैच में उत्तराखंड ने मेजबान हरियाणा को एक पारी और 28 रनों से रौंदकर 1 बोनस अंक के साथ कुल 7 अंक हासिल कर लिए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का हरियाणा का फैसला घातक रहा.