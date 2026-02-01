दूसरी बार रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा उत्तराखंड, असम को एक पारी 42 रनों से हराया
उत्तराखंड 6 साल बाद रणजी ट्रॉफी के नॉक आउट में पहुंचा है, इसके पहले अपने पदार्पण सीजन 2018-19 में टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी.
Published : February 1, 2026 at 3:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के लिए रणजी ट्रॉफी का 2025-26 का सीजन सफलता और एक उम्मीद लेकर आया है. अपने इलीट ग्रुप सी के आखिरी मैच में असम को एक पारी 42 रन से हराकर उत्तराखंड प्वाइंट टैली में दूसरे नंबर पर रहा. इस तरह उत्तराखंड ने रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है. आइए आपको रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन की पूरी डिटेल बताते हैं.
रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची उत्तराखंड: उत्तराखंड की रणजी टीम ने अपने आखिरी लीग मैच में असम को एक पारी से हराकर एक बोनस अंक के साथ 7 अंक लेकर कुल 29 अंकों के साथ अपने इलीट ग्रुप सी (Elite, Group C) में प्वाइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया. बंगाल की टीम ने हरियाणा को हराकर उत्तराखंड का काम आसान कर दिया. इसके साथ ही उत्तराखंड की टीम रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है.
उत्तराखंड ने 7 में से 4 मैच जीते: उत्तराखंड ने रणजी सीजन 2025-26 में कुल 7 लीग मैच खेले. इनमें से उसे 4 मैचों में जीत हासिल की. 2 मैचों में हार मिली. एक मैच का परिणाम नहीं निकला. उत्तराखंड ने सर्विसेज, हरियाणा, त्रिपुरा और असम को हराया. बंगाल और गुजरात से उन्हें हार मिली. रेलवे के खिलाफ उत्तराखंड का मैच बेनतीजा रहा. इस मैच में लीड लेने पर उन्हें 3 अंक मिले थे.
पहले मैच में बंगाल से हारे: इस सीजन में उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी लीग मैचों में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. 15 से 18 अक्टूबर 2025 तक कोलकाता में खेले गए पहले मैच में उन्हें बंगाल की टीम ने 8 विकेट से हरा दिया था. उत्तराखंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 213 रनों पर आउट हो गई थी. भारतीय टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने 3 और जायसवाल ने 4 विकेट लिए थे.
इसके जवाब में बंगाल की टीम ने पहली पारी में सुदीप चटर्जी के शानदार 98 रन और सुमंत गुप्ता की 82 रनों की पारी की बदौलत 323 रन बनाकर 110 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली थी. रोहित शर्मा को पहली बॉल पर आउट करके चर्चित हुए देवेंद्र सिंह बोरा ने रणजी ट्रॉफी में भी धमाकेदार शुरुआत करते हुए 6 विकेट लिए थे.
दूसरी पारी में भी उत्तराखंड की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई. हिमाचल प्रदेश छोड़कर उत्तराखंड आए प्रशांत चोपड़ा के 82 और कप्तान कुणाल चंदेला के 72 रनों के बावजूद टीम 265 रन बनाकर आउट हो गई. इस बार मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए. बंगाल ने सिर्फ सिर्फ 2 विकेट खोकर आसानी से 156 रन बनाकर मैच जीत लिया. शमी प्लेयर ऑफ द मैच बने.
रेलवे के खिलाफ दूसरा मैच ड्रॉ रहा: उत्तराखंड का सीजन का दूसरा मैच 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 के बीच नैनीताल जिले के रामनगर में खेला गया. रामनगर को पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी मिली थी. रेलवे के खिलाफ उनका ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन इसमें पहली पारी में बढ़त के आधार पर उत्तराखंड को 3 अंक मिले. रेलवे की पहली में मयंक मिश्रा ने 6 विकेट चटकाए. बैटिंग में युवराज चौधरी ने 92 और कप्तान कुणाल चंदेला ने 50 रनों की पारियां खेली. मयंक मिश्रा प्लेयर ऑफ द मैच रहे.
सर्विसेज के खिलाफ 17 रन से मैच जीता: उत्तराखंड का तीसरा मैच 1 से 4 नवंबर तक सर्विसेज के खिलाफ दिल्ली के पालम एयर फोर्स ग्राउंड पर खेला गया. उत्तराखंड ने ये मैच 17 रन से जीतकर अपनी जीत का खाता खोला. लो स्कोरिंग वाले इस मैच में उत्तराखंड ने पहली पारी में सिर्फ 257 रन बनाए. इसमें कर्नाटक से उत्तराखंड आए जगदीश सुचित के 67 और विकेट कीपर सौरभ रावत के 56 रनों का महत्वपूर्ण योगदान था.
सर्विसेज की पहली पारी 223 रनों पर सिमट गई. मयंक मिश्रा ने 4 और जगदीश सुचित ने 3 विकेट चटकाए. दूसरी पारी में उत्तराखंड सिर्फ 88 रनों पर सिमट गई. टीम के सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाई की संख्या पार कर सके. उत्तराखंड की टीम पर ये कहर अर्जुन शर्मा ने 6 विकेट लेकर बरपाया था.
उत्तराखंड ने सर्विसेज को 123 रन का लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया और उनकी दूसरी पारी सिर्फ 105 रनों पर समेट दी. मयंक मिश्रा ने 5 विकेट चटकाए. जगदीश सुचित ने दूसरी पारी में 2 विकेट लिए और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने. उत्तराखंड के लिए आरव महाजन ने डेब्यू किया. इस जीत से उत्तराखंड के पूरे 6 अंक मिले.
हरियाणा को उनके घर में पारी से हराया: उत्तराखंड ने अपना चौथा रणजी लीग मैच हरियाणा के खिलाफ रोहतक के लाहली में खेला. 8 नवंबर से 10 11 नवंबर तक खेले गए इस मैच में उत्तराखंड ने मेजबान हरियाणा को एक पारी और 28 रनों से रौंदकर 1 बोनस अंक के साथ कुल 7 अंक हासिल कर लिए. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का हरियाणा का फैसला घातक रहा.
उनकी पहली पारी सिर्फ 112 रन पर लुढ़क गई. उनके सिर्फ 3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सके. जगदीश सुचित ने 5 और मयंक मिश्रा ने 4 विकेट लिए. उत्तराखंड ने जगदीश सुचित की 50 और युवराज चौधरी की 60 रनों की पारियों की मदद से पहली पारी में 288 रन बनाकर महत्वपूर्ण लीड ले ली.
हरियाणा की दूसरी पारी भी सिर्फ 148 रनों पर सिमट गई. इस तरह उत्तराखंड ने रणजी सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली. इस बार जगदीश सुचित ने 6 विकेट लेकर हरियाणा की पारी में कहर ढा दिया. सुचित लगातार दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच बने.
गुजरात से अपने घर में मिली हार: उत्तराखंड ने अपना 5वां लीग मैच गुजरात के खिलाफ अपने होम ग्राउंड देहरादून में खेला. लेकिन उन्हें इस मैच में 146 रनों की हार सहनी पड़ी. गुजरात ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 324 रन बनाकर घोषित कर दी. जगमोहन नागरकोटी ने 4 और मयंक मिश्रा ने 3 विकेट लिए.
उत्तराखंड की पहली पारी 272 रनों पर सिमट गई. कप्तान कुणाल चंदेला ने शतक 116 रन बनाया. गुजरात ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 291 रनों पर घोषित कर दी. 5 में से 3 विकेट मयंक मिश्रा ने चटकाए. उत्तराखंड की दूसरी पारी 197 रनों पर सिमट गई. इस तरह टीम 146 रनों से मैच हार गई.
त्रिपुरा को हराकर क्वार्टर फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी: रणजी ट्रॉफी की बीच में हुई सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी और विजय हजारे वनडे ट्रॉफी के कारण करीब 2 महीने बाद नए साल में रणजी ट्रॉफी के बाकी मुकाबले शुरू हुए. 22 जनवरी से 25 जनवरी तक अगरतला में उत्तराखंड का 6वां मुकाबला त्रिपुरा से हुआ.
इस मैच को उत्तराखंड ने 9 विकेट से जीतकर नॉकआउट में प्रवेश की अपनी उम्मीदों को जीवित रखा. त्रिपुरा की पहली पारी 266 रनों पर खत्म हुई. मयंक मिश्रा ने एक बार फिर 4 विकेट चटकाए और सबसे सफल बॉलर रहे. उत्तराखंड ने पहली पारी में 301 रन बनाए. डेव्यूडेंट लक्ष्य रायचंदानी, जगदीश सुचित और सौरभ रावत ने अर्धशतक बनाए.
त्रिपुरा की दूसरी पारी 258 रन पर सिमट गई. मयंक मिश्रा ने फिर 4 विकेट लिए. उत्तराखंड ने 224 का लक्ष्य सिर्फ 1 विकेट खोकर पा लिया. प्लेयर ऑफ द मैच रहे भूपेन लालवानी 100 रन बनाकर नाबाद रहे. कप्तान कुणाल चंदेला ने नाबाद 83 रन बनाए. उत्तराखंड को पूरे 6 अंक मिले.
असम को हराकर नॉक आउट में पहुंचे: उत्तराखंड का आखिरी और निर्णायक लीग मुकाबला 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच उनके गृह मैदान देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में शुरू हुआ. उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. अपने फैसले को सही ठहराते हुए कप्तान चंदेला ने दोहरा शतक 207 ठोक दिया.
भूपेन लालवानी ने 52 और लक्ष्य रायचंदानी ने 86 रनों की पारियां खेलीं. उत्तराखंड ने 7 विकेट पर 460 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. असम की पहली पारी सिर्फ 140 रनों पर सिमट गई. मयंक मिश्रा और आदित्य रावत ने 3-3 और जगदीश सुचित ने 2 विकेट हासिल किए. फॉलोऑन खेलते हुए असम ने दूसरी पारी में ज्यादा खास नहीं कर पाई और एक पारी 42 रन से हार गई.
दूसरी बार नॉकआउट में पहुंचा उत्तराखंड: इससे पहले उत्तराखंड सिर्फ एक बार रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचा था. जब उत्तराखंड को बीसीसीआई द्वारा मान्यता मिली तो अपने पहले ही सीजन 2018-19 में उत्तराखंड की टीम प्लेट ग्रुप से बिना कोई मैच हारे क्वालीफाई कर क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी. तब विदर्भ ने उत्तराखंड को हराया था. विदर्भ उस साल रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बनी थी. उस सीजन में उत्तराखंड के मध्यम तेज गेंदबाज दीपक धपोला ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी.
