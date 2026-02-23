ETV Bharat / sports

भागीरथी बिष्ट ने दिल्ली मैराथन में जीता सिल्वर मेडल, जानें एक गरीब घर की बेटी कैसे बनी 'फ्लाइंग गर्ल'

चमोली/पौड़ी गढ़वाल: रविवार उत्तराखंड के लिए खुशखबरी लेकर आया. रविवार को दिल्ली मैराथन का आयोजन हुआ. उत्तराखंड की भागीरथी बिष्ट ने फुल मैराथन में दूसरा स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. नेशनल और हैदराबाद मैराथन विनर भागीरथी की इस सफलता से उनके गृह क्षेत्र चमोली के देवाल में खुशी की लहर है. ईटीवी भारत के साथ अपनी खुशी बांटते हुए भागीरथी और उनके कोच ने आगे की योजनाओं के बारे में बताया.

उत्तराखंड की भागीरथी ने दिल्ली मैराथन में जीता सिल्वर मेडल: उत्तराखंड की भागीरथी बिष्ट ने रविवार को हुई दिल्ली मैराथन में महिला वर्ग में 42.195 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 43 मिनट में पूरी की. इस तरह भागीरथी ने रजत पदक अपने नाम किया. भागीरथी रजत पदक जीतने से खुश हैं, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं जीत पाने की कसक भी नजर आईं. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आगे और मेहनत से अपने प्रयास जारी रखेंगी. दिल्ली मैराथन का ये 11वां एडिशन था. इससे पहले उत्तराखंड के ही नितिन रावत भी ये मैराथन जीत चुके हैं.

3 साल की थी तो पिता को खोया, मां ने कठिन परिस्थितियों में पाला पोसा: भागीरथी बिष्ट का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल स्थित वाण गांव में हुआ. जब वो सिर्फ 3 साल की थीं तो असमय पिता का निधन हो गया. पिता किसान थे तो परिवार के लिए बहुत कठिन समय आ गया. मां ने बेटी को किसी तरह पाल-पोसकर बड़ा किया. भागीरथी स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेती थीं. इससे उनके मन में खेलों की दुनिया में ही करियर बनाने का सपना पलने लगा. जब वो उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश गईं, तो वहां कोच सुनील शर्मा ने उनके खेल करियर को उड़ान दे दी.

हिमाचल से शुरू हुआ ट्रैक पर मेडल जीतने का अभियान: भागीरथी बिष्ट ने सबसे पहले हिमाचल में कॉलेज की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता पाना शुरू किया. इस दौरान कठिन प्रशिक्षण का दौर चलता रहा. भागीरथी के कोच सुनील शर्मा ने बताया कि वो लोग प्रशिक्षण के लिए सुबह 3 बजे उठते और 8 बजे तक अभ्यास चलता रहता. फिर शाम में भी 3 बजे से 7 बजे तक अभ्यास होता. इस तैयारी ने भागीरथी बिष्ट को लंबी दूरी की धावक के रूप में तैयार कर दिया. राष्ट्रीय स्तर पर भागीरथी ने सबसे पहले 2025 में हाफ मैराथन जीतकर अपने आने की आहट दे दी.

नेशनल मैराथन विनर हैं भागीरथी बिष्ट: इसके बाद इसी साल भागीरथी नेशनल मैराथन 2025 की विनर बनीं. इसी साल सफलता का ग्राफ और बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद मैराथन 2025 भी जीत ली. हैदराबाद मैराथन में भागीरथी बिष्ट ने 42.195 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 51 मिनट में पूरी की थी. ठीक एक साल बाद 22 फरवरी 2026 को जब उन्होंने दिल्ली मैराथन में सिल्वर मेडल जीता, तो उनका समय 2 घंटे 43 मिनट रहा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एक साल में भागीरथी बिष्ट और उनके कोच सुनील शर्मा ने कितनी मेहनत की.