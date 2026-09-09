ETV Bharat / sports

नेशनल वोविनाम चैंपियनशिप में 28 गोल्ड के साथ जीते 71 पदक, जम्मू से चैंपियन बनकर लौटी टीम का भव्य स्वागत

उत्तराखंड की टीम ने 15वीं नेशनल वोविनाम चैंपियनशिप में 28 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 71 पदक हासिल किए

Vovinam Championship
चैंपियन टीम का स्वागत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 11:46 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: जम्मू से चैंपियन बनकर लौटी उत्तराखंड वोविनाम टीम का भव्य स्वागत किया गया. 15वीं नेशनल वोविनाम चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 71 पदक हासिल किए. 223 अंकों के साथ उत्तराखंड ने ओवरऑल टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम किया. खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें सम्मानित किया.

जम्मू में उत्तराखंड का दमदार प्रदर्शन: टीम के रुद्रपुर पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाजसेवी भारत भूषण चुग ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई और फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान खिलाड़ियों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी गई. स्वागत समारोह में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और पदाधिकारियों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आई.

Vovinam Championship
जम्मू से चैंपियन बनकर लौटी टीम का भव्य स्वागत (ETV Bharat)

71 पदकों के साथ वोविनाम टीम बनी ओवरऑल चैंपियन: इस अवसर पर भारत भूषण चुग ने कहा कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन के बल पर पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है. 71 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनना उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के साथ-साथ वोविनाम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष ऋषिपाल भारती का मार्गदर्शन और सभी प्रशिक्षकों का समर्पण महत्वपूर्ण रहा है. उन्होंने पूरी टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

टीम की सफलता पर जताई गई खुशी: वहीं मुकेश यादव ने भी उत्तराखंड टीम की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि प्रदेश को इन खिलाड़ियों पर गर्व है. ऋषिपाल भारती और देवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में वोविनाम खेल ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं. उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश का प्रतिनिधित्व कर तिरंगे का मान बढ़ाएंगे.

Vovinam Championship
नेशनल वोविनाम चैंपियनशिप में 28 गोल्ड के साथ जीते 71 पदक (ETV Bharat)

वोविनाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान: वोविनाम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष ऋषिपाल भारती ने बताया कि-

3 से 6 सितंबर 2026 तक जम्मू के इंडोर स्टेडियम, भगवती नगर में 15वीं नेशनल वोविनाम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता का आयोजन वोविनाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था. चार दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 25 राज्यों से करीब 1000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया.
-ऋषिपाल भारती, अध्यक्ष, वोविनाम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड-

93 खिलाड़ियों का दल गया था जम्मू: ऋषिपाल ने बताया कि उत्तराखंड की ओर से 93 खिलाड़ियों का दल प्रतियोगिता में शामिल हुआ. खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 71 पदक हासिल किए और 223 अंकों के साथ ओवरऑल टीम चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया. यह उपलब्धि उत्तराखंड में वोविनाम खेल की बढ़ती लोकप्रियता और खिलाड़ियों की प्रतिभा को दर्शाती है.

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं तकनीकी निदेशक देवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और सरकार के सहयोग का परिणाम है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सफलता से उत्तराखंड के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं.

रुद्रपुर में हुए स्वागत समारोह के दौरान खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. सभी ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि उत्तराखंड की वोविनाम टीम आगे भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ाती रहेगी.

वोविनाम क्या है? वोविनम एक वियतनामी मार्शल आर्ट और सेल्फ-डिफेंस सिस्टम है. इसे ऑफिशियली 'वियत वो दाओ' के नाम से जाना जाता है. 1938 में ग्रैंडमास्टर गुयेन लुक ने हनोई, वियतनाम में इसकी फेडरेशन बनायी थी. फ्रेंच कॉलोनियल शासन के दौरान फिजिकल ताकत, मेंटल डिसिप्लिन और नेशनल प्राइड बनाने के लिए डेवलप किया गया था. वियतनाम में एक नेशनल इनटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर मान्यता मिली है और दुनिया भर के 60 से ज़्यादा देशों में ये खेला जाता है.

टिहरी के नवीन रयाल को अजरबैजान में इंटरनेशनल रेफरी के रूप में मिली जिम्मेदारी: टिहरी के छोटे से पहाड़ी गांव नसोगी से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में अपनी पहचान बनाने वाले नवीन रयाल ने एक बार फिर उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया है. नवीन रयाल का चयन United World Wrestling यानी UWW Grappling Championship-2026 के लिए International Referee III के रूप में हुआ है. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित होने जा रही है.

Vovinam Championship
टिहरी के नवीन रयाल को अजरबैजान में इंटरनेशनल रेफरी के रूप में मिली जिम्मेदारी (Courtesy- Naveen Riyal)

लगातार चौथी बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे नवीन: खास बात यह है कि नवीन रयाल चौथी बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं. इससे पहले वह कजाकिस्तान, ग्रीस और सर्बिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. नवीन रयाल का लगातार चौथी बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे टिहरी और उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है.

नवीन की सफलता से टिहरी में खुशी: नवीन रयाल की इस उपलब्धि से टिहरी के नसोगी गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. खेल प्रेमियों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहाड़ की प्रतिभाएं यदि मेहनत और लगन से आगे बढ़ें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं. लोगों ने नवीन रयाल को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए अजरबैजान में होने वाली प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं. अब सभी की निगाहें बाकू में होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता पर हैं, जहां नवीन रयाल एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए भारत और उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने की तैयारी में हैं.

ये भी पढ़ें: एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक-स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी: सबसे ज्यादा 44 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा भारत, थाईलैंड बना चैंपियन

TAGGED:

UTTARAKHAND
CHAMPION
नेशनल वोविनाम चैंपियनशिप
उत्तराखंड चैंपियन
VOVINAM CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.