कॉर्बेट नगरी रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच, उत्तराखंड और रेलवे का मुकाबला आज से शुरू

रामनगर: उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित रामनगर को पहली बार बीसीसीआई की सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी के मैच के आयोजन का मौका मिला है. आज शनिवार से रामनगर के कौशिकी क्रिकेट ग्राउंड, जिम कॉर्बेट (Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett) में मेजबान उत्तराखंड और रेलवे के बीच 4 दिवसीय मुकाबला शुरू हो गया है. रेलवे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

रामनगर में उत्तराखंड और रेलवे का रणजी ट्रॉफी मैच: ये पहला मौका होगा जब उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के किसी ग्राउंड पर रणजी ट्रॉफी के मैच का आयोजन होने जा रहा है. उत्तराखंड की टीम रणजी लीग मैच के अंतर्गत आज रेलवे से भिड़ेगी. रेलवे की टीम में उपेंद्र यादव, मोहम्मद सैफ, हिमांशु सांगवान, करन शर्मा, सहाब युवराज जैसे दिग्गज हैं. वहीं उत्तराखंड की टीम में प्रशांत चोपड़ा, कुणाल चंदेला, मयंक मिश्रा, दीपक धपोला जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच (Video- ETV Bharat)

रामनगर बना क्रिकेट प्रेमियों के आकर्षण केंद्र: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के प्रवेश द्वार पर बसे रामनगर में रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय खेल संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यह आयोजन न केवल कुमाऊं क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का केंद्र बना है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है. स्थानीय खेलप्रेमियों का कहना है कि इस आयोजन से क्षेत्र में क्रिकेट के विकास को नई दिशा मिलेगी. इसके साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रणजी जैसे बड़े आयोजन से बाहर से आने वाले खिलाड़ियों, दर्शकों और अधिकारियों की संख्या में इज़ाफ़ा होगा.

उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने बताया कि-