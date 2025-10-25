ETV Bharat / sports

कॉर्बेट नगरी रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच, उत्तराखंड और रेलवे का मुकाबला आज से शुरू

कुमाऊं मंडल में बीसीसीआई ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच आयोजित करने की अनुमति दी

UTTARAKHAND RAILWAYS RANJI MATCH
रामनगर में रणजी ट्रॉफी का मैच (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 8:53 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 10:31 AM IST

रामनगर: उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित रामनगर को पहली बार बीसीसीआई की सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी के मैच के आयोजन का मौका मिला है. आज शनिवार से रामनगर के कौशिकी क्रिकेट ग्राउंड, जिम कॉर्बेट (Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett) में मेजबान उत्तराखंड और रेलवे के बीच 4 दिवसीय मुकाबला शुरू हो गया है. रेलवे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

रामनगर में उत्तराखंड और रेलवे का रणजी ट्रॉफी मैच: ये पहला मौका होगा जब उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के किसी ग्राउंड पर रणजी ट्रॉफी के मैच का आयोजन होने जा रहा है. उत्तराखंड की टीम रणजी लीग मैच के अंतर्गत आज रेलवे से भिड़ेगी. रेलवे की टीम में उपेंद्र यादव, मोहम्मद सैफ, हिमांशु सांगवान, करन शर्मा, सहाब युवराज जैसे दिग्गज हैं. वहीं उत्तराखंड की टीम में प्रशांत चोपड़ा, कुणाल चंदेला, मयंक मिश्रा, दीपक धपोला जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

रामनगर में पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच (Video- ETV Bharat)

रामनगर बना क्रिकेट प्रेमियों के आकर्षण केंद्र: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के प्रवेश द्वार पर बसे रामनगर में रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय खेल संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यह आयोजन न केवल कुमाऊं क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का केंद्र बना है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है. स्थानीय खेलप्रेमियों का कहना है कि इस आयोजन से क्षेत्र में क्रिकेट के विकास को नई दिशा मिलेगी. इसके साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि रणजी जैसे बड़े आयोजन से बाहर से आने वाले खिलाड़ियों, दर्शकों और अधिकारियों की संख्या में इज़ाफ़ा होगा.

उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने बताया कि-

रामनगर में रणजी ट्रॉफी का आयोजन राज्य के क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा यह उत्तराखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल है. बीसीसीआई के निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं. हम चाहते हैं कि इस आयोजन से कुमाऊं क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिले और वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें. मैदान की पिच, खिलाड़ियों की सुविधा और दर्शकों की सुरक्षा व्यवस्था बीसीसीआई की तकनीकी टीम की देखरेख में की गई है.
-दीपक मेहरा, अध्यक्ष, सीएयू-

कुमाऊं में क्रिकेट को नई पहचान: रामनगर में रणजी ट्रॉफी के आयोजन से न केवल कुमाऊं क्षेत्र को राष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी, बल्कि इससे क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और भागीदारी बढ़ेगी. यह आयोजन स्थानीय खिलाड़ियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनने जा रहा है. उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने कहा कि रामनगर में रणजी ट्रॉफी का आयोजन उत्तराखंड क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा. यह आयोजन स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखने का अवसर देगा.

रेलवे की टीम: रामनगर में खेले जा रहे रेलवे और उत्तराखंड के मुकाबले के लिए रेलवे ने अपने इन खिलाड़ियों को अंतिम 11 में स्थान दिया- प्रथम सिंह (कप्तान), उपेंद्र यादव (विकेट कीपर), एसए आहूजा, विवेक सिंह, आकाश पांडे, कुणाल यादव, अंश यादव, मोहम्मद सैफ, जेडए खान, हिमांशु सांगवान और बीएच मेराई

उत्तराखंड की टीम: उत्तराखंड ने रेलवे के खिलाफ अपनी टीम में इन खिलाड़ियों को स्थान दिया- कुणाल चंदेला (कप्तान), प्रशांत चोपड़ा (विकेट कीपर), भूपेन लालवानी, अवनीश सुधा, युवराज चौधरी, शाश्वत डंगवाल, सुचित जे, अभय नेगी, मयंक मिश्रा, राजन और बोरा

ये हैं अंपायर: ये रणजी ट्रॉफी के इलीज ग्रुप का मैच है. रेलवे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. पी जयपाल और एम अश्विन कुमार फील्ड अंपायर हैं. पोलम मधुसूधन रेड्डी मैच रेफ्री हैं.

