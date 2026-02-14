रणजी सेमीफाइनल: कल से लखनऊ में उत्तराखंड-कर्नाटक की भिड़ंत, कप्तान चंदेला, मयंक और सुचित पर रहेंगी नजरें
उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी कर्नाटक के अनुभवी प्लेयरों की लेंगे परीक्षा, कप्तान कुणाल, मयंक और सुचित एक्स फैक्टर होंगे, केएल राहुल भी होंगे फेवरेट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 14, 2026 at 2:53 PM IST
देहरादून/लखनऊ: कल यानी रविवार 15 फरवरी से उत्तराखंड की क्रिकेट टीम अपना पहला रणजी सेमीफाइनल खेलने जा रही है. दिग्गज टीमों को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंची उत्तराखंड की टीम के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं. उत्तराखंड का रणजी सेमीफाइनल में मुकाबला मजबूत टीम कर्नाटक से है, लेकिन खिलाड़ियों को भरोसा है कि अब तक जैसे टीम वर्क से वो जीतते चले आए सेमीफाइनल में भी वही खेल जारी रखेंगे.
उत्तराखंड और कर्नाटक का रणजी सेमीफाइनल मैच कल से: उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच सेमीफाइनल मैच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. ये इंटरनेशनल स्टेडियम है. यहां भारतीय टीम के साथ ही आईपीएल के मैच भी होते हैं. दोनों टीमें सेमीफाइनल मुकाबले के लिए लखनऊ पहुंच चुकी हैं.
टेस्ट प्लेयरों से लैस है कर्नाटक की टीम: कर्नाटक ने तीन दिन पहले ही अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी थी. उनकी टीम में टेस्ट प्लेयर दिग्गज लोकेश राहुल हैं तो उनके अलावा मयंक अग्रवाल, करुण नायर, देवदत्त पड्डिकल और पेसर प्रसिद्ध कृष्णा जैसे टेस्ट प्लेयर भी हैं. फिलहाल लोकेश राहुल ही इंडियन टेस्ट टीम में हैं.
उत्तराखंड की 15 सदस्यीय टीम: उत्तराखंड की भी 15 सदस्यीय टीम घोषित हो चुकी है. टीम के पंद्रह खिलाड़ियों में अवनीश सुधा, भूपेन लालवानी, कुणाल चंदेला (कप्तान), लक्ष्य राजचंदानी, प्रशांत चोपड़ा, शाश्वत डंगवाल, युवराज चौधरी, सौरभ रावत, आंजनेय सूर्यवंशी, जन्मेजय जोशी, अभय नेगी, आदित्य रावत, देवेंद्र बोरा, जगदीश सुचित और मयंक मिश्रा शामिल हैं. उम्मीद है कि जिस टीम ने झारखंड के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में जीत दिलाई थी, वही टीम सेमीफाइनल भी खेलेगी.
कप्तान कुणाल चंदेला पर होंगी सबकी नजरें: वहीं उत्तराखंड की टीम की बात करें तो अब तक पूरे रणजी सीजन में टीम की धुरी बल्लेबाजी में कप्तान कुणाल चंदेला चंदेला के आसपास ही घूमती रही है. कप्तान कुणाल चंदेला 8 मैचों की 12 पारियों में 709 रन बना चुके हैं. उनका उच्चतम स्कोर असम के खिलाफ अंतिम लीग मैच में 207 रहा. चंदेला 2 शतक और 4 अर्धशतक बना चुके हैं. क्वार्टरफाइनल में झारखंड के खिलाफ भी कप्तान ने निर्णायक मौके पर मैच जिताऊ अर्धशतक जमाया था. हालांकि समय-समय पर अन्य बल्लेबाजों ने भी हाथ दिखाए हैं. लेकिन सेमीफाइनल में अन्य बल्लेबाजों को भी कप्तान कुणाल की तरह ही अपना 100 प्रतिशत देकर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म दिखानी होगी.
सुचित से फिर ऑलराउंड परफॉर्मेंस की उम्मीद: वहीं जगदीश सुचित ने अपनी ऑलराउंड प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया है. सुचित जब टीम संकट में आई, संकटमोचक बनकर टीम को बाहर निकाल लाए. उन्होंने गेंदबाजी में तो टीम का काम आसान किया ही है, बल्ले से भी अच्छे हाथ दिखाए हैं.
सुचित 8 मैचों की 11 पारियों में 4 अर्धशतकों की मदद से 414 रन बना चुके हैं. उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से 25 विकेट भी चटकाए हैं. क्वार्टरफाइनल में झारखंड के खिलाफ जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में सुचित ने उत्तराखंड की पहली पारी में 70 रनों की मैच जिताऊ पारी भी खेली थी.
मयंक मिश्रा की मिस्ट्री में उलझेंगे कर्नाटक के बल्लेबाज: जिस तरह कप्तान कुणाल चंदेला बल्लेबाजी में टीम का किला थामे हुए हैं, उसी तरह गेंदबाजी में मयंक मिश्रा की फिरकी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रहस्य बनी हुई है. क्वार्टरफाइनल में झारखंड की दूसरी पारी को मयंक ने जैसे ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया था, टीम सेमीफाइनल में भी उनसे ऐसे ही स्पेल की उम्मीद लगाए बैठी है.
मयंक 7 मैचों में 52 विकेट लेकर इस रणजी सीजन के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. अब सेमीफाइनल में वो विकेट लेकर वो अगले सीजन के लिए नया बेंच मार्क सेट कर सकते हैं.
इन खिलाड़ियों पर भी रहेंगी नजरें: इसके साथ ही उत्तराखंड की रणजी टीम सेमीफाइनल में भूपेन लालवानी, प्रशांत चोपड़ा, शाश्वत डंगवाल, सौरभ रावत और लक्ष्य राजचंदानी से भी बड़े स्कोर की उम्मीद लगाए हुए है. अवनीश सुधा क्वार्टरफाइनल में फिफ्टी जमाकर फॉर्म में आने का संकेत दे चुके हैं.
पेस बैटरी कर्नाटक की बल्लेबाजी को पटरी से उतारने को तैयार: गेंदबाजी में झारखंड के खिलाफ ओपनर बॉलरों ने कमाल की गेंदबाजी की थी. जन्मेजय जोशी और अभय नेगी ने झारखंड को शुरुआती झटके देकर मयंक का काम आसान किया था.
टीम प्रबंधन है आशावान: उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला सेमीफाइनल में टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं. कोच मनीष झा और मैनेजर नवनीत मिश्रा अपनी टीम की तैयारी से संतुष्ट नजर आए.
ये होंगे अंपायर और रैफ्री: BCCI ने सेमीफाइनल मैच के लिए फील्ड और थर्ड अंपायर के साथ मैच रैफ्री की घोषणा भी कर दी है. स्वरूपानंद कन्नूर और भावेश पटेल ऑन फील्ड अंपायर होंगे. अक्षय टोटरे तीसरे अंपायर की भूमिका निभाएंगे. डेनियल मनोहर मैच रेफ्री हैं.
ऐसी हैं लखनऊ की पिच: लखनऊ के इकाना स्टेडियम की दो पिचों पर मैच होते रहे हैं. एक पिच लाल मिट्टी की बनी हुई है. इस पिच पर पेसरों को उछाल और बाउंस मिलता है. जो बल्लेबाज बाउंस को संभाल ले जाएगा, वो बड़ा स्कोर करेगा. लोकेश राहुल ऐसी पिचों पर बहुत अच्छा खेलते हैं. वहीं कुणाल चंदेला का बल्ला भी ऐसी पिचों पर अच्छा चलता है.
इकाना स्टेडियम की दूसरी पिच काली मिट्टी से बनी है. इस पिच पर उछाल कम होता है. इस पर स्पिनर ज्यादा कमाल दिखाते हैं. उत्तराखंड के बल्लेबाजों को ऐसी पिचों पर खेलने में महारत हासिल है. वहीं उनके दोनों स्पिनर मयंक मिश्रा और जगदीश सुचित को भी ऐसी पिच खूब जंचती है. काली मिट्टी वाली पिच तीसरे दिन लंच के बाद से टूटने लगती है, जिससे उसमें टर्न मिलने लगता है.
टॉस रहेगा अहम: इकाना की पिच पर टॉस बहुत अहम रहेगा. ऐसी उम्मीद है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी. वैसे इस रणजी सीजन में कप्तानों ने ऐसे मिथक तोड़े हैं.
झारखंड के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली थी और टीम तीसरे दिन ही मैच जीत गई थी. कुल मिलाकर पहली पारी की बड़ी लीड निर्णायक साबित हो सकती है.
बंगाल और जम्मू-कश्मीर के बीच दूसरा सेमीफाइनल: कल रविवार से ही रणजी ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मैच भी शुरू होगा. इसमें बंगाल की टीम जम्मू कश्मीर से भिड़ेगी. ये मैच बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड कल्याणी, पश्चिम बंगाल में खेला जाएगा.
