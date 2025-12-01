रांची बनेगा टेबल टेनिस का हब, दिसंबर में शुरू होगी यूटीटी 5वीं नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप, 2000 खिलाड़ी पहुंचेंगे खेलगांव
रांची में 6 दिसंबर से यूटीटी 5वीं नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप का मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से 2 हजार खिलाड़ी उतरेंगे.
रांची: इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची खेल आयोजनों से सराबोर है. इंटरनेशनल क्रिकेट के शोर, भीड़ और रोमांच के बाद अब शहर एक और बड़े नेशनल इवेंट के लिए तैयार हो चुका है. दिसंबर में रांची यूटीटी 5वीं नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, जो पूरे देश के टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए साल का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है. इस बार प्रतियोगिता में करीब 2000 खिलाड़ी विभिन्न राज्यों से रांची पहुंचेंगे. जिसके कारण खेलगांव का हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम पूरे सप्ताह गुलजार रहेगा.
6 दिसंबर से होगा मुकाबला
भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (TTFI) और झारखंड राज्य टेबल टेनिस संघ (JSTTA) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाली यह चैंपियनशिप 6 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक चलेगी. अंडर-11 से लेकर अंडर-19 तक के बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी के मुकाबलों के साथ-साथ पुरुष और महिला एकल वर्ग में भी देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उतरेंगे. यह रैंकिंग चैंपियनशिप खिलाड़ियों को TTFI पॉइंट्स देती है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय टीम में चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है. इसी वजह से टॉप प्लेयर्स इस आयोजन में हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ खेलते दिखाई देते हैं.
वर्ल्ड-क्लास सेटअप की तर्ज पर की जा रही है तैयारी
स्टेडियम में तैयारियां पिछले कई दिनों से तेज हैं. आयोजन के मद्देनजर सभी 26 टेबल इंस्टॉल किए जा चुके हैं. पैडल टेस्टिंग से लेकर लाइट फोकस और स्कोरिंग सिस्टम की फाइनल चेकिंग लगातार जारी है. खेलगांव कैंपस में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे. वहीं दर्शकों के लिए विशेष गैलरी, डिजिटल स्कोर डिस्प्ले, मेडिकल सपोर्ट, रिफ्रेशमेंट जोन और मीडिया कार्य सुविधा को अंतिम रूप दिया जा रहा है. आयोजकों का कहना है कि इस बार की चैंपियनशिप को ‘वर्ल्ड-क्लास सेटअप’ की तरह तैयार किया जा रहा है. जिससे कि खिलाड़ी और दर्शक दोनों बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सके.
झारखंड राज्य टेबल टेनिस संघ के पदाधिकारी जय कुमार सिन्हा ने कहा कि रांची लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के केंद्र के रूप में उभर रहा है. इस चैंपियनशिप में देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर प्रतिभागी झारखंड की मेहमाननवाजी और हमारी खेल संस्कृति को महसूस करे. यह आयोजन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा.
उद्घाटन में सीएम हेमंत सोरेन हो सकते हैं शामिल
राज्य सरकार ने भी आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है. उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण भेजा गया है. आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आने से न सिर्फ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि राज्य में खेलों को मिलने वाली सरकारी प्राथमिकता भी सामने आएगी.
स्कूलों में भी इस आयोजन को लेकर उत्साह है. JSTTA की ओर से सभी स्कूल प्राचार्यों और खेल शिक्षकों को निमंत्रण भेजा गया है, ताकि छात्र प्रतियोगिता देखने पहुंचें और खेल के प्रति नई पीढ़ी में रुचि जाग सके. मीडिया के लिए भी विशेष पास जारी किए जाएंगे. ताकि कवरेज और खिलाड़ियों से बातचीत को आसान बनाया जा सके. आठ दिनों तक चलने वाली यह राष्ट्रीय चैंपियनशिप रांची की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में बढ़ती पहचान को एक और नया अध्याय देने वाली है. जहां खेल सिर्फ इवेंट नहीं, बल्कि शहर की पहचान बन चुके हैं.
