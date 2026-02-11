ETV Bharat / sports

उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर मचा बवाल, आर अश्विन ने दिया जवाब

क्या था विवाद? भारतीय घरेलू क्रिकेटर श्रीवास्तव गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर उस्मान की बॉलिंग का एक वीडियो शेयर करके यह मुद्दा उठाया. उन्होंने फुटबॉल का उदाहरण देते हुए लिखा, 'फुटबॉल में खिलाड़ी पेनल्टी के दौरान नहीं रुक सकता, तो क्रिकेट में यह कैसे चल सकता है? बॉलिंग एक्शन ठीक हो सकता है, लेकिन बॉल डालने से पहले इस तरह रुकना सही नहीं है.'

उस्मान तारिक बॉल डालने से पहले थोड़ी देर रुकते हैं, जिसे कुछ लोग सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इससे गलत बता रहे हैं. लेकिन इस विवाद में भारतीय स्टार स्पिनर आर अश्विन ने उस्मान तारिक का साथ देकर सबको चौंका दिया है.

Usman Tariq bowling action: पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन भी उनके एक्शन से खुश नहीं थे, जब वो आउट होकर पवेलियन जा रहे थे. अब एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप में उनके एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस मामले में क्रिकेट की दुनिया बंटी हुई नजर आ रही है.

अश्विन ने दिया जवाब

श्रीवास्तव की इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अश्विन ने एक मजबूत तर्क दिया. उन्होंने कहा, 'मैं मानता हूं कि फुटबॉल में पेनल्टी के दौरान रुकना मना है, लेकिन क्रिकेट में बैट्समैन बिना कोई जानकारी दिए स्विच हिट या रिवर्स स्वीप खेल सकता है. तो यह सिर्फ बॉलर्स तक ही क्यों सीमित है? अगर कोई बॉलर अपना हाथ बदलता है, तो उसे अंपायर को बताना होगा. उस नियम को पहले बदलने की जरूरत है.'

ये पूरी तरह से लीगल है

अश्विन ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि बॉलिंग एक्शन लीगल है या नहीं, यह ICC के टेस्टिंग सेंटर पर ही पता चलेगा. मैदान पर खुली आंखों से यह मापना मुमकिन नहीं है कि बॉलर की कोहनी 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ी हुई है या नहीं. अश्विन के मुताबिक, उस्मान का क्रीज पर खड़ा होना पूरी तरह से लीगल है क्योंकि यह उनका नेचुरल स्टाइल है.

उस्मान तारिक कौन हैं?

उस्मान तारिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर हैं. उस्मान ने मंगलवार को USA के खिलाफ खेले गए मैच में 27 रन देकर 3 विकेट लिए. उनका अगला बड़ा टेस्ट भारत के खिलाफ होगा. जो 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. इससे पहले, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में भी उनपर गलत एक्शन के आरोप लगे थे. लेकिन उनके एक्शन का दो बार टेस्ट भी हुआ, जिसमें उस्मान के एक्शन को लीगल बताया गया. उस्मान ने अब तक केवल 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 5 की इकोनामी से कुल 11 विकेट लिए है.