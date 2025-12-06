ETV Bharat / sports

डोनाल्ड ट्रंप को आखिर मिल ही गया शांति पुरस्कार

हैदराबाद: इस साल नोबेल शांति पुरस्कार न पाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल के आखिर में शांति पुरस्कार मिल गया है. ये अवॉर्ड उनको इंटरनेशनल फुटबॉल की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी FIFA ने दिया है.

दरअसल शुक्रवार 5 दिसंबर को वाशिंगटन में अगले साल होने वाले FIFA मेन्स वर्ल्ड कप की ड्रॉ सेरेमनी आयोजित की गई. जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को नए बनाए गए 'फीफा शांति पुरस्कार' (FIFA Peace Prize) का पहला विजेता घोषित किया. बता दें कि फीफी वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होंगे.

फीफा अध्यक्ष ने क्या कहा?

ये भी उल्लेखनीय है कि FIFA के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ट्रंप के सबसे करीबी खेल सहयोगियों में से एक हैं. उन्होंने ये अवॉर्ड ट्रंप को देते हुए कहा 'यह आपका पुरस्कार है, यह आपका शांति पुरस्कार है.' फीफा अध्यक्ष ने कहा, 'उनको दुनिया भर में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए उनके असाधारण और बेहतरीन कामों की वजह से चुना गया है.'

FIFA का कहना है कि यह पुरस्कार 'उन लोगों के लिए है जो अटूट कमिटमेंट और खास कामों के जरिए लोगों को शांति से एकजुट करने में मदद करते हैं'. उन्होंने आगे कहा, 'हमें एक लीडर से यही चाहिए, एक ऐसा लीडर जो लोगों की परवाह करता हो.' इस दौरान इन्फेंटिनो ने कई देशों के बीच शांति समझौतों का भी जिक्र किया.