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US Open जीतने वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव पर हुई पैसों की बारिश, जानें कितने करोड़ हासिल की प्राइज मनी?

ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव का ये पहला यूएस ओपन और साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था. इसे पहले वो फ्रेंच ओपन के चैंपियन बने थे. जहां ये ज्वेरेव का छठा ग्रैंड स्लैम फाइनल था वहीं शेल्टन अपने करियर में पहली बार इतने बड़े स्टेज तक पहुंचे थे. 23 साल के शेल्टन ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने क्वार्टरफाइनल में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था.

न्यूयॉर्क: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने US ओपन पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया. तीन घंटे 33 मिनट तक चले इस मुकाबले में ज्वेरेव ने शेल्टन को 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 से मात दी.

जीत के बाद ज्वेरेव ने क्या कहा?

यूएस ओपन चैंपियन बनने के बाद ज्वेरेव ने अपनी मां को खास तौर पर याद किया. उन्होंने कहा, 'जब आपके 4 साल के बेटे को डायबिटीज का पता चलता है और डॉक्टर आपको बताते हैं कि उस बच्चे की जिंदगी और खेल बहुत सीमित हो जाएंगे, तो डॉक्टरों के केबिन से बाहर निकलकर यह कहना कि 'मेरा बेटा जो चाहेगा, वही बनेगा', इसके लिए एक बहुत ही मजबूत मां की जरूरत होती है.'

ज्वेरेव ने आगे कहा कि मेरी मां ने ये भी कहा, 'अगर वह टेनिस खिलाड़ी बनना चाहता है, तो वह टेनिस खिलाड़ी बनेगा. अगर वह कुछ और करना चाहता है, तो वह कुछ और करेगा. लेकिन यह बीमारी हमारी पहचान तय नहीं करेगी, और मुझे खुशी है कि हमने इससे मिलकर मुकाबला किया, और हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, वह कर पा रहे हैं.'

ज्वेरेव पर पैसों की बारिश

पहली बार यूएस ओपन जीतने पर अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा प्राइज मनी हासिल की. ज्वेरेव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (52.52 करोड़ रुपये) का नकद पुरस्कार मिला. जो की लगभग जबकि रनर-अप के शेल्टन को 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (25.84 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली.

बता दें कि यह रकम ग्रैंड स्लैम के इतिहास में किसी सिंगल्स चैंपियन को दी जाने वाली सबसे बड़ी प्राइज मनी भी है.

अलेक्जेंडर ज्वेरेव (AP)

US ओपन 2026 पुरुष सिंगल्स प्राइज मनी