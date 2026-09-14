US Open जीतने वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव पर हुई पैसों की बारिश, जानें कितने करोड़ हासिल की प्राइज मनी?
जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव US Open के नए चैंपियन बन गए हैं.
Published : September 14, 2026 at 12:49 PM IST
न्यूयॉर्क: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने US ओपन पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया. तीन घंटे 33 मिनट तक चले इस मुकाबले में ज्वेरेव ने शेल्टन को 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 से मात दी.
ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब
अलेक्जेंडर ज्वेरेव का ये पहला यूएस ओपन और साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था. इसे पहले वो फ्रेंच ओपन के चैंपियन बने थे. जहां ये ज्वेरेव का छठा ग्रैंड स्लैम फाइनल था वहीं शेल्टन अपने करियर में पहली बार इतने बड़े स्टेज तक पहुंचे थे. 23 साल के शेल्टन ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने क्वार्टरफाइनल में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था.
जीत के बाद ज्वेरेव ने क्या कहा?
यूएस ओपन चैंपियन बनने के बाद ज्वेरेव ने अपनी मां को खास तौर पर याद किया. उन्होंने कहा, 'जब आपके 4 साल के बेटे को डायबिटीज का पता चलता है और डॉक्टर आपको बताते हैं कि उस बच्चे की जिंदगी और खेल बहुत सीमित हो जाएंगे, तो डॉक्टरों के केबिन से बाहर निकलकर यह कहना कि 'मेरा बेटा जो चाहेगा, वही बनेगा', इसके लिए एक बहुत ही मजबूत मां की जरूरत होती है.'
ज्वेरेव ने आगे कहा कि मेरी मां ने ये भी कहा, 'अगर वह टेनिस खिलाड़ी बनना चाहता है, तो वह टेनिस खिलाड़ी बनेगा. अगर वह कुछ और करना चाहता है, तो वह कुछ और करेगा. लेकिन यह बीमारी हमारी पहचान तय नहीं करेगी, और मुझे खुशी है कि हमने इससे मिलकर मुकाबला किया, और हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, वह कर पा रहे हैं.'
For every kid who was told “you can’t.” ❤️ pic.twitter.com/N5pZamAb88— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
ज्वेरेव पर पैसों की बारिश
पहली बार यूएस ओपन जीतने पर अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा प्राइज मनी हासिल की. ज्वेरेव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (52.52 करोड़ रुपये) का नकद पुरस्कार मिला. जो की लगभग जबकि रनर-अप के शेल्टन को 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (25.84 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली.
बता दें कि यह रकम ग्रैंड स्लैम के इतिहास में किसी सिंगल्स चैंपियन को दी जाने वाली सबसे बड़ी प्राइज मनी भी है.
US ओपन 2026 पुरुष सिंगल्स प्राइज मनी
- चैंपियन: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ($5.5 मिलियन)
- रनर-अप: बेन शेल्टन )$2.8 मिलियन(
- सेमीफाइनलिस्ट: हर एक को $1.45 मिलियन
- क्वार्टरफाइनलिस्ट: हर एक को $780,000
- राउंड ऑफ 16: हर एक को $480,000
- तीसरा राउंड: हर एक को $290,000
- दूसरा राउंड: हर एक को $190,000
- पहला राउंड: हर एक को $140,000