US Open Final: सबालेंका का लगातार तीसरी बार खिताब जीतने का सपना टूटा, रिबाकिना पहली बार बनीं चैंपियन
एलेना रिबाकिना ने दो बार की मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका को हराकर US ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया.
Published : September 13, 2026 at 1:35 PM IST
US Open 2026 Final: कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने पहली बार US ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है. उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में बेलारूस की आर्यना सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराया. इसके साथ आर्यना सबालेंका का लगातार तीसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीतने का सपना टूट गया.
न्यूयार्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गया फाइनल मैच 2 घंटा 21 मिनट तक चला. जिसमें 27 वर्षीय एलेना रिबाकिना ने शानदार जीत दर्ज करके कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की. उन्होंने सबालेंका की नंबर 1 रैंकिंग पर 99 हफ्तों की बादशाहत भी खत्म कर दी. रिबाकिना ने इस जीत से इतने पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं कि सोमवार को रैंकिंग अपडेट होने पर वह दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगी.
2006 champion Maria Sharapova presents Elena Rybakina with the US Open trophy! 🏆 pic.twitter.com/XZ0BXBJpE7— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
एलेना रिबाकिना का कमाल
इसके अलावा रिबाकिना 2000 के बाद से एक ही सीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं. इससे पहले एंजेलिक कर्बर (2016) और सबालेंका (2024) ने ऐसा किया था. यह 2026 में रिबाकिना का तीसरा और उनके करियर का 14वां खिताब है.
रिबाकिना ने अपने तीसरे मेजर खिताब के साथ अपने ग्रैंड स्लैम सीजन का शानदार समापन किया. उन्होंने इस साल के शुरू जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में भी सबालेंका को हराया था. अब वह करियर स्लैम पूरा करने से बस फ्रेंच ओपन जीतने से दूर हैं. 2022 में रिबाकिना ने विंबलडन का खिताब जीता था.
सबालेंका को हराकर खिताब जीतने के साथ ही, रिबाकिना 2002 में सेरेना विलियम्स के बाद US ओपन फाइनल में मौजूदा महिला सिंगल्स चैंपियन को हराने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं. और 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेडिसन कीज के बाद किसी भी ग्रैंड स्लैम में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं. वह विलियम्स के बाद US ओपन फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 को हराने वाली पहली खिलाड़ी भी हैं. विलियम्स ने 2012 में विक्टोरिया अजारेंका को हराया था.
Your moment, Elena 🏆 pic.twitter.com/Wo10FUXigz— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
एलेना रिबाकिना प्राइज मनी
US ओपन 2026 में कुल इनामी राशि रिकॉर्ड 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पिछले साल की इनामी राशि से 20 प्रतिशत ज्यादा है. पिछले साल के चैंपियन, सबालेंका और कार्लोस अल्काराज, दोनों को 5-5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे. इस साल के विजेता को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया. अगर हम इसे भारतीय रुपयों में बदलें, तो ये 52.525 करोड़ रुपये बनता है, यानी 52 करोड़ 52 लाख 50 हजार रुपये. बता दें कि US ओपन में पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स मुकाबलों के लिए एक जैसा प्राइज मनी मिलती है.
पुरुष का फाइनल मैच
पुरुषों के यूएस ओपन के फाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन से होगा. ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में करेन खाचानोव 6-3, 7-6, 7-6 से जीत हासिल की, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में, बेन शेल्टन ने अपने ही देश के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो को 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 से जीत दर्ज करके फाइनल का टिकट हासिल किया. टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज रात को खेला जाएगा.
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