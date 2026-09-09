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US Open में एक और बड़ा उलटफेर, मौजूदा चैंपियन अल्काराज टूर्नामेंट से हुए बाहर

US Open 2026 के क्वार्टरफाइनल में कार्लोस अल्काराज को 5 सेट तक चले मैच में हार का सामना करना पड़ा.

US Open में बड़ा उलटफेर, मौजूदा चैंपियन अल्काराज टूर्नामेंट से हुए बाहर
US Open में बड़ा उलटफेर, मौजूदा चैंपियन अल्काराज टूर्नामेंट से हुए बाहर (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 2:25 PM IST

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US Open 2026: यूएस ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर बुधवार को देखने को मिला. जब अमेरिका के बने शेल्टन ने रोमांचक क्वार्टरफाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इसके साथ शेल्टन ने मेजर टूर्नामेंट्स में स्पेनिश खिलाड़ी की लगातार 18 जीत का सिलसिला भी तोड़ दिया.

चार घंटे 28 मिनट तक चले इस कड़े मुकाबले में बेन शेल्टन ने अल्काराज को 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 से हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. यह US ओपन के इतिहास का सबसे देर तक चलने वाला मैच थ.

सेमीफाइनल मुकाबला
इस शानदार जीत के सात शेल्टन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. जहां उनका सामना अपने ही देश के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो से होगा. दोनों खिलाड़ी अपने पहले मेजर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे. दोनों के बीच अब तक चार मुकाबले हुए हैं, जिसमें शेल्टन 3-1 से आगे हैं.

अल्काराज चोट के बाद वापसी कर रहे थे
बता दें कि इस टूर्नामेंट में अल्काराज चोट के कारण चार महीने के ब्रेक के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे, लेकिन क्वार्टरफाइनल तक पहुंचने के दौरान उन्होंने सिर्फ एक सेट गंवाया था, जब तक कि शेल्टन ने उनके खिताब बचाने के अभियान को रोक नहीं दिया.

इस हार के साथ स्पेनिश खिलाड़ी का अपना आठवां मेजर खिताब जीतने और रोजर फेडरर के बाद US ओपन का खिताब बचाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का सपना भी टूट गया.

अल्काराज मेजर टूर्नामेंट्स में लगातार 18 जीत के सिलसिले के साथ क्वार्टरफाइनल मुकाबले में उतरे थे. यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें 2025 यूएस ओपन की जीत और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतना शामिल था. ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर वे करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने थे.

जोकोविच भी बाहर
टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में बड़ा उलटफेर हुए था. जब चार बार के यूएस चैंपियन नोवाक जोकोविच पहले ही राउंड में अर्जेंटीना के मारियानो नावोने से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. इसके साथ जोकोविच के रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने का सपना भी टूट गया था.

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