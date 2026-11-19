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WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड से छीना से पहला स्थान

साउथ अफ्रीक ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 9 विकेट से दी मात ( AP )

WTC Points Table: साउथ अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग में बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 9 विकेट से मात दे दी. मेहमान टीम पहली पारी में 400 रन बनाने के बावजूद ये टेस्ट मैच हार गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 557 रन बनाकर बांग्लादेश पर 157 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. उसके बाद मेजबान टीम के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश की दूसरी पारी को 168 रनों पर ढेर कर दिया. जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को पांचवें दिन सिर्फ 12 रनों का लक्ष्य मिला. जिसे वो 1 विकेट खोकर हासिल कर लिए.

कगीसो रबाड़ा बने प्लेयर ऑफ द मैच

मैच में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. जिसमें बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास का पहली पारी में 120 रन बना और एक पार में सबसे ज्यादा (8) विकेट के पीछे बल्लेबाज को आउट करना और तौहीद ह्रदौय की 137 रनों की पारी शामिल है. लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से कगीसो रबाड़ा ने मैच जीतने वाली पारी और गेंदबाजी की. उन्होंने पहले बैट से 72 रन बनाए और फिर गेंद से पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए. जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

इस शानदार जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने WTC पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड से पहला स्थान छीन लिया है. प्रोटियाज टीम के 8 मैचों में 6 जीत और 2 हार के साथ 75 प्रतिशत अंक हो गए हैं. जबकि न्यूजीलैंड के 6 मैच में 4 जीत, एक हार और एक ड्रॉ के साथ अंक प्रतिशत 72 है. जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका पहले स्थान पर चली गई है. अगर न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहला टेस्ट मैच जीत जाती है तो वो फिर से पहले स्थान पर पहुंच जाएगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है. जबकि बांग्लादेश पांचवें स्थान पर है. WTC पॉइंट्स टेबल (ICC) मार्केस एकरमैन बने चौथे खिलाड़ी

मैच में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मार्केस एकरमैन ने पहली पारी में 157 रनों की बड़ी पारी खेली थी लेकिन वो दूसरी पारी में बिना खाता खोले ही डक पर आउट हो गए. इस तरह से एक टेस्ट में 150 प्लस और जीरो पर आउट होने वाले वो साउथ अफ्रीका के चौथे खिलाड़ी बन गए. इससे पहले डडली नर्स, एंड्रयू हडसन और डेरिल कलिनन के साथ भी ऐसा हो चुका है. कगीसो रबाड़ा बने प्लेयर ऑफ द मैच (AP)