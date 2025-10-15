ETV Bharat / sports

पाकिस्तान की जीत से भारत को हुआ बड़ा नुकसान, WTC पॉइंट्स टेबल में एक स्थान खिसका नीचे

PAK vs SA 1st Test: WTC के नए चक्र में पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया है.

पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराया
पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हराया (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया है. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को चौथे दिन 93 रनों से हरा दिया है. मेहमान टीम पाकिस्तान द्वारा रखे गए 277 रनों के लक्ष्य के जवाब में 183 रनों पर ऑलआउट हो गई.

दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड ब्रासोस ने 54 और रयान रिकेल्टन ने 45 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए, नौमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4 विकेट लिए, जबकि साजिद खान ने 2 विकेट लिए. नौमान अली ने मैच में कुल 10 विकेट लिए, जो उनके 19वें टेस्ट में एक मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लेने का तीसरा मौका था. उनके शांदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

PAK vs SA 1st Test: कैसा रहा मैच ?
मैच की बात करें तो पाकिस्तान पहली पारी में 378 रन बनाए, जिसमें सलमान अली आगा और इमाम-उल-हक 93-93 रनों के साथ शीर्ष स्कोरर रहे. जबकि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 269 रनों पर ही सिमट गई, जिससे पाकिस्तान को पहली पारी में 109 रनों की बढ़त मिल गई. टोनी डी जोरजी ने 104 रन बनाए, जबकि रयान रिकेल्टन ने 71 रनों की पारी खेली.

उसके बाद पाकिस्तानी टीम की दूसरी पारी 167 रनों पर ढेर हो गई. जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 277 रनो का लक्ष्य मिला. लेकिन उनकी टीम दूसरी पारी में 183 पर ही सिमट गई. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से रावल पिंडीज में खेला जाएगा.

WTC पॉइंट्स टेबल 2025-27
WTC पॉइंट्स टेबल 2025-27 (ICC)

WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव
पाकिस्तान की इस जीत से भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करने के बाद भारत अंक तालिका में तीसरे स्थान पर था, लेकिन पाकिस्तान के जीतने से अब वो चौथे स्थान पर फिसल गया है और पाकिस्तान एक मैच जीतकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. क्योंकि उनका परसेंटेज पॉइंट्स 100 है. ऑस्ट्रेलिया तीन में से तीन मैच जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है.

ये भी पढ़ें

खेल के मैदान पर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ हैंडशेक, देखें वीडियो

TAGGED:

PAK VS SA 1ST TEST
UPDATED WTC POINTS TABLE
WTC POINTS TABLE
PAKISTAN BEATS SOUTH AFRICA
UPDATED WTC POINTS TABLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.