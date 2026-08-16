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WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, बांग्लादेश को फायदा तो ऑस्ट्रेलिया का हुआ भारी नुकसान

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया ( AP )

WTC Points Table Updated: बांग्लादेश ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर 9 विकेट से मात देकर इतिहास रच दिया. ये बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत है. डार्विन के माराडा क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने 57 रनों के छोटे से लक्ष्य को एक विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इस शानदार जीत के बाद बांग्लादेश को WTC पॉइंट्स टेबल में बढ़त मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को नौ टीमों वाली टेबल में झटका लगा है. WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

इस सीरीज से पहले बांग्लादेश का पॉइंट परसेंटेज (PCT) 58.33 था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद अब ये बढ़कर 66.67 हो गया है. वहीं, कंगारू अभी भी स्टैंडिंग में टॉप पर हैं, लेकिन उनके PCT में काफी गिरावट आई है. मैच से पहले उनका PCT 87.50 था, जो अब गिरकर 77.78 हो गया है. वे दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका से मामूली अंतर से आगे हैं, जिनका PCT 75 है. न्यूजीलैंड पिछले दो फाइनलिस्ट के बाद तीसरे स्थान पर है, जिसका छह मैचों में PCT 72.22 है, जबकि बांग्लादेश चौथे स्थान पर है. भारत पांचवें स्थान पर है, जिसका नौ मैचों में PCT 48.15 है. WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव (ICC)