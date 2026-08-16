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WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, बांग्लादेश को फायदा तो ऑस्ट्रेलिया का हुआ भारी नुकसान

WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हराने के बाद बांग्लादेश को WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा हुआ

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
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WTC Points Table Updated: बांग्लादेश ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर 9 विकेट से मात देकर इतिहास रच दिया. ये बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत है. डार्विन के माराडा क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने 57 रनों के छोटे से लक्ष्य को एक विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. इस शानदार जीत के बाद बांग्लादेश को WTC पॉइंट्स टेबल में बढ़त मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को नौ टीमों वाली टेबल में झटका लगा है.

WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव
इस सीरीज से पहले बांग्लादेश का पॉइंट परसेंटेज (PCT) 58.33 था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद अब ये बढ़कर 66.67 हो गया है. वहीं, कंगारू अभी भी स्टैंडिंग में टॉप पर हैं, लेकिन उनके PCT में काफी गिरावट आई है. मैच से पहले उनका PCT 87.50 था, जो अब गिरकर 77.78 हो गया है. वे दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका से मामूली अंतर से आगे हैं, जिनका PCT 75 है. न्यूजीलैंड पिछले दो फाइनलिस्ट के बाद तीसरे स्थान पर है, जिसका छह मैचों में PCT 72.22 है, जबकि बांग्लादेश चौथे स्थान पर है. भारत पांचवें स्थान पर है, जिसका नौ मैचों में PCT 48.15 है.

WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव
WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव (ICC)

बांग्लादेश की जीत के हीरो
मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने लगभग पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा. जहां तेज गेंदबाज हसन महमूद ने मैच में कुल 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ मैच बनें वहीं बल्लेबाज तंजिद हसन ने शतकीय पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बने. इसके अलावा मेहदी हसन मिराज ने भी बैट और गेंद से शानदार खेल का प्रदर्शन किया.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (AP)

तेज गेंदबाज हसन महमूद के छह विकेट लेने के दम पर, मेहमान टीम ने मेजबान टीम को पहली पारी में सिर्फ 198 रन पर ऑलआउट कर दिया. जवाब में तंजिद के 101 रन और मेहदी हसन मिराज के 65 रनों की मदद से बांग्लादेश ने 426 रनों का बड़ा स्कोर बनाया और 228 रनों की बढ़त हासिल की.

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेल दिखाया. कैमरून ग्रीन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से ज्यादा संघर्ष देखने को नहीं मिला और पूरी टीम 284 रनों पर ऑलआउट हो गई. मेहदी हसन ने चौथे दिन की शुरुआत में ही पांच विकेट चटकाए. मेहमान टीम को जीत के लिए 57 रन बनाने थे, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया.

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