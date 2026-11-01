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WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया टॉप-2 से बाहर, न्यूजीलैंड पहुंचा पहले स्थान पर

साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में 176 रनों से हराया ( AP )

WTC Points Table Updated: केप टाउन में खेले गए तीसरे और निर्णायक मैच में मेजबान साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. साइमन हार्मर और कगीसो रबाड़ा के सामने मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और 288 रनों लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 रन पर ऑलआउट हो गई. हार्मर ने 6 और रबाड़ा ने 3 विकेट चटकाए. साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहली पारी में चार और दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए. जबकि मार्को जेनसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने सीरीज में 198 रन और 13 विकेट हासिल किए.

तीसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए, जसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 429 रन बनाकर 100 रनों की बड़ी लीड भी ले ली. उसके बाद मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 387 रन बनाए, जिसकी वजह से मेहमान टीम को 288 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन वो 111 रन ही बना सेक और 176 रनों से मैच हारने के साथ साथ सीरीज भी 2-1 से हार गए. जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 से बाहर हो गया.