WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया टॉप-2 से बाहर, न्यूजीलैंड पहुंचा पहले स्थान पर
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका के जीत दर्ज करने से सबसे बड़ा फायदा न्यूजीलैंड को पहुंचा.
Published : November 1, 2026 at 10:01 AM IST
WTC Points Table Updated: केप टाउन में खेले गए तीसरे और निर्णायक मैच में मेजबान साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 176 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. साइमन हार्मर और कगीसो रबाड़ा के सामने मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और 288 रनों लक्ष्य का पीछा करते हुए 111 रन पर ऑलआउट हो गई. हार्मर ने 6 और रबाड़ा ने 3 विकेट चटकाए. साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहली पारी में चार और दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए. जबकि मार्को जेनसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने सीरीज में 198 रन और 13 विकेट हासिल किए.
तीसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए, जसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 429 रन बनाकर 100 रनों की बड़ी लीड भी ले ली. उसके बाद मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी में 387 रन बनाए, जिसकी वजह से मेहमान टीम को 288 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन वो 111 रन ही बना सेक और 176 रनों से मैच हारने के साथ साथ सीरीज भी 2-1 से हार गए. जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 से बाहर हो गया.
न्यूजीलैंड पहुंचा पहले स्थान पर
इस मैच के नतीजों से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की स्टैंडिंग में सबसे ज्यादा फायदा न्यूजीलैंड को हुआ. क्योंकि वो अब WTC पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर चला गया.
न्यूजीलैंड अब 6 मैचों में 4 जीत, 1 हार और एक ड्रॉ की वजह से 72.22 प्रतिशत अंकों (PCT) के साथ स्टैंडिंग में सबसे आगे है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 7 मैच में 5 जीत और 2 हार की वजह से 71.43 PCT के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है. इस जीत से पहले साउथ अफ्रीका का PCT 66.67 प्रतिशत था. जबकि ऑस्ट्रेलिया को PCT 69.23 प्रतिशत हो गया है. जिसमें 13 मैचों में 9 जीत और 4 हार शामिल हैं.
भारत चौथे स्थान पर
इससे पहले, बांग्लादेश की वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का फायदा उठाते हुए भारत WTC पॉइंट्स टेबल में एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गया था. जबकि बांग्लादेश पांचवें नंबर पर खिसक गया है. भारत के अब 11 मैच में 5 जीत, 4 हार, 2 ड्रॉ के साथ 51.52 अंक प्रतिशत हो गया है. जबकि बांग्लादेश के 7 मैचों में 3 जीत, 3 हार और एक ड्रॉ के साथ 47.62 प्रतिशत अंक हो गए हैं.
टॉप-2 की रेस हुई दिलचस्प
साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हालिया नतीजों WTC स्टैंडिंग में टॉप-2 की रेस को रामांचक बना दिया है. अब इस लड़ाई में तीन टीमें शामिल हो गई हैं. अगर भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी आगामी टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करता है तो फिर टॉप टू की रेस में चार टीमें शामिल हो जाएंगी.
बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस चक्र के अंत में, पॉइंट्स टेबल की टॉप-2 टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा. जो कि अगले साल 'द ओवल' में खेला जाना है.